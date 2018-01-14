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НБУ назвав головні
перешкоди для кредитування

НБУ назвав головні перешкоди для кредитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 11:24

НБУ назвав головні перешкоди для кредитування

Пропонуємо до обговорення:
На думку регулятора, у банків немає зараз апетиту до кредитування великого бізнесу.

Дивися повний текст НБУ назвав головні перешкоди для кредитування.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 11:24

Господа все в Париже, панове.
Криза не минула. Коррупция. Банки задавили. У людей и бизнеса нет денег. Остальные факторы не играют роли сейчас.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 11:37

  Omega написав:Господа все в Париже, панове.
Криза не минула. Коррупция. Банки задавили. У людей и бизнеса нет денег. Остальные факторы не играют роли сейчас.


коррупция - это сказки.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 11:40

  yarg написав:коррупция - это сказки.

И украинцы обеспечивают эту сказку тысячам разных мутных рыл.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 11:40

  Дваждыдвашник написав:
  yarg написав:коррупция - это сказки.

И украинцы обеспечивают эту сказку тысячам разных мутных рыл.


Вы когда последний раз давали взятку ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 12:55

  yarg написав:Вы когда последний раз давали взятку ?

Вы, поди, шутите?
Коррупция это не 100 гривен учителю в школе вашего ребенка или как благодарность врачу в больнице за какой то отдельный уход, палату и тд.

Это все ерунда, и те кто призывают не давать врачам, учителям, прочим условным гаишникам явно не понимают сути проблемы.

Коррупция это голосование в Раде за бабло, это махинации с госзакупками, продажа должностей, проталкивание в бюджете нужных абзацев.
Вот когда в день принятия госбюджета у Рады суммарная стоимость авто приближается к внешнему долгу страны, то это коррпуция.
Потому что в другие дни оно им нах не надо.
А я то да, я последний раз, вообще не помню, когда кому то давал.
Но это не отменяет тот факт, что Украина коррумпирована примерно как Гаити какое то.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 13:11

  yarg написав:Вы когда последний раз давали взятку ?

Это вопрос-шутка? Может, конечно, Вы в бункере живёте, и там взяток не берут, но огорчу Вас, в реальном мире всё по-другому. Как только сталкиваешься с чем-то государственным, там без взятки можно пройти только через долгий и упорный путь, на котором Вам будут максимально ставить палки в колёса


Типичный пример коррупции, один из ооооооочень многих. Оформление машины в гаи. Сама процедура длиться 10 минут, но, оплатить в пенсионный фонд нужно обязательно через отделение банка внутри здания гаи, в котором комиссия максимальная. Реквизиты для оплаты никто не даёт, в гаи говорят, чтоб узнавал в банке, т.е. левой конторе, которая к гаи отношения не имеет, конечно же там реквизиты для оплаты не дают, т.к. им нужно содрать 250 гривен за то, что в других банках бесплатно или стоит пару гривен. Вообщем, пожалел, что не заплатил эти несчастные 250 гривен, т.к. потратил около 3 часов и бензина около 40 грн. Причём, схема развода работает уже 12 лет. Ещё в детстве платил за пересдачу на права, комиссию 20 гривен за платёж 10 гривен, в другом городе в этом же банке внутри гаи. Так оно и осталось.

Ну, а про государственные больницы, лучше вообще не начинать. Там коррупция настолько вгнила в систему и работников, что без взятки, разве что в коридорчике можно посидеть бесплатно
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Сер 07 лют, 2018 13:28, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 13:18

Кого кредитовать? Своих нельзя, чужих - страшно. Есть в Украине такой бизнес - кредиты не отдавать.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 13:46

  Дваждыдвашник написав:
  yarg написав:Вы когда последний раз давали взятку ?

Вы, поди, шутите?
Коррупция это не 100 гривен учителю в школе вашего ребенка или как благодарность врачу в больнице за какой то отдельный уход, палату и тд.

Это все ерунда, и те кто призывают не давать врачам, учителям, прочим условным гаишникам явно не понимают сути проблемы.

Коррупция это голосование в Раде за бабло, это махинации с госзакупками, продажа должностей, проталкивание в бюджете нужных абзацев.
Вот когда в день принятия госбюджета у Рады суммарная стоимость авто приближается к внешнему долгу страны, то это коррпуция.
Потому что в другие дни оно им нах не надо.
А я то да, я последний раз, вообще не помню, когда кому то давал.
Но это не отменяет тот факт, что Украина коррумпирована примерно как Гаити какое то.


И каким образом голосование в раде за бабло мешает предпринимателю Васе брать кредит и запускать бизнес ?
Отвечаю - а никаким. Могу даже добавить - нет никакой гарантии , что бесплатно Рада проголосует "умнее".

Украина коррумпирована "языком". Мы больше обсуждаем коррупцию (причем в общих терминах , типа "да все они там воры") ,чем ее есть.
yarg
 
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