Исследования по недвижимости

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#<1 ... 9101112 Додано: Вів 14 сер, 2018 16:57 Эко-дом

Все чаще можно увидеть рекламу о строительстве Эко-домов. Многие скажут, что в самом названии все отображено, но все же, что из себя представляет такой дом? На самом ли деле он будет комфортнее и безопаснее? Думаю, стоит посмотреть поближе и ознакомиться с такой популярной тенденцией с обозначением «Эко».

В первую очередь стоит отметить, что именно такие дома уменьшают негативное влияние обычного человеческого быта на окружающую среду. Такой дом может быть частным и многоквартирным. Конечно же, такое здание будет ресурсосберегающим, малоотходным, и не будет агрессивным по отношению к природе. И это - свойство не только дома, но и всех его коммуникаций.

Очень важной тут является хорошая теплоизоляция. Необходимо учитывать ориентацию по сторонам света, ведь главный акцент делается на том, чтобы максимально использовать дневное освещение. И, конечно же, тут нужны специальные окна, которые снизят теплопотери через окна минимум на 70%. Не стоит забывать и о теплом поле вместо таких уже привычных радиаторов.

Конечно же, тут должны быть и солнечные панели, или же солнечная крыша, она поможет коллекторам накапливать необходимую энергию света и преобразовывать ее в электрическую. Это обеспечит дом теплой водой и поможет поддерживать комфортную температуру в доме.

Добавить в дом света могут светодиодные лампы, они среди остальных имеют ряд преимуществ:

• Минимальный нагрев;

• Безопасная утилизация;

• Перерабатываются вторично.

Но все же самый главный акцент тут сделан на обычный свет. Минимум штор и много больших окон обеспечат максимальную подачу света в дом.

Конечно же, при строительстве такого дома очень важны экологически чистые материалы. Самым главным материалом при строительстве, конечно же, будет дерево, но можно использовать камень, глину, солому. Создавая эко-дом, стоит обратить внимание на зелень в доме и вокруг него, ведь именно растения очищают воздух, создают неповторимое настроение и особый стиль в доме.

Не нужно забывать о воде, ее человек использует много и часто расточительно. Сократить объем потребляемой воды легко, и тут помогут современные стиральные и посудомоечные машинки, краны с ограничителями потока воды. Учитывая и то, что много воды используют в домах для хозяйственных целей, такую воду можно заменить дождевой, что поможет экономить расход чистой воды.

Эко-дом - это не просто дань моде, это новый шаг в будущее, где будут размеренно расходоваться электричество и вода, где любые материалы, которые есть в доме, могут пройти повторную переработку, и конечно же, такой дом – жест бережливости к природе, который требует самоотдачи. Все чаще можно увидеть рекламу о строительстве Эко-домов. Многие скажут, что в самом названии все отображено, но все же, что из себя представляет такой дом? На самом ли деле он будет комфортнее и безопаснее? Думаю, стоит посмотреть поближе и ознакомиться с такой популярной тенденцией с обозначением «Эко».В первую очередь стоит отметить, что именно такие дома уменьшают негативное влияние обычного человеческого быта на окружающую среду. Такой дом может быть частным и многоквартирным. Конечно же, такое здание будет ресурсосберегающим, малоотходным, и не будет агрессивным по отношению к природе. И это - свойство не только дома, но и всех его коммуникаций.Очень важной тут является хорошая теплоизоляция. Необходимо учитывать ориентацию по сторонам света, ведь главный акцент делается на том, чтобы максимально использовать дневное освещение. И, конечно же, тут нужны специальные окна, которые снизят теплопотери через окна минимум на 70%. Не стоит забывать и о теплом поле вместо таких уже привычных радиаторов.Конечно же, тут должны быть и солнечные панели, или же солнечная крыша, она поможет коллекторам накапливать необходимую энергию света и преобразовывать ее в электрическую. Это обеспечит дом теплой водой и поможет поддерживать комфортную температуру в доме.Добавить в дом света могут светодиодные лампы, они среди остальных имеют ряд преимуществ:• Минимальный нагрев;• Безопасная утилизация;• Перерабатываются вторично.Но все же самый главный акцент тут сделан на обычный свет. Минимум штор и много больших окон обеспечат максимальную подачу света в дом.Конечно же, при строительстве такого дома очень важны экологически чистые материалы. Самым главным материалом при строительстве, конечно же, будет дерево, но можно использовать камень, глину, солому. Создавая эко-дом, стоит обратить внимание на зелень в доме и вокруг него, ведь именно растения очищают воздух, создают неповторимое настроение и особый стиль в доме.Не нужно забывать о воде, ее человек использует много и часто расточительно. Сократить объем потребляемой воды легко, и тут помогут современные стиральные и посудомоечные машинки, краны с ограничителями потока воды. Учитывая и то, что много воды используют в домах для хозяйственных целей, такую воду можно заменить дождевой, что поможет экономить расход чистой воды.Эко-дом - это не просто дань моде, это новый шаг в будущее, где будут размеренно расходоваться электричество и вода, где любые материалы, которые есть в доме, могут пройти повторную переработку, и конечно же, такой дом – жест бережливости к природе, который требует самоотдачи. Иллюзия

