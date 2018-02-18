Исследования по недвижимости

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Критиковать да и искать недостатки чаще всего очень легко. Если рассмотреть, как работают застройщики Украины, остается много негативных впечатлений. И все время возникает вопрос: почему же вы не хотите работать качественно, как другие мировые компании? В этот момент и приходит понимание: нам, обычным гражданам страны, не с чем сравнивать. Мы не видели работу других компаний, не смотрели квартиры, которые строят в любой другой стране. Так почему же мы говорим: «наши не умеют работать, а где-то там, далеко, есть идеальные условия». Так ли это на самом деле? Поискав большие мировые строительные компании, почитав о них, посмотрев отзывы, осталось чувство растерянности и грусти. Ах, внутренняя вредность, еще так хотела найти какие то недостатки, чтобы сказать: смотри, нет ничего идеального. И в то же время приходило понимание, как же наши застройщики не любят граждан своей страны… И все же, посмотрим чуть ближе: Vinci – французская компания, которая расширяет свое влияние за счет поглощения крупномасштабных проектов. В данный момент эта компания занята строительными работами в комплексе Origine в Нантере, в западном пригороде Парижа, а также именно они будут строить главный стадион в Ямусукро и заниматься реконструкцией четырех ближайших учебных заведений. И это только маленькая часть того, что делает эта компания. И все же, внешняя картинка хорошая, работы у них достаточно, что является хорошим показателем доверия к этому застройщику. Так какие же подводные камни он прячет? Сотрудники компании, как нынешние, так и бывшие, довольно тепло отзываются о работе внутри компании, есть и плохие отзывы, но их так мало, что в какой-то степени даже удивляет. И в то же время, есть и негатив, старые статьи о том, что дочерняя фирма данной строительной компании совершала коррупционные преступления в России. Также шумная была история и в Камбоджии вокруг работы данной компании. Интересно было ознакомиться и с жалобой на Vinci НПО Sherpa, которые обвиняли застройщика в эксплуатации рабочей силы, укрывательстве и сокращении строительных площадок в Катаре. То, что есть скандалы вокруг такого огромного строительного монстра, вполне логично. Да и утверждение, что нет ничего идеального, можно применить к работе и этой компании. История, успех и развитие - это все хорошо, и все же… как они строят дома, где живут люди? Есть ли у них такие же проблемы, как у нас? Что сразу же мне очень понравилось, так это то, что на сайте есть вся необходимая документация, и ее для комфорта пользователя предлагают присылать на почту. Все для покупателя. Проекты, созданные для населения, смотрятся вполне красиво и не нарушают ту гармонию, которая создана веками вокруг жилых домов. Такие квартиры удовлетворят очень требовательных покупателей. Стоит отметить и то, что тут все продумано до мелочей, квартиры идут с обозначением - Low Consumption Building, что гарантирует экономию энергии, и обеспечит качественную тепловую и акустическую изоляцию. Сады и красивые дворы у дома становятся настоящим оазисом среди торопливого и шумного города. А негатив? Он есть, но его так мало, что не хочется окунаться в него после путешествия красивыми уголками великолепных зданий… Сравнивать есть с чем, да и учится у них стоило бы, вот только сумеют ли наши застройщики взять самые лучшие моменты в работе у этой компании? Возможно, когда-то. А пока что путешествие продолжается)
