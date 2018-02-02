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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:05 Итоги: Прогнозы 02.02.18



Негативное влияние европейских санкций в отношении РФ на экономику Германии сильно преувеличено. Об этом свидетельствует отчет правительства ФРГ о положении в народном хозяйстве страны.

Воздействие режима санкций, введенных Евросоюзом в отношении России, настолько ничтожное, что вообще не поддается количественному учету при оценке экономического положения в Германии. Об этом заявила исполняющая обязанности немецкого министра экономики и энергетики Бригитте Циприс. В среду, 31 января, она представляла на пресс-конференции в Берлине ежегодный отчет правительства о состоянии дел в народном хозяйстве Германии.



Все самое главное Циприс успела сказать в первые три минуты пресс-конференции.



«Развитие экономики в 2017 году было крайне отрадным, оно оказалось намного лучше, чем мы этого ожидали в начале прошлого года», - заявила министр, указав на рост немецкого ВВП в 2,2%. Если же учесть меньшее, чем обычно, число рабочих дней в 2017 году, то экономический рост был еще больше - 2,5%.



Параллельно с экономическим ростом в Германии продолжала сокращаться безработица (самая низкая за 25 лет), увеличиваться занятость (до рекордного уровня в 44,3 миллиона человек), повышаться реальные доходы населения - пусть и на скромные 1,6% ежегодно, начиная с 2013 года.



Главным локомотивом экономической конъюнктуры Циприс назвала рост немецкого экспорта, который одновременно побуждает немецких предпринимателей наращивать инвестиции внутри страны, создавать все новые рабочие места. Ведь товар, предназначенный для продажи на мировом рынке, сперва надо произвести в самой Германии.

Оптимистичен и прогноз правительства на текущий год, оно ожидает прироста ВВП в 2,4%.



«Конца экономическому подъему в Германии пока не видно», - заявила Бригитте Циприс. Омрачает министра разве что растущий, в частности, в стройиндустрии, дефицит квалифицированных кадров, который она считает «главным вызовом в следующий легислатурный период».



Логично предположить: не будь экономических санкций ЕС, введенных в отношении России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины, ограничивших возможности немецких фирм поставлять некоторые товары на российский рынок, дела в народном хозяйстве Германии шли бы еще лучше.



В министерстве экономики ФРГ, однако, негативный эффект от санкций считают настолько незначительным, что его вообще не учитывают при составлении ежегодного правительственного отчета. Вот и Бригитте Циприс, отвечая на вопрос корреспондента DW, хоть и признала, что санкции препятствуют заключению определенных сделок, но тормоза для экономики Германии она в них не видит.



Одновременно Циприс обратила внимание на значительный рост германо-российской торговли в прошлом году. Этот факт подтверждает мнение экспертов, давно пришедших к выводу о том, что резкий спад в двусторонней торговле был вызван не санкциями, введенными в 2014 году, а экономическим кризисом в самой России.



«Куда более значимым, чем от санкций, был эффект от общего состояния экономики России, которая стала испытывать серьезные трудности еще до объявления санкций», - дополнил на пресс-конференции министра руководитель реферата экономической политики управления Филип Штайнберг.



Доля России в немецком экспорте - 1,5%.

Иной точки зрения придерживаются в Восточном комитете немецкой экономики - организации, представляющей интересы фирм, имеющих коммерческие связи с Россией. Во вторник, 30 января, глава комитета Вольфганг Бюхеле уже в который раз высказался против введения новых санкций, что собирается сделать вашингтонская администрация, и за постепенную отмену существующих - по мере прогресса в деле мирного урегулирования ситуации в Донбассе.



Восточный комитет любит оперировать различными цифрами, свидетельствующими об ущербе, который, дескать, наносят санкции ЕС экономике Германии. Вместе с тем и в этой организации признают, что абсолютные цифры, например, снижения германо-российского товарооборота - не показатель.