Повідомлень: 84 З нами з: 08.02.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 81 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 сер, 2018 09:42 Цинізм...

Незабаром, а точніше, з першого вересня, в силу вступлять нові положення по ДБН. Про них можна багато писати, адже будуть як хороші, так і погані зміни. Але мене зацікавив інший момент: як забудовники до введення нових ДБН починають шукати вихід, щоб заробити більше, звичайно ж, забуваючи про комфорт інвесторів і про те, що порушують всілякі норми.

А зараз розповім трохи більше. Є старий ДБН 360-92, в якому максимальна щільність населення в багатоповерховому будинку - 450 осіб / га., Але, звичайно ж, від цієї норми можна було відхилятися. Новий ДБН дозволяє відхилення від норми максимум на 20%. Тобто максимально 540 осіб на га. Але в той же час щільність забудови згідно з новим ДБН - 30% для ділянок з багатоповерхівками і 40% для будинків, які будуть мати до 4-х поверхів.

І тут починається найцікавіше. Для прикладу: є ЖК «Семіцвіт», у якого 2 ділянки - 54935 га + 17586 га = 7,7021 га. Дивимося їх ген. план:

1 будинок - 120 кв., 2 - 115 кв., 3 -168 кв., 4 - торговий центр., 5 - 176 кв., 6 -143 кв., 7 - 120 кв., 8 - 116 кв., 9 - 182 кв., 10 -170 кв., 11 - 203 кв., 12 -175 кв., Місце для паркування. 13 - 14 не вказано кількість квартир.

І нові будинки, які були додані в ген. план 03.08.2018, поки діють старі ДБН:

12 -120 кв., 16 - 150 кв., 17 -170 кв., 18 -150 кв., 19 - 20 кв.

Починаємо рахувати. Загальна кількість квартир поки що - 2298. Середня площа їх буде близько 60м. кв. Площа забудови 137880 м. кв., якщо рахувати разом старі та швидко додані нові будинки. Згідно з нормами має бути 820 жителів на 1 га. Ділянка 7,7 га і на ній має жити близько 6314 жителів. Звичайно ж, відразу стає зрозумілим те, що вже є перевищення щільності. Не забуваємо і те, що повинно бути 30% забудови ділянки.

Не варто забувати і те, що в кожній квартирі буде жити не одна людина. Повинна бути і прибудинкова територія. Рахуємо далі. Мінімальна площа прибудинкової території 12м кв. на одну людину - в будинках буде близько 6884 чоловік, що дорівнює 82 608 м. кв., і це те, що потрібно для комфортного життя інвесторів згідно норм. Але ділянку-то тільки 7,7021 га.