Востаннє редагувалось Иллюзия в Вів 05 чер, 2018 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Вникая в работу строительных компаний Украины и других стран, начала замечать интересную тенденцию. Какая бы большая компания не была, как бы не гордилась своим прогрессивным подходом к работе, все же инновации в строительстве еще не поставлены на совершенный уровень. Сравнивая строительную отрасль с другими, можно сказать, что развитие идет намного медленней, чем в других секторах. И это дает повод задуматься. Почему бы нашим строительным компаниям не начать чаще использовать технологические возможности? Пока что они отстают в гонке за инновациями, но ведь не так сложно все изменить. И начинать стоит с мышления тех, кто работает, в их подходе к работе, обучении нового персонала и, конечно же, в самом отношении к строительным работам. И только тогда начнут строить новые и качественные дома для потребителей. Мне почему-то кажется, что именно Украина готова к такому шагу больше, чем другие страны. И взять пример можно с Ричарда Брэнсона, который начал сотрудничать с Энди Робинсоном, генеральным директором Colmore Tang. Они общими усилиями создали программу, которая позволяет держать связь с разными специалистами по строительству и наставниками. Они выделили три основные задачи, среди которых: 1. Люди (оптимизация рабочих мест, и достаточное количество ресурсов и материалов); 2. Материалы (использование в работе интеллектуальных материалов и инструментов.); 3. Данные (оптимизация сбора и анализа данных). Казалось бы, это все мелочи, но, с другой стороны, строительный сектор сумеет быстрее определять и внедрять новые технологии только тогда, когда будет следовать новым ускоренным правилам. Немаловажной проблемой можно считать и малое количество молодых специалистов. Те, кто есть у нас, кто готов к такой работе, стараются уехать в другую страну. И это очень плохо влияет на развитие строительного сектора Украины. Но, к сожалению, учебные программы, которые есть сейчас, разрабатывались довольно давно, и в данный момент нельзя сказать, что страна может подготовить высококлассных специалистов, которые могут работать с применением передовых технологий и в будущем свои знания смогут применить в работе. Готовы ли наши компании и те, кто в них работают, начать работу с наноматериалами? Главным моментом будет то, что именно новые материалы имеют минимальное воздействие на окружающую среду, и именно такие материалы могут быть не только экономичными, но и устойчивыми. Искусственный интеллект и технологии виртуальной реальности все больше набирают обороты, и, возможно, именно они будут нести решающий вклад в будущее строительной отрасли. Роботы, которых уже можно считать частью процесса строительства, в скором времени станут влиять на эту отрасль еще сильнее. Самоходные транспортные средства, машины для укладки улиц и строительные беспилотники - всего лишь малая часть, которая должна быть и у нас. Автоматизация процесса строительства идет большими шагами, и может привлечь очень много тех, кто готов работать по новым принципам. Но кто у нас в стране готов подготовить таких специалистов? Именно Украина может стать той страной, в которой цифровые основы строительной отрасли помогут реализовать невероятные проекты хорошего качества, ведь наши застройщики - это довольно амбициозные люди, но, что важно, сумеют ли они найти правильное решение и начнут ли менять себя и отношение к инвесторам? Сделают ли они строительство - лучшим рабочим сектором в стране? Возможно, нужно просто остановиться на миг, посмотреть не назад, а в будущее, где можно использовать цифровые инструменты, чтобы облегчить работу. Создать учебные заведения, где будут обучать новым аспектам в работе, и подержать новые условия в работе для тех, кто готов менять себя вместе с новыми достижениями в строительном секторе. Не пора ли нам начать менять себя? Чтобы вывести страну на новый мировой уровень. И строить качественные дома для тех, кто там будет жить.
