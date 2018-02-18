Исследования по недвижимости

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Все, кто строили или покупали дом, отлично знают, что цена на такое приобретение будет довольно высока, ведь нужна земля, много строительного материала и строителей, и конечно же, достаточно времени. Часы на период строительства как будто замирают, и кажется, что все это никогда не закончится. Возможно, именно поэтому все чаще стали использовать новые технологии, роботов на заводах, для того, чтобы создать именно там сборный дом, и уже почти готовый привезти заказчику на участок. В 1970-х годах строители и архитекторы начали понимать, что очень много времени и рабочей силы можно сэкономить, если перенести часть строительного процесса на завод. Изначально такие модульные дома были простыми и квадратными. Но время же не стоит на месте и современные дома имеют довольно интересную архитектурную форму. Очень важным для потребителя есть то, что такой дом более экономичен при строительстве. На него не уйдет та сумма, которая необходима для стройки обычного дома. Да и погодные условия не буду влиять на сроки окончания строительных работ. Многие страны давно обратили внимание на строительство таких домов, ведь они не только красивые на вид, но и экологичны для проживания. Все чаще их можно увидеть на территории Швеции, Японии, Германии. Учитывая интерес потребителя, сейчас можно заказать такой дом не только обычной сборки, но и элитной. Выбирая для себя модульный дом, аналогично нужно будет искать участок, получать разрешительные документы. Зато потом быстро пойдут строительные работы, почти готовый дом привезут на участок, сделают внутренние работы и оформят участок с ландшафтным дизайнером по желанию клиента. В Украине также есть фирмы по строительству таких домов, казалось бы, учитывая доходы наших граждан, это - идеальный вариант для тех, кто мечтает о собственном доме. Но в то же время, не так часто их можно увидеть. В чем причина? Возможно, страх, каково будет жить в таком доме, опасение, как жить в нем в отопительный сезон? Несмотря на обещания, что затраты на отопление ниже, чем в обычном доме, недостатки так же есть. Перепад температуры не всегда хорошо влияет на теплоизоляционный материал. Еще к недостаткам можно отнести то, что в прохладное время года в доме не всегда будет тепло, а летом в нем не спастись от духоты. У нас в стране такой дом может прослужить 50-70 лет, при условии, что он будет построен полностью по западным технологиям. И тут же возникает сомнение. А умеют ли наши строить, как там? Создадут ли они на самом деле удобный и качественный домик для жилья? Сомнений в способностях наших строительных компаний слишком много… И поэтому многие, кто мечтает о собственном доме, выбирают стандартное и более дорогое строительство. Именно это дает повод задуматься тем, кто выбрал для своего развития строительный сектор: а не пора ли начать менять свой подход к работе, начать работать на репутацию, и показать своим согражданам, что у нас умеют создавать дома не хуже, чем на западноевропейском рынке?..
Місто з захоплюючою історією або ж місто майбутнього? Про це місто можна розповідати годинами. Прогулянки його вуличками, креативні ресторанчики, аромат кави і шоколаду, та й сама атмосфера захоплює будь-яку людину. Залишитися байдужим і не закохатися в це місто просто неможливо. Зараз для багатьох Львів стає не просто містом з неймовірним минулим, в якому все дихає історією, а скоріше містом майбутнього, адже саме тут збираються найталановитіші програмісти, що може дати новий виток до майбутньої зміни міста в новому напрямку. З огляду на всі ці зміни, тут виросла необхідність в забезпеченні всіх, хто приїде, новим і якісним житлом, і починається будівництво. Забудовники з задоволенням почали втілювати найнеймовірніші проекти в життя, адже тут ці квартири точно будуть купувати. Додається багато нововведень, звичайно ж, тут можна поставити і «Розумний будинок», та й ще якісь новинки. Ось тільки, в порівнянні з Києвом, як будують будинки у Львові? Можливо, саме тут, в місті, яке завжди було ближче до Європи, ми побачимо таку довгоочікувану якість і мінімум порушень при будівництві? Можливо, столиця просто розбещена і забуває такі важливі моменти, а там, в місті мрії, ми завжди побачимо те, до чого потрібно прагнути і нам? І тут мене чекало розчарування. Місто, в яке я так вірила, відкрило свою іншу сторону. Незаконне будівництво, невиконані обіцянки забудовників і те, як реагує влада на все це, повертає в реальність... Гарні будинки з дуже європейськими назвами не завжди радують інвесторів. Терміни здачі часто переносять. Благоустрій території обіцяють багато, і в той же час, на жаль, про нього все частіше забувають. Тріщини на стінах можуть з'явиться на протязі року після здачі будинку. Звукоізоляція? У мене враження, що наші забудовники просто не знають, що це таке. Фільтри грубої очистки води потрібно міняти самостійно. Вікна - однакові: навіщо ставити дорогі, якщо є набагато дешевше - схоже, і тут це - головний принцип забудовників. Жителі Еко-будинків, купуючи тут квартири, чекали біля будинку дитячий майданчик, паркування, а отримали в результаті нове будівництво, на якому будували нову висотку. А те, що були обіцянки? Передумали, з ким не буває. Адже перші думки з турботою не про інвесторів, а про те, як більше заробити. ЖК Велика Британія - так, сама назва красива, і, звичайно ж, відразу з'являються мрії про те, як тут буде комфортно жити. А насправді? Гідроізоляція стін неякісна, металеві конструкції на балконах, можливо, забули покрити антикорозійним матеріалом, або не вважали за потрібне. Розглядаючи всі недоліки, стає сумно, адже насправді так хотілося побачити, що десь у нас в країні починають виконувати роботу на високому рівні. Що вибираючи квартиру, інвестор не буде ризикувати і не втратить гроші, купуючи житло в будинку, який будують з порушеннями, і в це місто я вірила найбільше, адже воно особливе, місто майбутнього. А поки що в країні все стабільно. Красиві реклами не гарантують якісне і законне будівництво. Ціна не відповідає тому, що за неї можна придбати. А мрії поки що так і залишаються мріями.