Так, даже в самые лучшие времена, рассказали корреспонденту DW в Восточном комитете, доля российского рынка в общем немецком экспорте не превышала трех процентов, сейчас находится на уровне полутора процентов. А подсчитанное Институтом мировой экономики в Киле сокращение немецкого экспорта в 2015 году на €700 миллионов каждый месяц - это только 0,6% всех ежемесячных поставок из Германии на мировой рынок.



Еще пример: предполагаемая потеря рабочих мест в немецких фирмах, ранее поставлявших свою продукцию в Россию. Цифры тут называют разные - от 60 000 до 200 000. Но при более чем 40 миллионах занятых в Германии, признают в Восточном комитете, это тоже всего лишь 0,15-0,3%.



Но, разумеется, не по причине ничтожного эффекта санкций для экономики Германии ее центральное правительство отказывается идти на уступки в вопросе о санкциях, к чему его в начале текущей недели призвали, например, и премьер-министр федеральных земель на востоке Германии - в бывшей ГДР.



«Санкции не самоцель, они - реакция на продолжающуюся аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации на востоке Украины сепаратистами, которых поддерживает Россия, - напомнила в среду Ульрике Деммер, официальный представитель канцлера Ангелы Меркель. - И они будут в силе до тех пор, пока сохраняются причины их введения».



Меркель - лидер консервативного блока партий, но аналогичную позицию по санкциям занимает и Бригитте Циприс - представитель социал-демократической части немецкого правительства. Она приветствовала бы расширение экономических связей с Россией, но указывает на имеющиеся международные договоренности, в соответствие с которыми Россия должна, по ее словам, «выполнить определенные предварительные условия». Имеются в виду минские соглашения. «В конечном счете, от самой России зависит создание условий для роста взаимной торговли», - заявила Циприс.



Министр экономики Германии исключила отмену антироссийских санкций.



Власти Германии исключают возможность пересмотра санкций против России. Как сообщает Bloomberg, об этом заявила министр экономики ФРГ Бригитта Циприс.

По ее словам, отказ от санкционного режима невозможен до тех пор, пока российские власти не подадут «сигнал о намерении изменить политику».



Смягчить действующие в отношении РФ ограничительные меры призывают власти руководители восточногерманских земель, рассказала она, добавив, что ФРГ намерена придерживаться общей с ЕС позиции.

Циприс подчеркнула, что Берлин заинтересован в поддержании диалога с Москвой.



Российская экономика выбилась из сил.



Ускорение российской экономики закончилось едва начавшись: с 2,5% во втором квартале темпы роста ВВП замедлились до 1,8% в третьем, а в четвертом составили лишь 1%, подсчитали аналитики Capital Economics на основе опубликованной в четверг статистики Росстата.

В целом за год экономика оказалась в плюсе - на 1,5%, но цель правительства провалила: даже в условиях стабильного рубля и увеличения нефтегазовых доходов на треть выйти на планку в 2,1% ей не удалось.



Годовой результат полностью обеспечен первой половиной года. Во второй же начался спад, который с сентября принял хронический характер, сообщает в оперативной оценке Внешэкономбанк: месяц к месяцу экономика сжимается, начиная с августа, и за это время ее денежный размер сократился на 0,8%.



Декабрь стал четвертым месяцем непрерывного снижения, констатирует главный экономист ВЭБа Андрей Клепач: снова просела промышленность в секторах, не связанных с добычей сырья. Фабрики и заводы сократили выпуск на 0,4%, а по сравнению с маем объемы рухнули на 5%.

Возобновился спад инвестиций (на 0,4% к ноябрьскому уровню), снова начал сокращаться потребительский спрос - упала розница и продажи услуг, перечисляет Клепач.







«Примечательно, что новое ухудшение экономической динамики происходило на фоне практически постоянного роста нефтяных цен в третьем-четвертом кварталах», - говорит директор «Центра развития» ВШЭ Наталья Акиндинова.



С июля Brent подорожала в 1,6 раза, но реальному сектору и людям это не помогло: доходы населения с поправкой на инфляцию и обязательные платежи за год упали на 1,2%, а по сравнению с декабрем 2013-го уровень жизни упал на 15,5%.

