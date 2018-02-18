Исследования по недвижимости

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#<1 ... 6789 Додано: Сер 20 чер, 2018 12:55 УБК...

Нові будинки, красиві квартири і реклама, вона всюди, величезна кількість забудовників готові продавати житло інвесторам з різним доходом. І що ж у підсумку отримують інвестори? Якісне житло? Або проблеми, пов'язані з дорогою покупкою?

Варто звернути увагу на Українську будівельну компанію, яка почала свою роботу в 1996 році, і, згідно з описом на їхньому сайті, вони за цей тривалий період пройшли шлях від маленької компанії до величезного холдингу. Будують будинки вони по всій країні, відповідно, досвіду в роботі у них достатньо. Але чи варто довіряти їм? Держава довіряє, виділяючи кошти для будівництва об'єктів цивільного та соціального призначення. Також на сайті пишуть, що, починаючи з 2005 року, саме ця компанія представляє свої проекти на найбільшій міжнародній виставці у Франції, співпрацюючи з кращими фахівцями в сфері девелопменту, завдяки чому отримує допомогу інвесторів з різних країн.



Тривалий термін роботи, здавалося б, дарує не лише фінансову стабільність, що може надати споживачеві хорошу цінову політику, але і забезпечить високу якість робіт. А те, що у них є програма «Мій власний будинок», яка стала пілотною для державної програми «Доступне житло», можна вважати хорошим показником для довіри. Але що насправді відбувається за яскравою рекламою і величезною кількістю дипломів і нагород, які старанно розміщуються на сайті? Варто подивитися на об'єкти, які вже побудовані.



Почнемо з ЖК «Олександрівський». Будували його в центральній частині міста. Комплекс складається з 4-х 25-ти поверхових будинків, які розміщені перпендикулярно один одному. Згідно з обіцянками забудовника, ці будинки створені для комфортного життя і здоров'я тих, хто там буде жити. У комплексі є фітнес-клуб з 20-ти метровим басейном і тренажерні зали. Просто мрія, а не будинок. Поруч з цим ЖК є садки, школи, поліклініки, супермаркети. І, що найцікавіше, за цей будинок будівельна компанія отримала диплом на всеукраїнському конкурсі «Кращий продукт року», як за самий хороший ЖК бізнес класу. І тут же виникає питання: у чому кращий? Чому мешканці масово скаржилися на недоробки в ньому? Будівельні роботи виконані неякісно, технічна характеристика квартир набагато нижче обіцяного... За що нагорода? За те, що ЖК потрапляє на сайт допомоги постраждалих інвесторів і повністю розчарував своїх покупців? Саме за це диплом? ЖК міг заслужити його, як велике розчарування року, але точно не як кращий продукт.



Не менш цікава ситуація з ЖК Грюнвальд. Звичайно ж, на сайті забудовника ми прочитаємо, що ці будинки - втілення передових технологій західного будівництва житла. Тут, звичайно ж, і сучасна архітектура, і хороша інфраструктура, поруч ліс, і оздоровчий комплекс для всіх, хто тут живе. І, звичайно ж, з турботою про здоров'я інвесторів тут є басейн і СПА. Чи не будинок, а мрія для будь-якої людини. Ось тільки чомусь, на жаль, і цей будинок викликав багато хвилювань, і не завжди хороших. Терміни по введенню будинку в експлуатацію постійно переносили, і це, звичайно ж, мало тішило інвесторів. Початковий проект будівництва був істотно змінений, і ті, хто купували квартири заздалегідь, отримали зовсім не те, на що розраховували. І навіть в цьому ЖК забудовник відзначився, якість внутрішніх робіт бажала кращого. Стан інфраструктури викликало тільки смуток. Озеленення - а хіба його обіцяли? - або просто забули про дану обіцянку. Дитячий майданчик у небезпечній зоні поруч з величезним недостроєм, який повинен був бути магазином, але про який чомусь забули, точно не подарує спокій батькам.



