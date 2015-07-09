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Додано: Сер 31 січ, 2018 10:53
В этот день истории Украины
1978, 31 января - в г.Чернобыль, Киевской области родился Потапенко Алексей Владимирович - прапорщик, старший борт-механик, 15-ой бригады транспортной авиации, эскадрильи «Блакитна стежа»
Додано: Чет 01 лют, 2018 16:59
01 февраля
1922г. Политбюро ЦК КП (б) приняло решение о вывозе 8 млн. пудов хлеба из голодающей Украины в Россию
2007г. Введен в эксплуатацию киевский небоскреб «Парус»
Додано: Сер 07 лют, 2018 00:11
07 февраля
День рождения М. А. Маркевича, украинского историка, этнографа, писателя, фольклориста
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