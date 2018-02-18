Исследования по недвижимости

Додано: Вів 05 чер, 2018 14:32

Критиковать да и искать недостатки чаще всего очень легко. Если рассмотреть, как работают застройщики Украины, остается много негативных впечатлений. И все время возникает вопрос: почему же вы не хотите работать качественно, как другие мировые компании? В этот момент и приходит понимание: нам, обычным гражданам страны, не с чем сравнивать. Мы не видели работу других компаний, не смотрели квартиры, которые строят в любой другой стране. Так почему же мы говорим: «наши не умеют работать, а где-то там, далеко, есть идеальные условия». Так ли это на самом деле?Поискав большие мировые строительные компании, почитав о них, посмотрев отзывы, осталось чувство растерянности и грусти. Ах, внутренняя вредность, еще так хотела найти какие то недостатки, чтобы сказать: смотри, нет ничего идеального. И в то же время приходило понимание, как же наши застройщики не любят граждан своей страны…И все же, посмотрим чуть ближе:Vinci – французская компания, которая расширяет свое влияние за счет поглощения крупномасштабных проектов. В данный момент эта компания занята строительными работами в комплексе Origine в Нантере, в западном пригороде Парижа, а также именно они будут строить главный стадион в Ямусукро и заниматься реконструкцией четырех ближайших учебных заведений. И это только маленькая часть того, что делает эта компания. И все же, внешняя картинка хорошая, работы у них достаточно, что является хорошим показателем доверия к этому застройщику. Так какие же подводные камни он прячет? Сотрудники компании, как нынешние, так и бывшие, довольно тепло отзываются о работе внутри компании, есть и плохие отзывы, но их так мало, что в какой-то степени даже удивляет.И в то же время, есть и негатив, старые статьи о том, что дочерняя фирма данной строительной компании совершала коррупционные преступления в России. Также шумная была история и в Камбоджии вокруг работы данной компании. Интересно было ознакомиться и с жалобой на Vinci НПО Sherpa, которые обвиняли застройщика в эксплуатации рабочей силы, укрывательстве и сокращении строительных площадок в Катаре. То, что есть скандалы вокруг такого огромного строительного монстра, вполне логично. Да и утверждение, что нет ничего идеального, можно применить к работе и этой компании.История, успех и развитие - это все хорошо, и все же… как они строят дома, где живут люди? Есть ли у них такие же проблемы, как у нас? Что сразу же мне очень понравилось, так это то, что на сайте есть вся необходимая документация, и ее для комфорта пользователя предлагают присылать на почту. Все для покупателя.Проекты, созданные для населения, смотрятся вполне красиво и не нарушают ту гармонию, которая создана веками вокруг жилых домов. Такие квартиры удовлетворят очень требовательных покупателей. Стоит отметить и то, что тут все продумано до мелочей, квартиры идут с обозначением - Low Consumption Building, что гарантирует экономию энергии, и обеспечит качественную тепловую и акустическую изоляцию. Сады и красивые дворы у дома становятся настоящим оазисом среди торопливого и шумного города. А негатив? Он есть, но его так мало, что не хочется окунаться в него после путешествия красивыми уголками великолепных зданий…Сравнивать есть с чем, да и учится у них стоило бы, вот только сумеют ли наши застройщики взять самые лучшие моменты в работе у этой компании? Возможно, когда-то. А пока что путешествие продолжается)