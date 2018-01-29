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Міжбанк: долар обвалили вихід
нерезидентів на ринок ОВДП...

Міжбанк: долар обвалили вихід нерезидентів на ринок ОВДП...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:57

Міжбанк: долар обвалили вихід нерезидентів на ринок ОВДП...

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що підвищився в понеділок відносно долара на 14,47 коп., на торгах вівторка зміцнився на 28,15 коп., опинившись на рівні 27,4609 UAH/USD.

Дивися повний текст Міжбанк: долар обвалили вихід нерезидентів на ринок ОВДП та продажі експортерів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:57

ох уж этот ОВГЗ, устраивает обвал и на американском и азиатском рынках.
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