Рассуждая об инновациях я все жду невероятного чуда, что в работе строительных компаний Украины что-то изменится и начнется новая эпоха, прогресса и качественной застройки. Только оказалось что не все в этом мире мечтают о новых технологиях. И экспериментаторы из Франции решились вернуться в прошлое отодвинув в сторону все те достижения в строительстве которые им доступны. Замок Геделон в Бургундии начали возводить в 1997 году. Казалось бы, зачем вспоминать его в 2018, но ведь этот замок строят еще и сегодня. В работах над этим зданием не используют новые методики, нет инструментов к которым привыкли наши строители. Побывав там, можно на самом деле решить что время остановилось и повернулось вспять, и сейчас на дворе XIII век. Ни одной новинки, все инструменты и материалы идут с той эпохи. И задача у них не простая, ведь даже самый простой материал, нужно изготавливать вручную, а не покупать в магазине. Вместо цемента используют раствор который и готовят на стройке из песка и гашенной извести. Последнюю готовят тут же в специальных самодельных печах. Камни добывают в ближайшем карьере, и перевозят на лошадиных повозках. Подымают все материалы на стены с помощью ступального колеса, а веревки изготавливают из конопли. Конструкция замка типична для ого времени и основана на архитектурных канонах которые были при короле Филиппе II Августе в начале XIII ст. Тут работает около 70 рабочих. Но очень много приезжает людей посмотреть на старинное строительство, узнают о технологиях которые использовали в те времена. Да и отбоя от туристов тут не бывает. Еще не построенный замок окутан легендами и рассказами часть которых придумывают местные жители и строители. И все же, какой выбор за нами? Инновации или возврат к прошлому? )))
После увлекательного путешествия в прошлое, пора возвращаться в реальность. И несмотря на тучи я нашла очень интересного застройщика с вкусным названием Белый Шоколад. Открывая сайт застройщика, сразу же замечаю то, как позиционирует себя сама компания. И это очень интересно. Белый Шоколад не просто девелопер, они полностью выполняют функции: застройщика, проектировщика, заказчика и даже генподрядчика. И только поэтому готовы гарантировать постоянный контроль и высокое качество на всех этапах работы. Но так ли это? Сравнительно с остальным застройщиками, их можно назвать молодой компанией, которая появилась в 2000 году. Дома которые они уже построили можно смело назвать милыми, ведь каждый дом обладает своим стилем. Возможно именно этим они и выделяются на общем фоне застроек. Вот только больше всего мне понравилось их рассказ о том, что они надежные застройщики которые никогда не нарушают сроки сдачи. Именно это предложение больше всего мне понравилось) Соответствует ли оно действительности? Загородная резиденция Village, почему-то это название мне напомнило старые сериалы. Или это проснулась моя внутренняя вредность. Реклама на сайте застройщика потрясающая, красивые домики так и манят посмотреть их поближе. Рассказ о том что это современный комплекс в котором своя инфраструктура, рядом лес и водоемы, и самое важное кристально чистый воздух. Увлекает в мир мечтаний в котором чувствуешь себя собственником такого уютного домика. А самое важное то, что каждый дом имеет свою планировку и обладает разумом. Именно так)) Ведь эти дома оснащены системой «Умный дом». И теперь, когда вам одиноко вы всегда можете поразговаривать с домом.) Он вам расскажет о том, что все ваши поручения выполнены, наполнена ванна, сварен кофе и не мало важно то, что утром он с вами поздоровается) Почему то меня все это заставляет грустить… И все же, позиция застройщика – Village – это место с новой, особой философией. Это место, где живут поколениями…. И что же скажут инвесторы о таком, почти идеальном месте? Цены, тут конечно же завышены. Возможно она отталкивается от того, что все домики тут умные. Сдают эти дома без отделки, все нужно будет делать самостоятельно, а так же проводить газ в дом. Это дополнительные инвестиции к цене и довольно затратные. Да и обслуживание территорий предварительно обещали не дешевыми. С такими ценами, сразу возникает ощущение что этот дом строят почти в центре Киева. Что будет дальше? Покажет время, и расскажут инвесторы. ЖК City Lake - с. Шевченково, то что расстояние от Киева не совсем маленькое не пугает инвесторов. И как плюс можно считать то, что с началом строительства, тут начали развивать местную инфраструктуру. А для такого не большого поселка хорошо. Домики на вид светлые и приятные. А вот то, что застройщик в процессе работы начал менять генеральный план комплекса, почему-то не подарило приятных впечатлений. Ведь тот вид из окон который есть сейчас, скоро закроют новые дома и это точно не