От сырьевой модели уйти не удалось, если что и меняется, так это распределение нефтегазовой ренты, отмечает Акиндинова: все доходы от цен выше $40 за баррель изымает из экономики государство. Минфин направляет их на скупку валюты, которой пополняет Фонд национального благосостояния.



Сверхприбыли концентрируются в сырьевых корпорациях, и отраслях, завязанных на госзаказ, продолжает Акиндинова: только у них вырос, согласно Росстату, сальдированный финансовый результат (у добывающих предприятий подскочила - 20%, у нефтеперерабатывающих заводов - более чем на 60%). В обрабатывающей промышленности прибыль снизилась на 11%, в торговле - на 22%; у строительных компаний - втрое (за январь-сентябрь).



Но в сырьевых отраслях работают 10-15 млн. человек, напоминает завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин, а что делать всем остальным?



Беднеющее население набирает кредиты, чтобы подтянуть уровень жизни, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Но даже несмотря на 4,62 триллиона рублей новых займов, оборот розницы за год вырос лишь чуть больше чем на 1% и компенсировал лишь одну пятнадцатую обвала 2015-16 гг.



По уровню платежеспособного спроса, если измерять его продажами в магазинах, Россия откатилась в прошлое на 9 лет, по объемам строительства (на 7,8% меньше, чем три года назад) - вернулась в 2010-й год, по производству товаров, отличных от простейшего минерального сырья (на 0,5% меньше) - в 2012-й, подсчитали в ВШЭ.



«Когда-нибудь 2010-е годы могут назвать потерянными для России, так же, как для Японии - 1990-е», - говорит Миркин.



В 2018-м темпы роста замедлятся еще втрое и составят 0,5%, считает Акиндинова.









Сюжет торгов безналичным долларом в пятницу довольно точно скопировал курсовые хроники предыдущей сессии.



02-го торги «американцем» на межбанке открылись динамичным ростом его цен, спровоцированным, подозреваю, пролонгацией расширения гривневой ликвидности, а также естественного желания в последний рабочий день недели значительной части игроков «спрятаться» в «старый надежный» доллар, рынок которого накануне сменил тренд, став «бычьим». Пребывание в долларе сулит его держателям спокойный и комфортный отдых 03-04 февраля.



Однако все карты «зеленому» ралли спутал наш Минфин, в очередной раз «соблазнивший» нерезидентов очень привлекательной доходностью гривневых ОВГЗ. Алчные «варяги» инициировали по «вказивке» из-за рубежа продажу доллара ради гривни, на которую предполагалось купить высокодоходные наши «казенные» бумаги.



Это развернуло рынок безналичного доллара вниз, чем, полагаю, не преминули воспользоваться наши импортеры, отчасти удерживая «американец» от чрезмерного снижения и выполняя при этом функции регулятора.



Несмотря на стартовавший после 10.30 Киева откат долларовых цен на валютном межбанке, рынок «зеленого» безнала отнюдь не вышел из «бычьего» тренда. Об этом недвусмысленно свидетельствует динамика средневзвешенного курса «американца».



Похоже, мы стали свидетелями новой тактики украинских финансовых властей, которые пытаются найти альтернативу более дешевым кредитам МВФ, нынче прервавшем «отношения» с Киевом.

Пока неизвестно чем закончится этот напоминающий «пирамиду» МММ проект, отразившийся на состоянии украинского валютного рынка, во всяком случае, уровень доходности ОВГЗ вызывает закономерное беспокойство.



Наличный рынок, меж тем, жил своей жизнью, уклад которой диктовался оборотами.

Пока можно констатировать относительную стабильность цен наличного доллара в сопровождении равновесия покупок и продаж, способствующего этой стабильности.



В отношении перспектив валютного межбанка рискнем предположить скорое начало сезона репатриации дивидендов, который станет играть на стороне «зеленых быков».