Звичайно ж, на ділянці, крім стандартних висоток, є торговий центр, паркінг, громадський центр, садок. Ступінь забудови згідно норм обмежений, і всі ці споруди повинні займати до 35% за старими нормами. Але ж уже по площі висоток не вистачало землі, додаткові споруди тільки збільшили брак площі. (77021 м. Кв * 0,35 = 26957 м. Кв).

Але і це ще не все. Адже крім мінімальної норми прибудинкової території на 1-го жителя повинна бути територія для відпочинку, відповідно до санітарних правил планування та забудови (затверджених МОЗ - від 19.06.1996 р № 173). І тут враховують 5 м. зелених насаджень, які повинні оточувати будинок, майданчик для дітей мінімум 0,7 кв. м. на людину, майданчик для занять фізкультурою не менше 2 кв. м. на людину, майданчик для відпочинку дорослого населення не менше 0,1 кв. м на людину. Необхідна і ділянка господарського призначення 0,3 кв. м на людину і відкритий майданчик для автомобілів 0,8 кв. м на людину. Все це повинно бути в ген плані.

Що маємо в результаті? Забудовник, збільшуючи щільність забудови, думає про інвесторів? Про те, що необхідно для комфорту? Або ж про нові будинки, які, згідно з нормами, будуть зайвими і не повинні стояти на даній ділянці? Змінюючи норми ДБН, про кого подумали? Здавалося б, про населення, і в той же час? Питань багато, але, на жаль, цинізм забудовників вражає все більше і більше... Незабаром, а точніше, з першого вересня, в силу вступлять нові положення по ДБН. Про них можна багато писати, адже будуть як хороші, так і погані зміни. Але мене зацікавив інший момент: як забудовники до введення нових ДБН починають шукати вихід, щоб заробити більше, звичайно ж, забуваючи про комфорт інвесторів і про те, що порушують всілякі норми.А зараз розповім трохи більше. Є старий ДБН 360-92, в якому максимальна щільність населення в багатоповерховому будинку - 450 осіб / га., Але, звичайно ж, від цієї норми можна було відхилятися. Новий ДБН дозволяє відхилення від норми максимум на 20%. Тобто максимально 540 осіб на га. Але в той же час щільність забудови згідно з новим ДБН - 30% для ділянок з багатоповерхівками і 40% для будинків, які будуть мати до 4-х поверхів.І тут починається найцікавіше. Для прикладу: є ЖК «Семіцвіт», у якого 2 ділянки - 54935 га + 17586 га = 7,7021 га. Дивимося їх ген. план:1 будинок - 120 кв., 2 - 115 кв., 3 -168 кв., 4 - торговий центр., 5 - 176 кв., 6 -143 кв., 7 - 120 кв., 8 - 116 кв., 9 - 182 кв., 10 -170 кв., 11 - 203 кв., 12 -175 кв., Місце для паркування. 13 - 14 не вказано кількість квартир.І нові будинки, які були додані в ген. план 03.08.2018, поки діють старі ДБН:12 -120 кв., 16 - 150 кв., 17 -170 кв., 18 -150 кв., 19 - 20 кв.Починаємо рахувати. Загальна кількість квартир поки що - 2298. Середня площа їх буде близько 60м. кв. Площа забудови 137880 м. кв., якщо рахувати разом старі та швидко додані нові будинки. Згідно з нормами має бути 820 жителів на 1 га. Ділянка 7,7 га і на ній має жити близько 6314 жителів. Звичайно ж, відразу стає зрозумілим те, що вже є перевищення щільності. Не забуваємо і те, що повинно бути 30% забудови ділянки.Не варто забувати і те, що в кожній квартирі буде жити не одна людина. Повинна бути і прибудинкова територія. Рахуємо далі. Мінімальна площа прибудинкової території 12м кв. на одну людину - в будинках буде близько 6884 чоловік, що дорівнює 82 608 м. кв., і це те, що потрібно для комфортного життя інвесторів згідно норм. Але ділянку-то тільки 7,7021 га.Звичайно ж, на ділянці, крім стандартних висоток, є торговий центр, паркінг, громадський центр, садок. Ступінь забудови згідно норм обмежений, і всі ці споруди повинні займати до 35% за старими нормами. Але ж уже по площі висоток не вистачало землі, додаткові споруди тільки збільшили брак площі. (77021 м. Кв * 0,35 = 26957 м. Кв).Але і це ще не все. Адже крім мінімальної норми прибудинкової території на 1-го жителя повинна бути територія для відпочинку, відповідно до санітарних правил планування та забудови (затверджених МОЗ - від 19.06.1996 р № 173). І тут враховують 5 м. зелених насаджень, які повинні оточувати будинок, майданчик для дітей мінімум 0,7 кв. м. на людину, майданчик для занять фізкультурою не менше 2 кв. м. на людину, майданчик для відпочинку дорослого населення не менше 0,1 кв. м на людину. Необхідна і ділянка господарського призначення 0,3 кв. м на людину і відкритий майданчик для автомобілів 0,8 кв. м на людину. Все це повинно бути в ген плані.Що маємо в результаті? Забудовник, збільшуючи щільність забудови, думає про інвесторів? Про те, що необхідно для комфорту? Або ж про нові будинки, які, згідно з нормами, будуть зайвими і не повинні стояти на даній ділянці? Змінюючи норми ДБН, про кого подумали? Здавалося б, про населення, і в той же час? Питань багато, але, на жаль, цинізм забудовників вражає все більше і більше... Иллюзия