порадует покупателя. Обещание застройщика делать все вовремя и без задержки, тут тоже почему-то, было не выполнено. Дома долго подключали к коммуникациям, да и права собственности не торопились выдавать. Что не мало важно, внутренние работы проведены не качественно. С гидроизоляцией совсем грустно и поэтому постоянно мокрые стены и полы не радуют тех кто там уже купил квартиру. Низкий напор воды и постоянно не работающий лифт, дополняет общее впечатление, которое становится менее позитивным. И конечно же – загородный дом или квартира предполагают что туда жильцы будут ехать на автомобиле. Вот только паркомест тут уже маловато. Таким образом идеальная картинка постепенно разрушается. ЖК «Белый Шоколад. Center» - вкусное название подчеркнули и красивые домики. Построены все они довольно интересно и на самом деле напоминают плитку шоколада. Строят этот ЖК в Белогородке, и то что расстояние к Киеву есть, сразу почувствуют все инвесторы. Ведь загруженность трасс утром становится традицией. Въезд в город утром проблематичен. Так что стоять в пробках как на своем авто так и на маршрутках вынуждены будут все жильцы этого бизнес комплекса. Относительно цен. Квартиры тут стоят, как и в Киеве. Оправдана ли такая ценовая политика покажет время, и все же стоит задуматься. Работы которые провел застройщик, как всегда, вызывают замечания. Вентиляция сделана не качественно. А то какая вода в кранах, вызывает не просто грусть, а ужас. Не повезет тут и собственникам двухъярусных квартир, крыша спроектирована не правильно и это вызывает определенные проблемы. Их нужно или переделать самому, или же требовать от застройщика качественной работы. Скорее с минусов можно считать и то, что на территории комплекса стоит местная амбулатория. Постоянные визиты в комплекс больных не всегда порадуют. И в то же время. Застройщик обещал комплекс закрыть. Тогда как посетители должны попадать в больницу? Первое впечатление осталось очень двуяким. Внешне все красиво. И можно даже смирится что это не Киев. И в то же время. Обещанного качества нет и тут. Да и обещаний много… вот только выполнять их не всегда торопятся…
Иллюзия написав:Мне почему-то кажется, что именно Украина готова к такому шагу больше, чем другие страны. И взять пример можно с Ричарда Брэнсона, который начал сотрудничать с Энди Робинсоном, генеральным директором Colmore Tang. Они общими усилиями создали программу, которая позволяет держать связь с разными специалистами по строительству и наставниками. Они выделили три основные задачи, среди которых: 1. Люди (оптимизация рабочих мест, и достаточное количество ресурсов и материалов); 2. Материалы (использование в работе интеллектуальных материалов и инструментов.); 3. Данные (оптимизация сбора и анализа данных). Казалось бы, это все мелочи, но, с другой стороны, строительный сектор сумеет быстрее определять и внедрять новые технологии только тогда, когда будет следовать новым ускоренным правилам. Немаловажной проблемой можно считать и малое количество молодых специалистов. Те, кто есть у нас, кто готов к такой работе, стараются уехать в другую страну. И это очень плохо влияет на развитие строительного сектора Украины. Но, к сожалению, учебные программы, которые есть сейчас, разрабатывались довольно давно, и в данный момент нельзя сказать, что страна может подготовить высококлассных специалистов, которые могут работать с применением передовых технологий и в будущем свои знания смогут применить в работе. Готовы ли наши компании и те, кто в них работают, начать работу с наноматериалами? Главным моментом будет то, что именно новые материалы имеют минимальное воздействие на окружающую среду, и именно такие материалы могут быть не только экономичными, но и устойчивыми. Искусственный интеллект и технологии виртуальной реальности все больше набирают обороты, и, возможно, именно они будут нести решающий вклад в будущее строительной отрасли. Роботы, которых уже можно считать частью процесса строительства, в скором времени станут влиять на эту отрасль еще сильнее. Самоходные транспортные средства, машины для укладки улиц и строительные беспилотники - всего лишь малая часть, которая должна быть и у нас. Автоматизация процесса строительства идет большими шагами, и может привлечь очень много тех, кто готов работать по новым принципам. Но кто у нас в стране готов подготовить таких специалистов? Именно Украина может стать той страной, в которой цифровые основы строительной отрасли помогут реализовать невероятные проекты хорошего качества, ведь наши застройщики - это довольно амбициозные люди, но, что важно, сумеют ли они найти правильное решение и начнут ли менять себя и отношение к инвесторам? Сделают ли они строительство - лучшим рабочим сектором в стране?.
