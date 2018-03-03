Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних...

Не правда! Четыре года идет подготовка к решительным реформам!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 08:34
Не правда! Четыре года идет подготовка к решительным реформам!
Додано: Сер 07 лют, 2018 09:06
Sommer
Речь шла о рисках, вероятности краха.
И очевидно, что эти риски для данного конкретного варианта (майнить битки в Киеве для финансирования именно боевиков) намного выше, чем в Донецке.
Хотя даже только потому - в Киеве не просто отберут всё, но ещё и посадят (за серьёзное преступление). В Донецке есть хоть какая-то вероятность откупиться частью или поменять *крышу*.
Логика в таможнях и переворотах есть. Банальная внутрибандовая борьба (конкуренция) за ресурсы и власть.
Притом на удивление ещё довольно таки слабо выраженная.
Ведь рашка обеспечивает (гарантирует) общую безопасность.
Логика сомнительна - это одновременно в качестве обоснования упирать на наличие братства и при этом брать братство в кавычки (то есть понимать, что этого братства в реальности и близко нет).
Додано: Сер 07 лют, 2018 09:43
На сайте
Додано: Сер 07 лют, 2018 09:52
Запрещена дискриминация в трудовых отношению по сексуальной ориентации!
Вот депутаты что для себя сделали, теперь всякие пи...сы могут работать где захотят.
Додано: Сер 07 лют, 2018 10:20
Во всем виноваты попэрэдныкы. Наша песня хороша, заводи еще. Володя а не потому ли мы на 150 месте, худшие в Европе, потому что у нас власть олигархов, они свой неэффективный менеджмент перекрывают за счет людей, залазя нам в карман, в котором и так пусто. Может откроем Вовке глаза, а не то умрет так дураком. Спустить 500 000 долл на отдых Порох может себе позволить, а ЗП платить достойную денег нема.
Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих.
Додано: Сер 07 лют, 2018 10:30
Создатели сайта, как и Вы, не видите разницу между словом "реформа" и "отмена одной справки". 99% того, что указано на этом сайте - это именно "отмена одной справки".
Додано: Сер 07 лют, 2018 12:42
Украина заняла 39-е место среди 115 стран мира в рейтинге бюджетной прозрачности Open Budget Index в соответствии с критериями крупнейшей международной сети исследователей бюджетной прозрачности International Budget Partnership.
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/open-budget-index-rankings/
Додано: Сер 07 бер, 2018 05:06
Re: Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних...
снова шариковых на сайт поналезло со свидетельствами мальдивских круизов.
по реформам
Судебная?
полное г-но одно из слабых звеньев в государстве вообще
Медецинская?
пока ничего не понятно. очевидно что:
-до результата еще очень далеко.
-куча людей, сидящих на схемах, яростно сопротивляются, начиная от Богомольца, -заканчивая некоторыми дистрибьюторами лекарств.
-у них есть крыша даже в Раде
-реформа нужна ибо медсистема дохлеет с каждым годом и уже сейчас малопригодна к реалиям.
Правоохранительная?
Удачненько. Полиция наконец стала живыми людьми и даже зачастую не с пустой головой.
Гос управление?
хз что подразумевается. мне нравится что разбивается концепция "вы делаете вид что нам платите, а мы - что работаем". Набирают толковых людей. под конкурентные зарплаты. это показатель.
Энергетическая?
очень неплохо. нагнуть питуна это вообще бесценно.
Пенсионная?
четверочку заслужили.
Налоговая?
не знаю что планировалось. я бы хотел чтобы уволили того хрена, что наехар на Коболева после выигрыша дела. А в целом неплохо.
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