Исследования по недвижимости

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Нові будинки, красиві квартири і реклама, вона всюди, величезна кількість забудовників готові продавати житло інвесторам з різним доходом. І що ж у підсумку отримують інвестори? Якісне житло? Або проблеми, пов'язані з дорогою покупкою? Варто звернути увагу на Українську будівельну компанію, яка почала свою роботу в 1996 році, і, згідно з описом на їхньому сайті, вони за цей тривалий період пройшли шлях від маленької компанії до величезного холдингу. Будують будинки вони по всій країні, відповідно, досвіду в роботі у них достатньо. Але чи варто довіряти їм? Держава довіряє, виділяючи кошти для будівництва об'єктів цивільного та соціального призначення. Також на сайті пишуть, що, починаючи з 2005 року, саме ця компанія представляє свої проекти на найбільшій міжнародній виставці у Франції, співпрацюючи з кращими фахівцями в сфері девелопменту, завдяки чому отримує допомогу інвесторів з різних країн.
Тривалий термін роботи, здавалося б, дарує не лише фінансову стабільність, що може надати споживачеві хорошу цінову політику, але і забезпечить високу якість робіт. А те, що у них є програма «Мій власний будинок», яка стала пілотною для державної програми «Доступне житло», можна вважати хорошим показником для довіри. Але що насправді відбувається за яскравою рекламою і величезною кількістю дипломів і нагород, які старанно розміщуються на сайті? Варто подивитися на об'єкти, які вже побудовані.
Почнемо з ЖК «Олександрівський». Будували його в центральній частині міста. Комплекс складається з 4-х 25-ти поверхових будинків, які розміщені перпендикулярно один одному. Згідно з обіцянками забудовника, ці будинки створені для комфортного життя і здоров'я тих, хто там буде жити. У комплексі є фітнес-клуб з 20-ти метровим басейном і тренажерні зали. Просто мрія, а не будинок. Поруч з цим ЖК є садки, школи, поліклініки, супермаркети. І, що найцікавіше, за цей будинок будівельна компанія отримала диплом на всеукраїнському конкурсі «Кращий продукт року», як за самий хороший ЖК бізнес класу. І тут же виникає питання: у чому кращий? Чому мешканці масово скаржилися на недоробки в ньому? Будівельні роботи виконані неякісно, технічна характеристика квартир набагато нижче обіцяного... За що нагорода? За те, що ЖК потрапляє на сайт допомоги постраждалих інвесторів і повністю розчарував своїх покупців? Саме за це диплом? ЖК міг заслужити його, як велике розчарування року, але точно не як кращий продукт.
Не менш цікава ситуація з ЖК Грюнвальд. Звичайно ж, на сайті забудовника ми прочитаємо, що ці будинки - втілення передових технологій західного будівництва житла. Тут, звичайно ж, і сучасна архітектура, і хороша інфраструктура, поруч ліс, і оздоровчий комплекс для всіх, хто тут живе. І, звичайно ж, з турботою про здоров'я інвесторів тут є басейн і СПА. Чи не будинок, а мрія для будь-якої людини. Ось тільки чомусь, на жаль, і цей будинок викликав багато хвилювань, і не завжди хороших. Терміни по введенню будинку в експлуатацію постійно переносили, і це, звичайно ж, мало тішило інвесторів. Початковий проект будівництва був істотно змінений, і ті, хто купували квартири заздалегідь, отримали зовсім не те, на що розраховували. І навіть в цьому ЖК забудовник відзначився, якість внутрішніх робіт бажала кращого. Стан інфраструктури викликало тільки смуток. Озеленення - а хіба його обіцяли? - або просто забули про дану обіцянку. Дитячий майданчик у небезпечній зоні поруч з величезним недостроєм, який повинен був бути магазином, але про який чомусь забули, точно не подарує спокій батькам.
