Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних...

Не правда! Четыре года идет подготовка к решительным реформам!
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Додано: Сер 07 лют, 2018 08:34
Не правда! Четыре года идет подготовка к решительным реформам!
Додано: Сер 07 лют, 2018 09:06
Sommer
Речь шла о рисках, вероятности краха.
И очевидно, что эти риски для данного конкретного варианта (майнить битки в Киеве для финансирования именно боевиков) намного выше, чем в Донецке.
Хотя даже только потому - в Киеве не просто отберут всё, но ещё и посадят (за серьёзное преступление). В Донецке есть хоть какая-то вероятность откупиться частью или поменять *крышу*.
Логика в таможнях и переворотах есть. Банальная внутрибандовая борьба (конкуренция) за ресурсы и власть.
Притом на удивление ещё довольно таки слабо выраженная.
Ведь рашка обеспечивает (гарантирует) общую безопасность.
Логика сомнительна - это одновременно в качестве обоснования упирать на наличие братства и при этом брать братство в кавычки (то есть понимать, что этого братства в реальности и близко нет).
Додано: Сер 07 лют, 2018 09:43
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