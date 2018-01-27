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Через кілька років українці змінять від ставлення до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 січ, 2018 23:14
Поменяем, конечно. Без вопросов. Когда курс гривны к евро будет колебаться в пределах 1% в течении 10-15 лет. Как это происходит у таких супердержав, как Польша и Болгария )
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Nickoss1
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Додано: Вів 30 січ, 2018 23:17
(А не 2% в течении одной недели в обе стороны)
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Nickoss1
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Додано: Сер 31 січ, 2018 00:22
хорошо бы ещё узнать когда эта самая стабильность появится в Украине...
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Cler
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Додано: Сер 31 січ, 2018 02:12
А вы, кстати, видели это "ангельское", " одухотворенное", не обремененное мыслями лицо этого самого Сологуба? Я впечатлена...
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Додано: Сер 31 січ, 2018 04:31
sequence написав:
Мне вспомнился эпизод примерно 7-летней давности, когда я присутствовал при приеме кассы одной средней одесской фирмы: выручка на 80% валютная
, гривной только сдачи дают
Тоесть сперва нарушают закон, а потом орут про репрессии бизнесу? В такой демократической стране как США 90% так называемых бизнесменов от малого бизнеса до большого мотали бы срок в тюрьме.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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AlifeSoft
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