Повідомлень: 84 З нами з: 08.02.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 81 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 сер, 2018 09:42 Re: Исследования по недвижимости Иллюзия написав: К тому, что дома сдают всегда не вовремя, мы уже начинаем привыкать. К тому, что дома сдают всегда не вовремя, мы уже начинаем привыкать.

.... от, дуже часто звучить на різних гілках про нерухомість щось подібне, що Ви написали вище...

- але, як же так? - в договорі ЧІТКО прописано, що забудовник, якщо не вчасно здає в експлуатацію, то за кожен день протермінування має замплатити пеню!

- чи то тільки через суд можна добитись отої грошової компенсації за затримку?

(але, щось ніде не чути на гілках форума, щоб хтось судився за таке? ) .... от, дуже часто звучить на різних гілках про нерухомість щось подібне, що Ви написали вище...- але, як же так? - в договорі ЧІТКО прописано, що забудовник, якщо не вчасно здає в експлуатацію, то за кожен день протермінування має замплатити пеню!- чи то тільки через суд можна добитись отої грошової компенсації за затримку?(але, щось ніде не чути на гілках форума, щоб хтось судився за таке? ) ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 5597 З нами з: 19.10.15 Подякував: 287 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 сер, 2018 13:10 Долярчик В судовому порядку ) є такі ситуації, коли забудовник... розуміє що не правий і пропонує інвесторам уступки в чомусь іншому - наприклад: дешевші ремонтні роботи ) Але якщо уважно дивитись договір.. то можна помітити хитрий пункт.. в якому забудовник захистить свої інтереси і у нього щось потім відсудити дуже тяжко) Иллюзия

Повідомлень: 84 З нами з: 08.02.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 81 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 сер, 2018 09:32 Ще трішки цікавого)

Подорож по світу будівництва захоплює і манить за собою. Ще не так давно я навіть подумати не могла, що даний сектор може бути настільки цікавим. І все ж виявилося, що тут є багато, нового і неймовірного.

Відкриваючи цей світ для себе далі, відразу хочеться поділитися враженнями. І тому вирушаємо в голландське місто Ейндховен. Саме тут, в цьому мальовничому куточку планети будують перші п'ять бетонних будинків, що видрукувані на 3D-принтері. Жити там можна буде вже на початку 2019 року.