Перманентный рост объема украинских ОВГЗ в инвестиционном портфеле «варягов» увеличивает значимость этого сезона как «бычьего» фактора для доллара на украинском валютном межбанке.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Санкции ЕС в отношении России - не тормоз для роста ВВП Германии.Негативное влияние европейских санкций в отношении РФ на экономику Германии сильно преувеличено. Об этом свидетельствует отчет правительства ФРГ о положении в народном хозяйстве страны.Воздействие режима санкций, введенных Евросоюзом в отношении России, настолько ничтожное, что вообще не поддается количественному учету при оценке экономического положения в Германии. Об этом заявила исполняющая обязанности немецкого министра экономики и энергетики Бригитте Циприс. В среду, 31 января, она представляла на пресс-конференции в Берлине ежегодный отчет правительства о состоянии дел в народном хозяйстве Германии.Все самое главное Циприс успела сказать в первые три минуты пресс-конференции.«Развитие экономики в 2017 году было крайне отрадным, оно оказалось намного лучше, чем мы этого ожидали в начале прошлого года», - заявила министр, указав на рост немецкого ВВП в 2,2%. Если же учесть меньшее, чем обычно, число рабочих дней в 2017 году, то экономический рост был еще больше - 2,5%.Параллельно с экономическим ростом в Германии продолжала сокращаться безработица (самая низкая за 25 лет), увеличиваться занятость (до рекордного уровня в 44,3 миллиона человек), повышаться реальные доходы населения - пусть и на скромные 1,6% ежегодно, начиная с 2013 года.Главным локомотивом экономической конъюнктуры Циприс назвала рост немецкого экспорта, который одновременно побуждает немецких предпринимателей наращивать инвестиции внутри страны, создавать все новые рабочие места. Ведь товар, предназначенный для продажи на мировом рынке, сперва надо произвести в самой Германии.Оптимистичен и прогноз правительства на текущий год, оно ожидает прироста ВВП в 2,4%.«Конца экономическому подъему в Германии пока не видно», - заявила Бригитте Циприс. Омрачает министра разве что растущий, в частности, в стройиндустрии, дефицит квалифицированных кадров, который она считает «главным вызовом в следующий легислатурный период».Логично предположить: не будь экономических санкций ЕС, введенных в отношении России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины, ограничивших возможности немецких фирм поставлять некоторые товары на российский рынок, дела в народном хозяйстве Германии шли бы еще лучше.В министерстве экономики ФРГ, однако, негативный эффект от санкций считают настолько незначительным, что его вообще не учитывают при составлении ежегодного правительственного отчета. Вот и Бригитте Циприс, отвечая на вопрос корреспондента DW, хоть и признала, что санкции препятствуют заключению определенных сделок, но тормоза для экономики Германии она в них не видит.Одновременно Циприс обратила внимание на значительный рост германо-российской торговли в прошлом году. Этот факт подтверждает мнение экспертов, давно пришедших к выводу о том, что резкий спад в двусторонней торговле был вызван не санкциями, введенными в 2014 году, а экономическим кризисом в самой России.«Куда более значимым, чем от санкций, был эффект от общего состояния экономики России, которая стала испытывать серьезные трудности еще до объявления санкций», - дополнил на пресс-конференции министра руководитель реферата экономической политики управления Филип Штайнберг.Доля России в немецком экспорте - 1,5%.Иной точки зрения придерживаются в Восточном комитете немецкой экономики - организации, представляющей интересы фирм, имеющих коммерческие связи с Россией. Во вторник, 30 января, глава комитета Вольфганг Бюхеле уже в который раз высказался против введения новых санкций, что собирается сделать вашингтонская администрация, и за постепенную отмену существующих - по мере прогресса в деле мирного урегулирования ситуации в Донбассе.Восточный комитет любит оперировать различными цифрами, свидетельствующими об ущербе, который, дескать, наносят санкции ЕС экономике Германии. Вместе с тем и в этой организации признают, что абсолютные цифры, например, снижения германо-российского товарооборота - не показатель.