Але ж все так гарно починалося! Гарний сайт забудовника і так багато обіцянок, дипломів, нагород. Хотілося вірити, що саме ця компанія зможе забезпечити інвесторів якісним європейським житлом. Але чомусь, подивившись на те, що є, стає сумно, та й довіра швидко зникає... Нові будинки, красиві квартири і реклама, вона всюди, величезна кількість забудовників готові продавати житло інвесторам з різним доходом. І що ж у підсумку отримують інвестори? Якісне житло? Або проблеми, пов'язані з дорогою покупкою?Варто звернути увагу на Українську будівельну компанію, яка почала свою роботу в 1996 році, і, згідно з описом на їхньому сайті, вони за цей тривалий період пройшли шлях від маленької компанії до величезного холдингу. Будують будинки вони по всій країні, відповідно, досвіду в роботі у них достатньо. Але чи варто довіряти їм? Держава довіряє, виділяючи кошти для будівництва об'єктів цивільного та соціального призначення. Також на сайті пишуть, що, починаючи з 2005 року, саме ця компанія представляє свої проекти на найбільшій міжнародній виставці у Франції, співпрацюючи з кращими фахівцями в сфері девелопменту, завдяки чому отримує допомогу інвесторів з різних країн.Тривалий термін роботи, здавалося б, дарує не лише фінансову стабільність, що може надати споживачеві хорошу цінову політику, але і забезпечить високу якість робіт. А те, що у них є програма «Мій власний будинок», яка стала пілотною для державної програми «Доступне житло», можна вважати хорошим показником для довіри. Але що насправді відбувається за яскравою рекламою і величезною кількістю дипломів і нагород, які старанно розміщуються на сайті? Варто подивитися на об'єкти, які вже побудовані.Почнемо з ЖК «Олександрівський». Будували його в центральній частині міста. Комплекс складається з 4-х 25-ти поверхових будинків, які розміщені перпендикулярно один одному. Згідно з обіцянками забудовника, ці будинки створені для комфортного життя і здоров'я тих, хто там буде жити. У комплексі є фітнес-клуб з 20-ти метровим басейном і тренажерні зали. Просто мрія, а не будинок. Поруч з цим ЖК є садки, школи, поліклініки, супермаркети. І, що найцікавіше, за цей будинок будівельна компанія отримала диплом на всеукраїнському конкурсі «Кращий продукт року», як за самий хороший ЖК бізнес класу. І тут же виникає питання: у чому кращий? Чому мешканці масово скаржилися на недоробки в ньому? Будівельні роботи виконані неякісно, технічна характеристика квартир набагато нижче обіцяного... За що нагорода? За те, що ЖК потрапляє на сайт допомоги постраждалих інвесторів і повністю розчарував своїх покупців? Саме за це диплом? ЖК міг заслужити його, як велике розчарування року, але точно не як кращий продукт.Не менш цікава ситуація з ЖК Грюнвальд. Звичайно ж, на сайті забудовника ми прочитаємо, що ці будинки - втілення передових технологій західного будівництва житла. Тут, звичайно ж, і сучасна архітектура, і хороша інфраструктура, поруч ліс, і оздоровчий комплекс для всіх, хто тут живе. І, звичайно ж, з турботою про здоров'я інвесторів тут є басейн і СПА. Чи не будинок, а мрія для будь-якої людини. Ось тільки чомусь, на жаль, і цей будинок викликав багато хвилювань, і не завжди хороших. Терміни по введенню будинку в експлуатацію постійно переносили, і це, звичайно ж, мало тішило інвесторів. Початковий проект будівництва був істотно змінений, і ті, хто купували квартири заздалегідь, отримали зовсім не те, на що розраховували. І навіть в цьому ЖК забудовник відзначився, якість внутрішніх робіт бажала кращого. Стан інфраструктури викликало тільки смуток. Озеленення - а хіба його обіцяли? - або просто забули про дану обіцянку. Дитячий майданчик у небезпечній зоні поруч з величезним недостроєм, який повинен був бути магазином, але про який чомусь забули, точно не подарує спокій батькам.Але ж все так гарно починалося! Гарний сайт забудовника і так багато обіцянок, дипломів, нагород. Хотілося вірити, що саме ця компанія зможе забезпечити інвесторів якісним європейським житлом. Але чомусь, подивившись на те, що є, стає сумно, та й довіра швидко зникає... Иллюзия