Хтось може сказати, що це не дивно, адже вже є будинки, побудовані за допомогою 3D-принтера. Але ці будуть особливими. Друковані будинки будуть схожі на величезні валуни, і вкупі з територією, на якій вони будуть знаходитися, скоріше стануть нагадувати велику копію саду каменів. Бетонні об'єкти несиметричної форми, а поряд - багате озеленення. Нестандартна форма об'єктів можлива тільки завдяки 3D-друку.

Якщо дивитися більш практично, то такий метод будівництва допоможе виготовити бетонні елементи ідеально точно, при цьому дозволяючи міняти не тільки характеристику матеріалу, але і його колір. Також варто враховувати і те, що цементу піде набагато менше, ніж при звичайному будівництві, що допоможе скоротити всі негативний впливи на навколишнє середовище.

Дивно, так? Та й є чого навчається іншим, адже іноді так важливо крокувати в ногу з часом. Подорож по світу будівництва захоплює і манить за собою. Ще не так давно я навіть подумати не могла, що даний сектор може бути настільки цікавим. І все ж виявилося, що тут є багато, нового і неймовірного.Відкриваючи цей світ для себе далі, відразу хочеться поділитися враженнями. І тому вирушаємо в голландське місто Ейндховен. Саме тут, в цьому мальовничому куточку планети будують перші п'ять бетонних будинків, що видрукувані на 3D-принтері. Жити там можна буде вже на початку 2019 року.Хтось може сказати, що це не дивно, адже вже є будинки, побудовані за допомогою 3D-принтера. Але ці будуть особливими. Друковані будинки будуть схожі на величезні валуни, і вкупі з територією, на якій вони будуть знаходитися, скоріше стануть нагадувати велику копію саду каменів. Бетонні об'єкти несиметричної форми, а поряд - багате озеленення. Нестандартна форма об'єктів можлива тільки завдяки 3D-друку.Якщо дивитися більш практично, то такий метод будівництва допоможе виготовити бетонні елементи ідеально точно, при цьому дозволяючи міняти не тільки характеристику матеріалу, але і його колір. Також варто враховувати і те, що цементу піде набагато менше, ніж при звичайному будівництві, що допоможе скоротити всі негативний впливи на навколишнє середовище.Дивно, так? Та й є чого навчається іншим, адже іноді так важливо крокувати в ногу з часом. Иллюзия

Повідомлень: 84 З нами з: 08.02.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 81 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 сер, 2018 10:52 Townhouse Ukraine

Рассказывать о домах будущего или же о самых интересных событиях в мире строительства всегда интересно, но иногда пора возвращаться в реальность. И этой реальностью для меня стал ЖК Мандарин. Как обычно, название было приятным и звучало очень вкусно. Почему-то мне сразу показалось, что именно там будет особенное тепло, ведь само название согревало и дарило ощущения детства и праздника.

При открытии сайт, впечатление сразу изменилось. Неудобный сайт, на котором минимум информации и вообще нет представленных разрешительных документов. Конечно же, по звонку могут предложить посмотреть их в отделе продаж, где быстро отвлекут инвестора и не покажут все, что требуется. И все же, возвратимся к сайту: там мы увидим краткую рекламу, в которой рассказывают, что строительная компания «Townhouse Ukraine» успешно работает на украинском рынке с 2004 года. 12 лет основным видом деятельности компании «Townhouse Ukraine» является строительство многоквартирных домов, коттеджей и загородных особняков. Более 50 построенных и сданных в эксплуатацию объектов недвижимости. Одним из наиболее ярких и показательных примеров качества, удобства и надежности наших объектов – элитный коттеджный поселок клубного типа «Зелений Гай». Поселок «Зеленый Гай» - воплощение красоты, престижа и роскоши. Многолетний опыт работы компании позволил создать эффективную и надёжную структуру управления проектами.

