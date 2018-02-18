Исследования по недвижимости

Додано: Вів 31 лип, 2018 12:08

Ирпень, город неподалёку от столицы, вокруг зеленая зона, чистый воздух и атмосфера, дарящая вдохновение: именно тут будет комфортно и приятно создавать свое уютное семейное гнездышко. Рассматривая то, как застройщики позиционируют тут свои ЖК, возникает ощущение, что именно сейчас можно попасть в этот невероятный райский уголок. А что, если посмотреть ближе и обратить внимание на то, как строят ЖК, какие проблемы возникают? Держит ли слово застройщик перед инвесторами?Мне очень понравилась реклама ЖК Citi Park. То, как рассказывает застройщик о данном объекте, подкупает и даже в чем-то завораживает. Посмотрим ближе: «Название «City Park» говорит само за себя, ведь вокруг ЖК расположен большой, новый и красивый парк «Центральный», где Вы можете прогуляться тихими вечерами с близкими. В поддержание тенденций защиты природы, в каждой секции предусмотрена собственная котельная на солнечных батареях, энергоэффективная и экологически чистая. В шаговой доступности школа, три детских сада (государственные и частные), остановки общественного транспорта, спортклуб, салоны красоты, аптеки, детская поликлиника.»Читая такое описание на сайте застройщика, возникал вопрос: а есть ли места в садиках? В государственных, не в частных? Ведь насколько всем известно, учитывая темпы строительства в данном городе, как раз очень явной была проблема садиков и школ. Мест в тех, которые есть, не хватает, а частные не могут позволить себе многие жители. Упустить этот момент довольно сложно. И все же, посмотрим дальше…Пройти мимо и не обратить внимание на документы в ЖК просто невозможно. Обещаниям застройщика, что все будет хорошо, я, конечно, готова поверить, но не сразу. Поэтому тут же бросается в глаза кадастровый номер земельного участка. Он есть, вроде бы, все хорошо? Но почему-то на общей кадастровой карте Украины этот номер имеет целевое назначение – медицинский центр. А тут строят жилые дома? Правильно ли это? Законно?Адрес строительства - ул. Чехова 27, по этому адресу зарегистрирован еще один объект - ЖК Чехов. Рядом дома? Почему один адрес? Изучая историю ЖК Чехов, сразу открывается информация о судах и запретах. Дальше было еще интереснее. Другой ЖК застройщика Орлан, ЖК Есенин, аналогично, считается незаконным строительством. Но все равно дома строят, а квартиры продают. Что будет дальше? Когда наконец законы начнут работать? Что будет с инвесторами, которые вкладывают сюда деньги?А мнение тех, кто хотел вкладывать деньги, не менее интересно. Ведь, оказалось, найти общий язык с покупателями тут не всегда могут. Цена на квартиру меняется постоянно, и договорившись вечером о покупке, утром можно узнать, что сумма будет на порядок выше. А то, что вы оговаривали? Так бывает. Вы же хотите квартиру, платите.Качество работ в тех домах, которые уже сданы, вызывают только грусть. Экономия на всем. И для того, чтобы тут жить комфортно, необходимо начинать капитальные изменения. А ведь мечталось о другом, да и застройщик давал так много обещаний. И несмотря на то, что ЖК Citi Park имеет красивую рекламу, а рядом такой красивый парк… Стоит ли эта квартира рисков, которые возникают с данным застройщиком? Нужно ли вкладывать деньги, понимая, что когда-то законы начнут работать и те, кто покупал квартиры в домах с высоким риском, где нет всех необходимых разрешений и документов, просто потеряют свою собственность и все свои вложения?А так ли должно быть? К этому все мы стремимся?..