Повідомлень: 52 З нами з: 08.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 27 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 чер, 2018 10:12 Україна - Іспанія )

Продовжуючи порівняння наших компаній і зарубіжних, не можна забути про іспанського будівельного підрядчика Grupo ACS. Подивившись їх сайт, дивуєшся: на ньому немає таких яскравих картинок і описів, які часто можна зустріти у нас. Все досить просто і лаконічно. А як же реклама? Розповіді про те, що саме вони подарують вам будинку мрії і ваблячі фото? Їм це не потрібно. Їхня репутація не потребує такої мішури.

Опис самої компанії на сайті захоплює: світовий лідер в галузі будівництва та розвитку інфраструктури, як цивільної, так і промислової. Компанія, прихильна економічному та соціальному прогресу країн, в яких вона працює. Крім цього, вони не просто працюють, вони шукають взаєморозуміння з клієнтами і постійно привертають талановитих людей до роботи у своїй компанії.

Тут годі й шукати красивих обіцянок про майбутню казку, але можна помітити шанобливе ставлення до клієнтів, адже довіра – найважливіше, що може бути між забудовником та інвестором. І вони це розуміють. На жаль, наші компанії ніяк не хочуть зрозуміти, що якість робіт дуже важлива для всіх покупців незалежно від суми покупки, і що саме на довірі будують репутацію, а не на красивих оповіданнях.

Розглядаючи далі їх роботу, стало цікаво дізнатися і думку їхніх співробітників, адже саме вони можуть точніше розповісти про роботу в структурі, поділитися думкою. Тривалі пошуки не відкрили для мене щось нове і погане. Є дрібні зауваження до оплати, або до того, що перша команда в роботі була краще, ніж інша. Відгуки швидше позитивні, і майже всі пишуть про те, що командна робота тут завжди на найвищому рівні. І мені здається, це вже дуже багато значить.

А що можна сказати про ті об'єкти, які вони будують або вже побудували?

З проектів, над якими зараз працюють, можна відзначити Vipul Aarohan в Індії, здача якого планується в 2020 році, Schwabinger Carre II в Німеччині і Al Mutahidah Towers в Катарі, здача якого відбудеться в 2019 році. Поки йдуть роботи, зауважень немає, але все ж дуже цікаво, що буде далі? Підтвердять чи вони свою репутацію або розчарують покупців?

Частина будинків, які вже були побудовані в el Parque Avellaneda в Буенос-Айресі і в Мадриді не розчарували, а скоріше навіть порадували покупців. Основний акцент був зроблений на безпеці для дітей, потім - на виконанні всіх технічних стандартів і, звичайно ж, стійкості і енергоефективності. І так, тут, звичайно ж, все зроблено для затишку і комфорту, тут працює вже знайома система «Розумний будинок», яка і допомагає піклуватися про тих, хто проживає в даних будинках.

Не можна не згадати про офісні будівлі Torre de Cristal і Torre Espacio, які побудовані в Іспанії. Розкіш і краса, яка створена на останньому поверсі Кришталевої вежі, вражає уяву. Сад площею 600м2 розташований за скляним фасадом і вважається одним з найбільших в Європі. Дизайн зеленої стіни розроблений французьким ботаніком Патріком Бланом.

Занадто ідеально? Не буває ж так? Повинно бути щось і негативне, адже в роботі завжди є помилки і проблеми. І пошуки привели до цікавих історій. Під час злиття Grupo ACS з SNC-Lavalin не обійшлося без скандалів, адже ця компанія була замішана в скандалах з корупцією, та й робота з Лівією не проходила тихо і спокійно.

Можна знайти багато, і достоїнства і недоліки завжди будуть, і в той же час... Досвід і ставлення, які є у даній компанії, заслуговують на повагу, і саме їм є чим пишатися. І це будуть не вигадані дипломи та нагороди, а якісна робота для свого замовника, адже це коштує набагато більше. Продовжуючи порівняння наших компаній і зарубіжних, не можна забути про іспанського будівельного підрядчика Grupo ACS. Подивившись їх сайт, дивуєшся: на ньому немає таких яскравих картинок і описів, які часто можна зустріти у нас. Все досить просто і лаконічно. А як же реклама? Розповіді про те, що саме вони подарують вам будинку мрії і ваблячі фото? Їм це не потрібно. Їхня репутація не потребує такої мішури.Опис самої компанії на сайті захоплює: світовий лідер в галузі будівництва та розвитку інфраструктури, як цивільної, так і промислової. Компанія, прихильна економічному та соціальному прогресу країн, в яких вона працює. Крім цього, вони не просто працюють, вони шукають взаєморозуміння з клієнтами і постійно привертають талановитих людей до роботи у своїй компанії.Тут годі й шукати красивих обіцянок про майбутню казку, але можна помітити шанобливе ставлення до клієнтів, адже довіра – найважливіше, що може бути між забудовником та інвестором. І вони це розуміють. На жаль, наші компанії ніяк не хочуть зрозуміти, що якість робіт дуже важлива для всіх покупців незалежно від суми покупки, і що саме на довірі будують репутацію, а не на красивих оповіданнях.Розглядаючи далі їх роботу, стало цікаво дізнатися і думку їхніх співробітників, адже саме вони можуть точніше розповісти про роботу в структурі, поділитися думкою. Тривалі пошуки не відкрили для мене щось нове і погане. Є дрібні зауваження до оплати, або до того, що перша команда в роботі була краще, ніж інша. Відгуки швидше позитивні, і майже всі пишуть про те, що командна робота тут завжди на найвищому рівні. І мені здається, це вже дуже багато значить.А що можна сказати про ті об'єкти, які вони будують або вже побудували?З проектів, над якими зараз працюють, можна відзначити Vipul Aarohan в Індії, здача якого планується в 2020 році, Schwabinger Carre II в Німеччині і Al Mutahidah Towers в Катарі, здача якого відбудеться в 2019 році. Поки йдуть роботи, зауважень немає, але все ж дуже цікаво, що буде далі? Підтвердять чи вони свою репутацію або розчарують покупців?Частина будинків, які вже були побудовані в el Parque Avellaneda в Буенос-Айресі і в Мадриді не розчарували, а скоріше навіть порадували покупців. Основний акцент був зроблений на безпеці для дітей, потім - на виконанні всіх технічних стандартів і, звичайно ж, стійкості і енергоефективності. І так, тут, звичайно ж, все зроблено для затишку і комфорту, тут працює вже знайома система «Розумний будинок», яка і допомагає піклуватися про тих, хто проживає в даних будинках.Не можна не згадати про офісні будівлі Torre de Cristal і Torre Espacio, які побудовані в Іспанії. Розкіш і краса, яка створена на останньому поверсі Кришталевої вежі, вражає уяву. Сад площею 600м2 розташований за скляним фасадом і вважається одним з найбільших в Європі. Дизайн зеленої стіни розроблений французьким ботаніком Патріком Бланом.Занадто ідеально? Не буває ж так? Повинно бути щось і негативне, адже в роботі завжди є помилки і проблеми. І пошуки привели до цікавих історій. Під час злиття Grupo ACS з SNC-Lavalin не обійшлося без скандалів, адже ця компанія була замішана в скандалах з корупцією, та й робота з Лівією не проходила тихо і спокійно.Можна знайти багато, і достоїнства і недоліки завжди будуть, і в той же час... Досвід і ставлення, які є у даній компанії, заслуговують на повагу, і саме їм є чим пишатися. І це будуть не вигадані дипломи та нагороди, а якісна робота для свого замовника, адже це коштує набагато більше. Иллюзия

Повідомлень: 52 З нами з: 08.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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