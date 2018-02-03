RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гройсман пояснив низькі позиції
України в економічних...

Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 09:28

Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснює низькі позиції України в економічних рейтингах відсутністю протягом десятиліть необхідних змін і реформ.

Дивися повний текст Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних рейтингах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79865
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 09:28

"Ну что я — сумасшедший что ли? Кхе… За мной, вперёд! Сейчас я вам тут — порядок наведу! Будете мне здесь шаляй, валяй, болтай… Сейчас я вам всем здесь устрою! Экзекуция! Люди! Вперёд и только вперёд, а потом наверх, а потом обратно вниз… Мы наведем здесь порядок! Каждый из нас — это один, но все мы вместе — это мы! И мы всё здесь перевернём! Каждому только одно — свобода! Независимость — это моя прерогатива!" (с)
szgonza999
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 17.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 09:33

Уже два с половиной десятилетия уничтожение. Население сократилось на 30%.
nik1
 
Повідомлень: 773
З нами з: 17.08.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман вимагає перевірити обґрунтованість підвищення...
R2 » Суб 03 лют, 2018 08:59
5 231
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лют, 2018 12:29
detroytred
НБУ підрахував, на скільки зріс ВВП України в 2017 році
R2 » П'ят 02 лют, 2018 13:46
1 40
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 13:46
sngorlov
Гройсман пояснив, чому 2017 рік став знаковим для...
R2 » П'ят 02 лют, 2018 11:00
1 32
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 11:00
драйвер
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.