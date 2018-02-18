Исследования по недвижимости

Додано: Нед 01 лип, 2018 18:00

Все, кто строили или покупали дом, отлично знают, что цена на такое приобретение будет довольно высока, ведь нужна земля, много строительного материала и строителей, и конечно же, достаточно времени. Часы на период строительства как будто замирают, и кажется, что все это никогда не закончится. Возможно, именно поэтому все чаще стали использовать новые технологии, роботов на заводах, для того, чтобы создать именно там сборный дом, и уже почти готовый привезти заказчику на участок.В 1970-х годах строители и архитекторы начали понимать, что очень много времени и рабочей силы можно сэкономить, если перенести часть строительного процесса на завод. Изначально такие модульные дома были простыми и квадратными. Но время же не стоит на месте и современные дома имеют довольно интересную архитектурную форму.Очень важным для потребителя есть то, что такой дом более экономичен при строительстве. На него не уйдет та сумма, которая необходима для стройки обычного дома. Да и погодные условия не буду влиять на сроки окончания строительных работ.Многие страны давно обратили внимание на строительство таких домов, ведь они не только красивые на вид, но и экологичны для проживания. Все чаще их можно увидеть на территории Швеции, Японии, Германии. Учитывая интерес потребителя, сейчас можно заказать такой дом не только обычной сборки, но и элитной.Выбирая для себя модульный дом, аналогично нужно будет искать участок, получать разрешительные документы. Зато потом быстро пойдут строительные работы, почти готовый дом привезут на участок, сделают внутренние работы и оформят участок с ландшафтным дизайнером по желанию клиента.В Украине также есть фирмы по строительству таких домов, казалось бы, учитывая доходы наших граждан, это - идеальный вариант для тех, кто мечтает о собственном доме. Но в то же время, не так часто их можно увидеть. В чем причина? Возможно, страх, каково будет жить в таком доме, опасение, как жить в нем в отопительный сезон? Несмотря на обещания, что затраты на отопление ниже, чем в обычном доме, недостатки так же есть. Перепад температуры не всегда хорошо влияет на теплоизоляционный материал. Еще к недостаткам можно отнести то, что в прохладное время года в доме не всегда будет тепло, а летом в нем не спастись от духоты.У нас в стране такой дом может прослужить 50-70 лет, при условии, что он будет построен полностью по западным технологиям. И тут же возникает сомнение. А умеют ли наши строить, как там? Создадут ли они на самом деле удобный и качественный домик для жилья? Сомнений в способностях наших строительных компаний слишком много… И поэтому многие, кто мечтает о собственном доме, выбирают стандартное и более дорогое строительство.Именно это дает повод задуматься тем, кто выбрал для своего развития строительный сектор: а не пора ли начать менять свой подход к работе, начать работать на репутацию, и показать своим согражданам, что у нас умеют создавать дома не хуже, чем на западноевропейском рынке?..