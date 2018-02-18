Исследования по недвижимости

Додано: Сер 20 чер, 2018 12:55

Нові будинки, красиві квартири і реклама, вона всюди, величезна кількість забудовників готові продавати житло інвесторам з різним доходом. І що ж у підсумку отримують інвестори? Якісне житло? Або проблеми, пов'язані з дорогою покупкою?Варто звернути увагу на Українську будівельну компанію, яка почала свою роботу в 1996 році, і, згідно з описом на їхньому сайті, вони за цей тривалий період пройшли шлях від маленької компанії до величезного холдингу. Будують будинки вони по всій країні, відповідно, досвіду в роботі у них достатньо. Але чи варто довіряти їм? Держава довіряє, виділяючи кошти для будівництва об'єктів цивільного та соціального призначення. Також на сайті пишуть, що, починаючи з 2005 року, саме ця компанія представляє свої проекти на найбільшій міжнародній виставці у Франції, співпрацюючи з кращими фахівцями в сфері девелопменту, завдяки чому отримує допомогу інвесторів з різних країн.Тривалий термін роботи, здавалося б, дарує не лише фінансову стабільність, що може надати споживачеві хорошу цінову політику, але і забезпечить високу якість робіт. А те, що у них є програма «Мій власний будинок», яка стала пілотною для державної програми «Доступне житло», можна вважати хорошим показником для довіри. Але що насправді відбувається за яскравою рекламою і величезною кількістю дипломів і нагород, які старанно розміщуються на сайті? Варто подивитися на об'єкти, які вже побудовані.Почнемо з ЖК «Олександрівський». Будували його в центральній частині міста. Комплекс складається з 4-х 25-ти поверхових будинків, які розміщені перпендикулярно один одному. Згідно з обіцянками забудовника, ці будинки створені для комфортного життя і здоров'я тих, хто там буде жити. У комплексі є фітнес-клуб з 20-ти метровим басейном і тренажерні зали. Просто мрія, а не будинок. Поруч з цим ЖК є садки, школи, поліклініки, супермаркети. І, що найцікавіше, за цей будинок будівельна компанія отримала диплом на всеукраїнському конкурсі «Кращий продукт року», як за самий хороший ЖК бізнес класу. І тут же виникає питання: у чому кращий? Чому мешканці масово скаржилися на недоробки в ньому? Будівельні роботи виконані неякісно, технічна характеристика квартир набагато нижче обіцяного... За що нагорода? За те, що ЖК потрапляє на сайт допомоги постраждалих інвесторів і повністю розчарував своїх покупців? Саме за це диплом? ЖК міг заслужити його, як велике розчарування року, але точно не як кращий продукт.Не менш цікава ситуація з ЖК Грюнвальд. Звичайно ж, на сайті забудовника ми прочитаємо, що ці будинки - втілення передових технологій західного будівництва житла. Тут, звичайно ж, і сучасна архітектура, і хороша інфраструктура, поруч ліс, і оздоровчий комплекс для всіх, хто тут живе. І, звичайно ж, з турботою про здоров'я інвесторів тут є басейн і СПА. Чи не будинок, а мрія для будь-якої людини. Ось тільки чомусь, на жаль, і цей будинок викликав багато хвилювань, і не завжди хороших. Терміни по введенню будинку в експлуатацію постійно переносили, і це, звичайно ж, мало тішило інвесторів. Початковий проект будівництва був істотно змінений, і ті, хто купували квартири заздалегідь, отримали зовсім не те, на що розраховували. І навіть в цьому ЖК забудовник відзначився, якість внутрішніх робіт бажала кращого. Стан інфраструктури викликало тільки смуток. Озеленення - а хіба його обіцяли? - або просто забули про дану обіцянку. Дитячий майданчик у небезпечній зоні поруч з величезним недостроєм, який повинен був бути магазином, але про який чомусь забули, точно не подарує спокій батькам.Але ж все так гарно починалося! Гарний сайт забудовника і так багато обіцянок, дипломів, нагород. Хотілося вірити, що саме ця компанія зможе забезпечити інвесторів якісним європейським житлом. Але чомусь, подивившись на те, що є, стає сумно, та й довіра швидко зникає...