Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних...

Додано: Сер 07 бер, 2018 05:06

снова шариковых на сайт поналезло со свидетельствами мальдивских круизов.



по реформам

Судебная?

полное г-но одно из слабых звеньев в государстве вообще



Медецинская?

пока ничего не понятно. очевидно что:

-до результата еще очень далеко.

-куча людей, сидящих на схемах, яростно сопротивляются, начиная от Богомольца, -заканчивая некоторыми дистрибьюторами лекарств.

-у них есть крыша даже в Раде

-реформа нужна ибо медсистема дохлеет с каждым годом и уже сейчас малопригодна к реалиям.



Правоохранительная?

Удачненько. Полиция наконец стала живыми людьми и даже зачастую не с пустой головой.



Гос управление?

хз что подразумевается. мне нравится что разбивается концепция "вы делаете вид что нам платите, а мы - что работаем". Набирают толковых людей. под конкурентные зарплаты. это показатель.



Энергетическая?

очень неплохо. нагнуть питуна это вообще бесценно.



Пенсионная?

четверочку заслужили.



Налоговая?

не знаю что планировалось. я бы хотел чтобы уволили того хрена, что наехар на Коболева после выигрыша дела. А в целом неплохо.