Исследования по недвижимости

Додано: Сер 18 лип, 2018 09:21

Все частіше зустрічається, що забудовник пропонує купити квартиру через венчурний фонд або облігації. На жаль. Цілком надійних механізмів інвестування в житлове будівництво в Україні немає. Такі інвестиції завжди мають ризик для інвесторів.Такий механізм інвестування полягає в тому, що забудовник (або ж частіше «інша» організація за домовленістю з забудовником) випускає цільові облігації. Інвестори, що купили такі цінні папери, після настання терміну викупу облігацій одержують право обміняти їх на квартиру.Враховуючи всі важливі нюанси, для інвестора це найбільш ризикований тип угоди. Адже цей спосіб захищає забудовника, але ніяк не інтереси інвестора. І якщо бути точнішими, даний спосіб дозволяє оптимізувати оподатковування саме забудовнику. Для інвестора ж тут тільки ризики, і ніякої можливості застрахувати свої капіталовкладення. Інвестор на свій страх і ризик купує цінні папери, сподіваючись отримати квартиру. Успіх такого підприємства залежить головним чином від порядності організації, що випускає облігації, але враховуючи порядність наших забудовників, їх підприємства, що випускають дані папери, навряд чи можна вважати надійними.Адже згідно нашого закону випускати облігації може будь-яке акціонерне товариство. І при цьому ніхто не перевіряє, чи дійсно емітент пов'язаний з якимсь конкретним будівництвом, державна комісія просто реєструє випуск облігацій.Також мінусом можна вважати і те, що закон не забороняє випускати та продавати облігації ще до отримання дозвільної документації на землю та будівництво. Таким чином, покупець може купити житло в будинку, про який ще не відомо, чи зможуть його збудувати, чи ні.Крім того, варто знати, щоб купити квартиру, а не її шматок, загальна номінальна вартість облігацій і кількість квадратних метрів, на які власник цих цінних паперів одержує право, повинна бути не менше вартості і площі квартири, яку інвестор збирається купити.Сумно і те, що ні в облігаціях, ні в договорі купівлі-продажу не вказується, яка саме квартира належить покупцеві. Облігації надають право лише на одержання "віртуальних" квадратних метрів житла, точне місцезнаходження яких не відомо.З інвесторами зазвичай укладають так званий договір резервування квартири, де вказується її адреса і метраж. Однак українське законодавство не передбачає такого документа як "договір резервування квартири". Тому, по суті, його не можна назвати документом, швидше просто папірцем.Важливо знати і те, що пред'являти до викупу облігації необхідно в чітко визначений термін, що зазначено в договорі купівлі-продажу. Бо обміняти їх на житло після закінчення терміну викупу вже неможливо.І про це не завжди попереджають.