Все звучит красиво. А как же на самом деле? 12 лет - это срок для компании, значит, у них должны быть достижения. Поискав их, я могу сказать, что тот поселок, которым они гордятся -Зеленый Гай - не впечатлил. Дома не имеют единой архитектурной линии. Кто может сказать: так это же хорошо, все дома разные. А мне это напомнило то, как строят в деревне - чем больше дом, тем лучше достаток, и вид лучше, чем у соседа, и не важно, что этот дом не будет статусным и будет иметь странный вид. Дома нелепые и не будут привлекать человека со вкусом, который захочет иметь хороший домик за городом. Но всё-таки у каждого свой вкус.

ЖК Мандарин – клубный дом, который обещали строить по эксклюзивному проекту. Тут все для создания комфортной жизни. Обещаны видеокамеры и консьерж. Красиво звучит рассказ и о том, что будет оформлен стильный фасад с застеклёнными лоджиями, которые и подчеркнут его уникальность. Общие картинки, которые я увидела, меня не впечатлили, хотя было приятно заметить, что они на сайт добавляют информацию о том, что происходит на стройке. Но опять же, нет документов. Это заставляет задуматься.

Для тех, кому понравится и цена, и то, как выглядят дома: задержка с сдачей домов - уже более 9 месяцев. Но все же стоит обратить внимание на то, что целевое назначение земли не соответствует постройке. И это важно. То, что стройку ведет компания довольно-таки малоизвестная, тоже вызывает сомнение. Много слов, а на самом деле об их деятельности известно очень мало.

Судить в данный момент о качестве работы сложно, ее нужно видеть больше. А пока что слишком много вопросов, на которые нет ответов, а поэтому сказать, что эти квартиры стоит покупать, я бы не торопилась. Да и доверять тому, кто скрывает документы и правду, как-то не очень получается.

Мое возвращение в реальность после знакомства с красивыми домами и великолепными достижениями оказалось неприятным и грустным. А ведь так хочется верить в то, что и у нас будут проекты, которые мы смело сможем назвать лучшими мировыми достижениями в этом году. Рассказывать о домах будущего или же о самых интересных событиях в мире строительства всегда интересно, но иногда пора возвращаться в реальность. И этой реальностью для меня стал ЖК Мандарин. Как обычно, название было приятным и звучало очень вкусно. Почему-то мне сразу показалось, что именно там будет особенное тепло, ведь само название согревало и дарило ощущения детства и праздника.При открытии сайт, впечатление сразу изменилось. Неудобный сайт, на котором минимум информации и вообще нет представленных разрешительных документов. Конечно же, по звонку могут предложить посмотреть их в отделе продаж, где быстро отвлекут инвестора и не покажут все, что требуется. И все же, возвратимся к сайту: там мы увидим краткую рекламу, в которой рассказывают, что строительная компания «Townhouse Ukraine» успешно работает на украинском рынке с 2004 года. 12 лет основным видом деятельности компании «Townhouse Ukraine» является строительство многоквартирных домов, коттеджей и загородных особняков. Более 50 построенных и сданных в эксплуатацию объектов недвижимости. Одним из наиболее ярких и показательных примеров качества, удобства и надежности наших объектов – элитный коттеджный поселок клубного типа «Зелений Гай». Поселок «Зеленый Гай» - воплощение красоты, престижа и роскоши. Многолетний опыт работы компании позволил создать эффективную и надёжную структуру управления проектами.Все звучит красиво. А как же на самом деле? 12 лет - это срок для компании, значит, у них должны быть достижения. Поискав их, я могу сказать, что тот поселок, которым они гордятся -Зеленый Гай - не впечатлил. Дома не имеют единой архитектурной линии. Кто может сказать: так это же хорошо, все дома разные. А мне это напомнило то, как строят в деревне - чем больше дом, тем лучше достаток, и вид лучше, чем у соседа, и не важно, что этот дом не будет статусным и будет иметь странный вид. Дома нелепые и не будут привлекать человека со вкусом, который захочет иметь хороший домик за городом. Но всё-таки у каждого свой вкус.ЖК Мандарин – клубный дом, который обещали строить по эксклюзивному проекту. Тут все для создания комфортной жизни. Обещаны видеокамеры и консьерж. Красиво звучит рассказ и о том, что будет оформлен стильный фасад с застеклёнными лоджиями, которые и подчеркнут его уникальность. Общие картинки, которые я увидела, меня не впечатлили, хотя было приятно заметить, что они на сайт добавляют информацию о том, что происходит на стройке. Но опять же, нет документов. Это заставляет задуматься.Для тех, кому понравится и цена, и то, как выглядят дома: задержка с сдачей домов - уже более 9 месяцев. Но все же стоит обратить внимание на то, что целевое назначение земли не соответствует постройке. И это важно. То, что стройку ведет компания довольно-таки малоизвестная, тоже вызывает сомнение. Много слов, а на самом деле об их деятельности известно очень мало.Судить в данный момент о качестве работы сложно, ее нужно видеть больше. А пока что слишком много вопросов, на которые нет ответов, а поэтому сказать, что эти квартиры стоит покупать, я бы не торопилась. Да и доверять тому, кто скрывает документы и правду, как-то не очень получается.Мое возвращение в реальность после знакомства с красивыми домами и великолепными достижениями оказалось неприятным и грустным. А ведь так хочется верить в то, что и у нас будут проекты, которые мы смело сможем назвать лучшими мировыми достижениями в этом году. Иллюзия