Наши застройщики в основном случайные люди имеющие отдаленное отношение к строительству и пришедшие в эту область с одной целью - срубить бабла. Про нанно-технологии и автоматизацию строительства забавно, но к реальности это не имеет отношения. Наши бетонные заводы нормальный бетон В50 сделать не могут. Про специалистов тоже интересно - скоро их тут не останется т.к. те кто хоть что-то умеет делать уезжают за рубеж бригадами за более пристойной оплатой. А новых должны готовить в ПТУ которые при незалежной Украине были благополучно разрушены
В то время когда я пыталась найти информацию о том, как же на самом деле развивается строительство, есть ли в нем инновации и достижения, появился комментарий, что все это предел фантастики, а не работы. На самом деле, рассматривая то, как работают некоторые зарубежные компании, хочется сказать, что все достижения реальны. И они возможны при условии, что наши строительные компании захотят вкладывать деньги и достигать чего-то большего. В мире строительства уже не первый год как идут невероятные изменения. Часто стали использовать дронов, виртуальную реальность и расширенную реальность, BIM, управление проектами и много чего другого. Но на этом развитие не останавливается. И постепенно технологии выходят на совершенно новый уровень. Думаю, стоит рассмотреть самые интересные материалы, которые изменят строительный сектор: 1 - полупрозрачная древесина. Разработка данного материала во много раз удешевит процесс изготовления солнечных панелей. Но помимо этого его можно использовать для окон и полупрозрачных фасадов. Учитывая то, что данный ресурс дешевый, он может принести не малую пользу в строительстве. Данная инновация была разработана в Королевском технологическом институте Стокгольма. 2 – система охлаждения в кирпичах. Студенты передовой архитектуры Каталонии создали новый материал, который оказывает охлаждающее воздействие на строительный интерьер. Благодаря новой гидрокерамике, температура в помещении может снижаться до 6 градусов. Этот эффект обеспечивает гидрогель, который поглощает воду до 500 раз превышающей ее вес. Абсорбированная вода выделяется для снижения температуры в очень жаркие дни. Благодаря такому материалу в скором времени кондиционеры могут устареть и уйти в прошлое. 3 – легкообрабатывающий цемент. Хосе Карлос Рубио Авалос из Umsnh изМорелии разработал цемент, который способен поглощать и облучать свет. Учитывая то, что строительная индустрия развивается быстро и требует экономичного и эффективного способа создания материала, этот цемент можно будет использовать как лампочки в бассейнах, автостоянках, дорожных знаках. Тут можно сказать только одно: теперь в мире появился умный цемент. 4 – стержень Cabkoma. Seiten лаборатория Komatsu создала новый материал с названием Cabkoma strand rod. Это термопластический композит из углеродного волокна. Прядь очень легкая и имеет эстетический вид. Стержень Cabkoma длиной 160 метров весит всего 12 кг, что в 5 раз меньше любого металлического стержня. 5 – биологическая мебель. Это красивое новшество может быть очень полезным в интерьере. Это нововведение готовы предложить всем компании Terreform oneи Genspace. Раньше в материале с названием Mycoform создавали шезлонги и стульчики для детишек. Этот материал изготавливают из объединения древесной щепы, гипса, овсяных отрубей вместе с грибом Ganoderma Lucidum. Этот гриб добавляют только потому, что именно он способен дезинтегрировать отходы и оставлять прочный конструкционный материал. 6 – самовосстанавливающийся бетон. Голландский инженер строитель Шланген из университета Делфта создал бетон, который способен восстанавливаться. Разделив кусок бетона на две части, соединяя его вместе, он нагревает его до определенной температуры и расплавленный материал при остывании соединяется вместе. Разве не чудо? Ученым было продумано все до мелочей. Учитывая то, что этот бетон нуждается в тепле, и если его использовать на дорогах, было создано специальный автомобиль, который пропускает индукционные катушки на дороге. Если использовать такое авто каждые 4 года, дороги не будут нуждаться в дорогом ремонте. Задумавшись о данных инновациях, хочется увидеть и достижения наших ученных. Ведь впереди будущее и оно за новыми технологиями, а пока что.. путешествие началось.. и надеюсь, что это исследование инноваций покажет и нам что то новое и подтолкнет к новым свершениям.