Так, даже в самые лучшие времена, рассказали корреспонденту DW в Восточном комитете, доля российского рынка в общем немецком экспорте не превышала трех процентов, сейчас находится на уровне полутора процентов. А подсчитанное Институтом мировой экономики в Киле сокращение немецкого экспорта в 2015 году на €700 миллионов каждый месяц - это только 0,6% всех ежемесячных поставок из Германии на мировой рынок.Еще пример: предполагаемая потеря рабочих мест в немецких фирмах, ранее поставлявших свою продукцию в Россию. Цифры тут называют разные - от 60 000 до 200 000. Но при более чем 40 миллионах занятых в Германии, признают в Восточном комитете, это тоже всего лишь 0,15-0,3%.Но, разумеется, не по причине ничтожного эффекта санкций для экономики Германии ее центральное правительство отказывается идти на уступки в вопросе о санкциях, к чему его в начале текущей недели призвали, например, и премьер-министр федеральных земель на востоке Германии - в бывшей ГДР.«Санкции не самоцель, они - реакция на продолжающуюся аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации на востоке Украины сепаратистами, которых поддерживает Россия, - напомнила в среду Ульрике Деммер, официальный представитель канцлера Ангелы Меркель. - И они будут в силе до тех пор, пока сохраняются причины их введения».Меркель - лидер консервативного блока партий, но аналогичную позицию по санкциям занимает и Бригитте Циприс - представитель социал-демократической части немецкого правительства. Она приветствовала бы расширение экономических связей с Россией, но указывает на имеющиеся международные договоренности, в соответствие с которыми Россия должна, по ее словам, «выполнить определенные предварительные условия». Имеются в виду минские соглашения. «В конечном счете, от самой России зависит создание условий для роста взаимной торговли», - заявила Циприс.Министр экономики Германии исключила отмену антироссийских санкций.Власти Германии исключают возможность пересмотра санкций против России. Как сообщает Bloomberg, об этом заявила министр экономики ФРГ Бригитта Циприс.По ее словам, отказ от санкционного режима невозможен до тех пор, пока российские власти не подадут «сигнал о намерении изменить политику».Смягчить действующие в отношении РФ ограничительные меры призывают власти руководители восточногерманских земель, рассказала она, добавив, что ФРГ намерена придерживаться общей с ЕС позиции.Циприс подчеркнула, что Берлин заинтересован в поддержании диалога с Москвой.Российская экономика выбилась из сил.Ускорение российской экономики закончилось едва начавшись: с 2,5% во втором квартале темпы роста ВВП замедлились до 1,8% в третьем, а в четвертом составили лишь 1%, подсчитали аналитики Capital Economics на основе опубликованной в четверг статистики Росстата.В целом за год экономика оказалась в плюсе - на 1,5%, но цель правительства провалила: даже в условиях стабильного рубля и увеличения нефтегазовых доходов на треть выйти на планку в 2,1% ей не удалось.Годовой результат полностью обеспечен первой половиной года. Во второй же начался спад, который с сентября принял хронический характер, сообщает в оперативной оценке Внешэкономбанк: месяц к месяцу экономика сжимается, начиная с августа, и за это время ее денежный размер сократился на 0,8%.Декабрь стал четвертым месяцем непрерывного снижения, констатирует главный экономист ВЭБа Андрей Клепач: снова просела промышленность в секторах, не связанных с добычей сырья. Фабрики и заводы сократили выпуск на 0,4%, а по сравнению с маем объемы рухнули на 5%.Возобновился спад инвестиций (на 0,4% к ноябрьскому уровню), снова начал сокращаться потребительский спрос - упала розница и продажи услуг, перечисляет Клепач.«Примечательно, что новое ухудшение экономической динамики происходило на фоне практически постоянного роста нефтяных цен в третьем-четвертом кварталах», - говорит директор «Центра развития» ВШЭ Наталья Акиндинова.