|
|
Міжбанк: долар обвалили вихід нерезидентів на ринок ОВДП...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лют, 2018 17:57
Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що підвищився в понеділок відносно долара на 14,47 коп., на торгах вівторка зміцнився на 28,15 коп., опинившись на рівні 27,4609 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: долар обвалили вихід нерезидентів на ринок ОВДП та продажі експортерів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79893
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 06 лют, 2018 17:57
ох уж этот ОВГЗ, устраивает обвал и на американском и азиатском рынках.
-
Деньги
-
-
- Повідомлень: 408
- З нами з: 13.06.13
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама