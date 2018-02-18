Исследования по недвижимости

Додано: Чет 21 чер, 2018 10:12

Продовжуючи порівняння наших компаній і зарубіжних, не можна забути про іспанського будівельного підрядчика Grupo ACS. Подивившись їх сайт, дивуєшся: на ньому немає таких яскравих картинок і описів, які часто можна зустріти у нас. Все досить просто і лаконічно. А як же реклама? Розповіді про те, що саме вони подарують вам будинку мрії і ваблячі фото? Їм це не потрібно. Їхня репутація не потребує такої мішури.Опис самої компанії на сайті захоплює: світовий лідер в галузі будівництва та розвитку інфраструктури, як цивільної, так і промислової. Компанія, прихильна економічному та соціальному прогресу країн, в яких вона працює. Крім цього, вони не просто працюють, вони шукають взаєморозуміння з клієнтами і постійно привертають талановитих людей до роботи у своїй компанії.Тут годі й шукати красивих обіцянок про майбутню казку, але можна помітити шанобливе ставлення до клієнтів, адже довіра – найважливіше, що може бути між забудовником та інвестором. І вони це розуміють. На жаль, наші компанії ніяк не хочуть зрозуміти, що якість робіт дуже важлива для всіх покупців незалежно від суми покупки, і що саме на довірі будують репутацію, а не на красивих оповіданнях.Розглядаючи далі їх роботу, стало цікаво дізнатися і думку їхніх співробітників, адже саме вони можуть точніше розповісти про роботу в структурі, поділитися думкою. Тривалі пошуки не відкрили для мене щось нове і погане. Є дрібні зауваження до оплати, або до того, що перша команда в роботі була краще, ніж інша. Відгуки швидше позитивні, і майже всі пишуть про те, що командна робота тут завжди на найвищому рівні. І мені здається, це вже дуже багато значить.А що можна сказати про ті об'єкти, які вони будують або вже побудували?З проектів, над якими зараз працюють, можна відзначити Vipul Aarohan в Індії, здача якого планується в 2020 році, Schwabinger Carre II в Німеччині і Al Mutahidah Towers в Катарі, здача якого відбудеться в 2019 році. Поки йдуть роботи, зауважень немає, але все ж дуже цікаво, що буде далі? Підтвердять чи вони свою репутацію або розчарують покупців?Частина будинків, які вже були побудовані в el Parque Avellaneda в Буенос-Айресі і в Мадриді не розчарували, а скоріше навіть порадували покупців. Основний акцент був зроблений на безпеці для дітей, потім - на виконанні всіх технічних стандартів і, звичайно ж, стійкості і енергоефективності. І так, тут, звичайно ж, все зроблено для затишку і комфорту, тут працює вже знайома система «Розумний будинок», яка і допомагає піклуватися про тих, хто проживає в даних будинках.Не можна не згадати про офісні будівлі Torre de Cristal і Torre Espacio, які побудовані в Іспанії. Розкіш і краса, яка створена на останньому поверсі Кришталевої вежі, вражає уяву. Сад площею 600м2 розташований за скляним фасадом і вважається одним з найбільших в Європі. Дизайн зеленої стіни розроблений французьким ботаніком Патріком Бланом.Занадто ідеально? Не буває ж так? Повинно бути щось і негативне, адже в роботі завжди є помилки і проблеми. І пошуки привели до цікавих історій. Під час злиття Grupo ACS з SNC-Lavalin не обійшлося без скандалів, адже ця компанія була замішана в скандалах з корупцією, та й робота з Лівією не проходила тихо і спокійно.Можна знайти багато, і достоїнства і недоліки завжди будуть, і в той же час... Досвід і ставлення, які є у даній компанії, заслуговують на повагу, і саме їм є чим пишатися. І це будуть не вигадані дипломи та нагороди, а якісна робота для свого замовника, адже це коштує набагато більше.