Исследования по недвижимости

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 лип, 2018 17:14
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Додано: Сер 18 лип, 2018 09:21
Важливо...
Все частіше зустрічається, що забудовник пропонує купити квартиру через венчурний фонд або облігації. На жаль. Цілком надійних механізмів інвестування в житлове будівництво в Україні немає. Такі інвестиції завжди мають ризик для інвесторів.
Такий механізм інвестування полягає в тому, що забудовник (або ж частіше «інша» організація за домовленістю з забудовником) випускає цільові облігації. Інвестори, що купили такі цінні папери, після настання терміну викупу облігацій одержують право обміняти їх на квартиру.
Враховуючи всі важливі нюанси, для інвестора це найбільш ризикований тип угоди. Адже цей спосіб захищає забудовника, але ніяк не інтереси інвестора. І якщо бути точнішими, даний спосіб дозволяє оптимізувати оподатковування саме забудовнику. Для інвестора ж тут тільки ризики, і ніякої можливості застрахувати свої капіталовкладення. Інвестор на свій страх і ризик купує цінні папери, сподіваючись отримати квартиру. Успіх такого підприємства залежить головним чином від порядності організації, що випускає облігації, але враховуючи порядність наших забудовників, їх підприємства, що випускають дані папери, навряд чи можна вважати надійними.
Адже згідно нашого закону випускати облігації може будь-яке акціонерне товариство. І при цьому ніхто не перевіряє, чи дійсно емітент пов'язаний з якимсь конкретним будівництвом, державна комісія просто реєструє випуск облігацій.
Також мінусом можна вважати і те, що закон не забороняє випускати та продавати облігації ще до отримання дозвільної документації на землю та будівництво. Таким чином, покупець може купити житло в будинку, про який ще не відомо, чи зможуть його збудувати, чи ні.
Крім того, варто знати, щоб купити квартиру, а не її шматок, загальна номінальна вартість облігацій і кількість квадратних метрів, на які власник цих цінних паперів одержує право, повинна бути не менше вартості і площі квартири, яку інвестор збирається купити.
Сумно і те, що ні в облігаціях, ні в договорі купівлі-продажу не вказується, яка саме квартира належить покупцеві. Облігації надають право лише на одержання "віртуальних" квадратних метрів житла, точне місцезнаходження яких не відомо.
З інвесторами зазвичай укладають так званий договір резервування квартири, де вказується її адреса і метраж. Однак українське законодавство не передбачає такого документа як "договір резервування квартири". Тому, по суті, його не можна назвати документом, швидше просто папірцем.
Важливо знати і те, що пред'являти до викупу облігації необхідно в чітко визначений термін, що зазначено в договорі купівлі-продажу. Бо обміняти їх на житло після закінчення терміну викупу вже неможливо.І про це не завжди попереджають.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:55
Орлан-Инвест Групп - европейское качество?
Смотреть на развитие строительного сектора в мире интересно, и все же, как работают застройщики в Украине? Сегодня я хотела бы рассказать о компании Орлан-Инвест Групп. Их позиция на сайте очень интересная. Как обычно, звучат красивые слова: «То, что европейское качество жизни — не такая уж и заоблачная мечта для украинцев, на практике доказывает строительно-инвестиционная компания «Орлан-Инвест групп».
Возведенные нашей командой ЖК в Ирпене и Вишневом могут без преувеличения считаться европейскими. Это жилье, в котором хочется ЖИТЬ! Именно поэтому за время пребывания на строительном рынке компания «Орлан Инвест-групп» завоевала доверие жителей города. Среди безликих советских многоэтажек и даже современных стихийно «налепленных» построек, вы имеете возможность купить квартиру в Ирпене или Вишневом от застройщика в домах с неповторимым архитектурным стилем».
Все это, конечно же, звучит очень красиво, но на самом ли деле можно считать эти дома европейскими? Ведь эта компания делает акцент на качестве предоставляемых услуг. Да и обещания, что все наши мечты о жилье мы воплотим тут, конечно же, эмоционально подкупают. А что, если посмотреть ближе? Не на награды, которые есть у самой компании, а на те дома, в которых живут люди, не обращая внимания на красивую рекламную позицию застройщика.
ЖК Пушкинский квартал – испытали ли все, кто покупал тут квартиры, счастье? Скорее всего, нет, было слишком много волнений за документы, отсутствующие довольно длительное время. Неприятные ситуации также с отделом продаж все чаще возникали в процессе ожидания. Как оказалось, нанятые застройщиком люди позволяли себе хамство и грубость в отношении к инвесторам. Качество работы не впечатлило, да и к обещанному «европейскому» ему очень далеко. Все обещания оказались лишь словами, которые так умело подбирал застройщик. Вот только страдают именно инвесторы, которые хотят верить, что данная компания может строить качественно и хорошо.
ЖК Фаворит – красивая картинка, в которую поверило так много инвесторов. Как обычно, много обещаний стали обычными словами, их даже не думали исполнять. Дом построили, на пути к заселению возникало много проблем, которые, казалось, частично решались, и в то же время впечатление инвесторов осталось скорее негативным, с утверждениями о том, что застройщик выполнял все обещания, никто из них не согласится. Да и то, что этот ЖК под вопросом, также смущает многих. Найти все документы оказалось проблематично, их всех просто нет, а главный архитектор Ирпеня «радует» новостью о том, что данный ЖК построен незаконно. Так где же правда? Скоро ли мы о ней узнаем? Да и качество работы тут вызывает тоску. Строительный материал был невысокого качества, поэтому, как только жильцы заселились, начались потопы, проблемы с ремонтами и тому подобное.
Рассматривая все возникающие проблемы, так хочется спросить застройщика: а как же обещания, которые были даны на сайте? Где европейское качество? И когда наконец-то инвесторы и вправду получат хорошие квартиры, где будет приятно и комфортно жить? Не на словах! В реальности…
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