Тарифи на електроенергію в Україні - одні з найнижчих у Європі, але також низькими є і доходи людей.
Дивися повний текст Як українці можуть економити на комуналці - експерт.
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Додано: Суб 03 лют, 2018 11:44
Як українці можуть економити на комуналці - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як українці можуть економити на комуналці - експерт.
Додано: Суб 03 лют, 2018 11:44
Нифига, экономь не экономь, а эти урки: водоканалы, киевэнерго и т.п. насчитывают как им заблагорассудится, каждый год ситуация повторяется. Потом тратишь кучу времени что бы что-то доказать...
Додано: Суб 03 лют, 2018 12:03
Підтримую, "у якомусь сенсі". Там (у тексті) "пропаганда" щодо 30% відсотків (із двотарифним лічильником то "безпосередньо" дало б не тридцять, а вже тільки "близько 15" відсотків заощадження). Холодильник тоді як, вночі заморожувати, а на 16 годин вимикати? (мабуть вже краще "хрущівські холодильники" відновлювати) Пральна машинка нічо, що серед ночі (після 23.00) торохтітиме? White-flight мабуть один із дієвих (доступних, принаймні) способів боротьби із монополіями (і так, "тарифи" можна підняти з будь-якими лічильниками - навіть "краще" - ресурсів витрачається значно менше, а бабло те саме або більше), якщо вже "самоорганізація" така складна. https://www.youtube.com/watch?v=QTaGmYsAOAk
Додано: Суб 03 лют, 2018 13:02
Как владелец двухзонного счетчика, скажу, что ночное потребление составляет 30% с учетом того, что есть бойлер (централизованное ГВС отсутствует) и он греет 50/50 по дневному и ночному тарифу. В моем случае счетчик окупился примерно за год. Также, такой счетчик актуален для владельцев электроотопления.
Тем, у кого по ночам работает только холодильник, компьютер, и кто любит засыпать под шум стиральной машины (тут перегибать не надо, соседи могут и провода на щитке рядом со счетчиком откусить), с этим не стоит заморачиваться.
В Европу через жony!
Додано: Суб 03 лют, 2018 16:39
summacut
От себя добавлю, что те, кого надо бы принуждать к экономии (льготники и субсидианты) в таком счетчике заинтересованы менее всего
Додано: Суб 03 лют, 2018 18:08
Re: Як українці можуть економити на комуналці - експерт
соглашусь с вышеотписавшимися - чем больше будет экономия ресурса тем выше будет тариф. будет очередной роттердам+ или рио-де женейро ++ и все будет упираться только в физическую возможность выдавливать бабло из населения, ту грань, за которой будет безумный бунт. для того, чтобы этого не было, и вводятся субсидии, которые ставят одних в зависимое положение, а других вынуждают платить за всех.
Додано: Суб 03 лют, 2018 19:22
Re: Як українці можуть економити на комуналці - експерт
Я так розумію, треба продати лічильники усім хто купиться на рекламу і купить їх, а потім підрихтувати тарифи Так само як піарили лічильники води, а потім раптом стали дзявкати про абонку, а то доходи зменшились...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 03 лют, 2018 19:56
Этот эксперт бы еще рассказал где деньги взять на перечисленные им советы тем, у кого этих денег нет и не предвидится
back in USSR
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