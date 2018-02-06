Итоги: Энергетика 06.02.18

Додано: Вів 06 лют, 2018 13:44

Глобальные рынки переживают серьезное падение, в том числе фондовые.



Американские индексы закрылись в понедельник снижением на 3,8-4,6%, европейские - на 0,8-1,5%.



Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) дешевеют сейчас в среднем на 3-5%, при этом японский Nikkei 225 - более чем на 6%.



Такое синхронное падение свидетельствует о распродаже рисковых активов, считает ряд аналитиков.



В США игроки рынка сбрасывали акции в ожидании изменений на долговом рынке страны. В пятницу министерство труда США сообщило о росте почасовой зарплаты почти на 3% в годовом выражении. Инвесторы посчитали, что эти данные могут стать признаком ускоряющейся инфляции, что может привести к росту доходности гособлигаций США и увеличивает шансы на дополнительный подъем ставки ФРС в текущем году.

Внезапно инфляция стала одним из наиболее обсуждаемых вопросов на рынках/



Reuters отмечает также и сезонное влияние того, что многие НПЗ закрываются на период технического обслуживания, что снижает спрос на сырье.

Рост курс доллара можно рассматривать как фактор снижения цены — индекс доллара USDX вырос на 1% с минимума прошлой недели. Курс доллара показал рост после того, как более хорошие, чем ожидалось, данные по изменению почасовой оплаты труда в США в январе увеличили опасения, что рост инфляции заставит ФРС повышать процентные ставки быстрее, чем ожидалось.



Цены на WTI и Brent на прошлой неделе снизились…

Стоимость нефти во вторник утром снижается более чем на 1% на фоне значительного снижения на мировых фондовых рынках.Цены на нефть в понедельник снизились на фоне резкого снижения мировых фондовых индексов и росте добычи нефти в США.Европа пожаловалась на качество российской нефти.Качество российской нефти, уходящей на экспорт в Европу, заметно упало, вызвав недовольство покупателей и трейдеров в ЕС, сообщает Reuters со ссылкой на восемь источников на энергетическом рынке.По их данным, сорт Urals - экспортная марка для европейских потребителей, которая качается по трубопроводу «Дружба» и отгружается танкерами через порты Балтийского и Черного морей, - регулярно выходит за пределы ГОСТа.НПЗ, получающие ее в Германии, Чехии, Словакии и Венгрии, жалуются на резкий рост содержания серы. Согласно нормативу, оно не должно превышать 1,8%, но показатель «зашкаливает, и это становится систематическим», утверждает один из источников Reuters.Согласно материалам измерительных станций, предоставленных тремя европейскими компаниями, по северной ветке «Дружбы» Россия продавала нефть, в которой было до 1,81-1,85% серы - на 0,15 процентного пункта выше, чем в среднем за прошлый год.В морских поставках Urals содержание серы остается в норме, но зашкаливает плотность. В партиях, проданных из порта Новороссийска, этот показатель достигал 877,7-878,3 килограмма на кубометр при 15 градусах Цельсия, хотя по ГОСТу верхняя планка - 873,5.«Нефтяники сами в шоке. С точки зрения потребителя встал вопрос - это вопрос количества или вопрос цены», - жалуется трейдер на рынке Urals.«Перерабатывать такое мы тоже не сможем. Выход один - снизить закупки Urals и наладить поставки легких сортов для смешения», - сказал другой трейдер в европейской компании.Некоторые переработчики в Европе говорят, что уже сталкивались с этой проблемой, но раньше она не стояла так остро.«Мы в прошлом году стали покупать больше легкой нефти для смешения с Urals, поскольку качество в последние годы было нестабильным. Теперь стало просто плохим, значит, будем закупать больше альтернативы с моря», - сказал источник на европейском НПЗ.Вице-президент польской PKN Orlen Кочальский предупредил, что в случае стабильного ухудшения качества сырья концерн будет вести переговоры с поставщиками из РФ о корректировке его стоимости.Причина проблемы - в том, что легкая нефть с низким содержанием серы в приоритетном порядке продается в Китай, объяснил Reuters источник в российской нефтяной отрасли: КНР получает сырье по межправительственному соглашению, а Европа – «то, что осталось».Выигрывает от перераспределения потоков прежде всего «Роснефть» - ее доля в поставках в Азию достигает 42%; у «Сургутнефтегаза» - 30%, у ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти» - 5% и 6% соответственно.Исправить ситуацию мог бы ввод новых месторождений в Восточной Сибири, но его пришлось отложить из-за сделки со странами ОПЕК, в рамках которой Россия согласилась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнями октября 2016 года.«Транснефть» предупреждала потребителей об изменении физических параметров сырья, заявил представитель компании Игорь Демин. Он заверил, что содержание серы и плотность нефти не выходят за пределы нормативов, и подчеркнул, что жалоб от конечных потребителей пока не поступало.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: