Исследования по недвижимости

Додано: Пон 23 лип, 2018 11:05

Рассматривать работу застройщиков Киева, конечно же, интересно. Но не менее интересная ситуация складывается и на периферии. Вышгород, город увлекательной историей и, конечно же, пейзажи, тут они просто великолепны. Казалось, тут можно жить, воплощая все мечты. Транспортное сообщение великолепное, чистый воздух, лес, Днепр и Киевское море, а тишина, которая есть в этом оазисе зелени, завораживает. Этот город очаровывает своим шармом.Пройти и не обратить внимание на этот городок невозможно, так что застройщики воспользовались преимуществами, которые тут могут быть, и начали строительство своих домов. Одним из самых известных и скандальных застройщиков в этом городе можно считать ДБК Житлобуд. На него и обратим больше внимания. В состав данной корпорации входят 11 организаций, которые могут считаться профессионалами в своей отрасли. Судя по сайту, главной миссией корпорации является постоянное развитие и достижение лидерства в строительной отрасли Украины.Вот только поговорим сегодня о том, как же проходит строительство в таком уже нашумевшем ЖК, как Ярославичи 2. Высотки, которые стоят на холмах, впечатляют. Живописный вид, который открывается из окон, завораживает. Днепр и яркие огни Киева впечатляют покупателей. Жить в квартире с таким видом из окна - чем не мечта? Многие и купили квартиры, ведь цена была относительно адекватной. К большому разочарованию жителей, впереди их дома начали строительство еще одной высотки. И теперь вместо того, чтобы наслаждаться потрясающим видом с окон, можно смотреть на соседнюю высотку и наблюдать, что же там интересного. Впечатляет? Думаю, нет.Если еще с такой подлостью можно был смирится, то дальше было еще интереснее. Договор аренды заканчивался, а строительство - нет. Подписать новые не получалось сразу, дело быстро дошло до суда, и вот гордое письмо от застройщика: «Уважаемые Инвесторы в ЖК Ярославичи 2 по ул.Кургузова, 11 А в г. Вышгороде, информируем Вас о том, что 15.03.2018 г. вступило в законную силу решение Хозяйственного суда Киевской области от 30.11.2017 г. по делу № 911/2786/17, которому договор аренды земельного участка по адресу: ул.Кургузова, 11-А в г. Вышгороде, который был заключен между Вышгородской городским советом и АО «Киевская передвижная механизированная колонна - 2», восстановлен в 5 лет.Сообщаем, что корпорация «ДСК-ЖИТЛОБУД» выполняет свои обязательства перед инвесторами, которые никогда не теряли веры в нас. Спасибо всем за поддержку и доверие!» Это письмо успокоило инвесторов.Но все же, почему не продляли срок аренды, и что будет дальше? А дальше еще интереснее. Даби объявляет 4 дом как незаконное строительство, но стройка продолжается, квартиры покупаются… Вместо обещанных 9 этажей строится 25. Как это будет влиять на окружающие дома? В частных домах, которые рядом со стройкой, идут трещины. Люди боятся за свое жилье, которое разрушается.Учитывая то, что городок небольшой, магазины и транспортное сообщение удовлетворят еще некоторых покупателей. А вот как быть с садиками и школами? Их там мало. Уже нет свободных мест и школы с садиками переполнены, но городок застраивают все больше. Куда детям идти учится? Стандартный вопрос ко всем застройщикам, которые строят только высотки или частные учебные заведения.О качестве работ даже писать нет желания. Почему-то строить качественно у нас не хотят или не умеют, сложно понять. Жалоб много, с документами проблема, а дома строят и обещают сказку для инвесторов. Но, к сожалению, сказки имеют свойство заканчиваться и не всегда это окончание – хорошее.