Але ж все так гарно починалося! Гарний сайт забудовника і так багато обіцянок, дипломів, нагород. Хотілося вірити, що саме ця компанія зможе забезпечити інвесторів якісним європейським житлом. Але чомусь, подивившись на те, що є, стає сумно, та й довіра швидко зникає...
Продовжуючи порівняння наших компаній і зарубіжних, не можна забути про іспанського будівельного підрядчика Grupo ACS. Подивившись їх сайт, дивуєшся: на ньому немає таких яскравих картинок і описів, які часто можна зустріти у нас. Все досить просто і лаконічно. А як же реклама? Розповіді про те, що саме вони подарують вам будинку мрії і ваблячі фото? Їм це не потрібно. Їхня репутація не потребує такої мішури. Опис самої компанії на сайті захоплює: світовий лідер в галузі будівництва та розвитку інфраструктури, як цивільної, так і промислової. Компанія, прихильна економічному та соціальному прогресу країн, в яких вона працює. Крім цього, вони не просто працюють, вони шукають взаєморозуміння з клієнтами і постійно привертають талановитих людей до роботи у своїй компанії. Тут годі й шукати красивих обіцянок про майбутню казку, але можна помітити шанобливе ставлення до клієнтів, адже довіра – найважливіше, що може бути між забудовником та інвестором. І вони це розуміють. На жаль, наші компанії ніяк не хочуть зрозуміти, що якість робіт дуже важлива для всіх покупців незалежно від суми покупки, і що саме на довірі будують репутацію, а не на красивих оповіданнях. Розглядаючи далі їх роботу, стало цікаво дізнатися і думку їхніх співробітників, адже саме вони можуть точніше розповісти про роботу в структурі, поділитися думкою. Тривалі пошуки не відкрили для мене щось нове і погане. Є дрібні зауваження до оплати, або до того, що перша команда в роботі була краще, ніж інша. Відгуки швидше позитивні, і майже всі пишуть про те, що командна робота тут завжди на найвищому рівні. І мені здається, це вже дуже багато значить. А що можна сказати про ті об'єкти, які вони будують або вже побудували? З проектів, над якими зараз працюють, можна відзначити Vipul Aarohan в Індії, здача якого планується в 2020 році, Schwabinger Carre II в Німеччині і Al Mutahidah Towers в Катарі, здача якого відбудеться в 2019 році. Поки йдуть роботи, зауважень немає, але все ж дуже цікаво, що буде далі? Підтвердять чи вони свою репутацію або розчарують покупців? Частина будинків, які вже були побудовані в el Parque Avellaneda в Буенос-Айресі і в Мадриді не розчарували, а скоріше навіть порадували покупців. Основний акцент був зроблений на безпеці для дітей, потім - на виконанні всіх технічних стандартів і, звичайно ж, стійкості і енергоефективності. І так, тут, звичайно ж, все зроблено для затишку і комфорту, тут працює вже знайома система «Розумний будинок», яка і допомагає піклуватися про тих, хто проживає в даних будинках. Не можна не згадати про офісні будівлі Torre de Cristal і Torre Espacio, які побудовані в Іспанії. Розкіш і краса, яка створена на останньому поверсі Кришталевої вежі, вражає уяву. Сад площею 600м2 розташований за скляним фасадом і вважається одним з найбільших в Європі. Дизайн зеленої стіни розроблений французьким ботаніком Патріком Бланом. Занадто ідеально? Не буває ж так? Повинно бути щось і негативне, адже в роботі завжди є помилки і проблеми. І пошуки привели до цікавих історій. Під час злиття Grupo ACS з SNC-Lavalin не обійшлося без скандалів, адже ця компанія була замішана в скандалах з корупцією, та й робота з Лівією не проходила тихо і спокійно. Можна знайти багато, і достоїнства і недоліки завжди будуть, і в той же час... Досвід і ставлення, які є у даній компанії, заслуговують на повагу, і саме їм є чим пишатися. І це будуть не вигадані дипломи та нагороди, а якісна робота для свого замовника, адже це коштує набагато більше.