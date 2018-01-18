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НБУ назвав головні перешкоди для кредитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 22:26
Как можно выдавать кредиты,если нет никаких гарантий,что вам его вернут?
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ketrax70
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Додано: Сер 07 лют, 2018 23:26
ketrax70 написав:
Как можно выдавать кредиты,если нет никаких гарантий,что вам его вернут?
Банкам хотя бы собрать хоть малую часть уже выданных кредитов(которые никто возвращать впрочем и не собирается) Поэтому выдача новых кредитов им совсем ни к чему..
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rytton
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Додано: Чет 08 лют, 2018 09:01
Karp написав: Faceless написав: Karp написав:
у банков есть ресурс. они не умеют (не хотят) его грамотно использовать.
И умеют, и хотят.
Если умеют и хотят то что, по-вашему, мешает?
Переход на МСФО это вообще отдельная тема.
Отсутсвие кредитования реального сектора, на мой взгляд, целиком и полностью увязано с "темой"
Вопрос отчетности в отсутвии кредитования вообще десятый.
Мешает, в первую очередь, незащищенность кредитора у нас в целом, во-вторых - недостаток платежеспособных заемщиков в связи с все еще малорадостной ситуацие в экономике, в третьих - пока есть возможность вкладываться в высокодоходные и малорисковые депосертификаты и прочие ЦБ, банки будут заинтересованы в них, а не в высокорисковых операциях.
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