С июля Brent подорожала в 1,6 раза, но реальному сектору и людям это не помогло: доходы населения с поправкой на инфляцию и обязательные платежи за год упали на 1,2%, а по сравнению с декабрем 2013-го уровень жизни упал на 15,5%.От сырьевой модели уйти не удалось, если что и меняется, так это распределение нефтегазовой ренты, отмечает Акиндинова: все доходы от цен выше $40 за баррель изымает из экономики государство. Минфин направляет их на скупку валюты, которой пополняет Фонд национального благосостояния.Сверхприбыли концентрируются в сырьевых корпорациях, и отраслях, завязанных на госзаказ, продолжает Акиндинова: только у них вырос, согласно Росстату, сальдированный финансовый результат (у добывающих предприятий подскочила - 20%, у нефтеперерабатывающих заводов - более чем на 60%). В обрабатывающей промышленности прибыль снизилась на 11%, в торговле - на 22%; у строительных компаний - втрое (за январь-сентябрь).Но в сырьевых отраслях работают 10-15 млн. человек, напоминает завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин, а что делать всем остальным?Беднеющее население набирает кредиты, чтобы подтянуть уровень жизни, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Но даже несмотря на 4,62 триллиона рублей новых займов, оборот розницы за год вырос лишь чуть больше чем на 1% и компенсировал лишь одну пятнадцатую обвала 2015-16 гг.По уровню платежеспособного спроса, если измерять его продажами в магазинах, Россия откатилась в прошлое на 9 лет, по объемам строительства (на 7,8% меньше, чем три года назад) - вернулась в 2010-й год, по производству товаров, отличных от простейшего минерального сырья (на 0,5% меньше) - в 2012-й, подсчитали в ВШЭ.«Когда-нибудь 2010-е годы могут назвать потерянными для России, так же, как для Японии - 1990-е», - говорит Миркин.В 2018-м темпы роста замедлятся еще втрое и составят 0,5%, считает Акиндинова.Сюжет торгов безналичным долларом в пятницу довольно точно скопировал курсовые хроники предыдущей сессии.02-го торги «американцем» на межбанке открылись динамичным ростом его цен, спровоцированным, подозреваю, пролонгацией расширения гривневой ликвидности, а также естественного желания в последний рабочий день недели значительной части игроков «спрятаться» в «старый надежный» доллар, рынок которого накануне сменил тренд, став «бычьим». Пребывание в долларе сулит его держателям спокойный и комфортный отдых 03-04 февраля.Однако все карты «зеленому» ралли спутал наш Минфин, в очередной раз «соблазнивший» нерезидентов очень привлекательной доходностью гривневых ОВГЗ. Алчные «варяги» инициировали по «вказивке» из-за рубежа продажу доллара ради гривни, на которую предполагалось купить высокодоходные наши «казенные» бумаги.Это развернуло рынок безналичного доллара вниз, чем, полагаю, не преминули воспользоваться наши импортеры, отчасти удерживая «американец» от чрезмерного снижения и выполняя при этом функции регулятора.Несмотря на стартовавший после 10.30 Киева откат долларовых цен на валютном межбанке, рынок «зеленого» безнала отнюдь не вышел из «бычьего» тренда. Об этом недвусмысленно свидетельствует динамика средневзвешенного курса «американца».Похоже, мы стали свидетелями новой тактики украинских финансовых властей, которые пытаются найти альтернативу более дешевым кредитам МВФ, нынче прервавшем «отношения» с Киевом.Пока неизвестно чем закончится этот напоминающий «пирамиду» МММ проект, отразившийся на состоянии украинского валютного рынка, во всяком случае, уровень доходности ОВГЗ вызывает закономерное беспокойство.Наличный рынок, меж тем, жил своей жизнью, уклад которой диктовался оборотами.Пока можно констатировать относительную стабильность цен наличного доллара в сопровождении равновесия покупок и продаж, способствующего этой стабильности.В отношении перспектив валютного межбанка рискнем предположить скорое начало сезона репатриации дивидендов, который станет играть на стороне «зеленых быков».Перманентный рост объема украинских ОВГЗ в инвестиционном портфеле «варягов» увеличивает значимость этого сезона как «бычьего» фактора для доллара на украинском валютном межбанке.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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