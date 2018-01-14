НБУ назвав головні перешкоди для кредитування

Додано: Сер 07 лют, 2018 13:11

yarg написав: Вы когда последний раз давали взятку ? Вы когда последний раз давали взятку ?

Это вопрос-шутка? Может, конечно, Вы в бункере живёте, и там взяток не берут, но огорчу Вас, в реальном мире всё по-другому. Как только сталкиваешься с чем-то государственным, там без взятки можно пройти только через долгий и упорный путь, на котором Вам будут максимально ставить палки в колёсаТипичный пример коррупции, один из ооооооочень многих. Оформление машины в гаи. Сама процедура длиться 10 минут, но, оплатить в пенсионный фонд нужно обязательно через отделение банка внутри здания гаи, в котором комиссия максимальная. Реквизиты для оплаты никто не даёт, в гаи говорят, чтоб узнавал в банке, т.е. левой конторе, которая к гаи отношения не имеет, конечно же там реквизиты для оплаты не дают, т.к. им нужно содрать 250 гривен за то, что в других банках бесплатно или стоит пару гривен. Вообщем, пожалел, что не заплатил эти несчастные 250 гривен, т.к. потратил около 3 часов и бензина около 40 грн. Причём, схема развода работает уже 12 лет. Ещё в детстве платил за пересдачу на права, комиссию 20 гривен за платёж 10 гривен, в другом городе в этом же банке внутри гаи. Так оно и осталось.Ну, а про государственные больницы, лучше вообще не начинать. Там коррупция настолько вгнила в систему и работников, что без взятки, разве что в коридорчике можно посидеть бесплатно