Повідомлень: 84 З нами з: 08.02.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 81 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 сер, 2018 10:07 ЖК Lemongrass

Цитрусовые. Уже были мандарины, а сегодня можно посмотреть на лимоны. Ведь на самом деле те мандаринки, что были вчера, вызвали лишь горечь и грусть. Вдруг лимоны окажутся слаще и вкуснее? Поэтому обратим внимание на ЖК Lemongrass. Читая название этого ЖК, так и хочется представит яркий и красивый лимон, на котором капельки росы сверкают в лучах утреннего солнца.

Открывая сайт, сразу можно увидеть яркие фотографии и, конечно же, красивое описание. Тут можно узнать, что в 2016 году тихий городок Ирпень бы признан самым «зелёным» центром областного значения и климатическим курортом Украины. Жилой комплекс буквально окружен зеленью. Выгодное месторасположение жилого комплекса "Лемонграсс" в городе Ирпень обусловлено близлежащим расположением двух шикарных парков "Дубки" и "Правика",

где с удовольствием, а, главное, с пользой для здоровья, могли бы и Вы проводить время вместе с остальными жителями Ирпеня. Не забыли отметить и то, что будет детская площадка и зона отдыха с красивыми аллеями. Почти мечта ведь? Дальше можно увидеть описание инфраструктуры. Мы все давно знаем, что в Ирпене ее как таковой нет, точнее, то что есть - очень мало значит для всего населения городка, который так быстро застраивают новыми домами. Поэтому чтение о том, что рядом садик и поликлиника как-то не порадовало, ведь сразу есть понимание, что в уже построенное давно попасть почти невозможно, да и адрес ЖК почему-то вызвал ощущение дежавю.

Как оказалось, такое чувство возникло не зря, и на самом деле на данном участке строят еще несколько других ЖК. Дома, высотки… А как же зеленая зона, комфортный садик, поликлиники, школа? А зачем? Они ведь есть, их давно открыли и построили, и неважно, что в садик просто не попасть, он переполнен, как и школа. Ни один из тех, кто строит дома, не думает о комфорте инвестора, им важнее квартиры, ведь их продать можно, а инфраструктура...ну-у, пусть ее строят другие, и в итоге, как обычно – замкнутый круг, в который попадают покупатели квартир.

Вернувшись к ЖК Lemongrass, я сразу хотела бы отметить красивый фасад с яркими красками, казалось бы, все должно быть наполнено солнечным светом и приятным теплом, но ведь осмотр только начинался, и внутри, как оказалось, ждали серые стены, плохо установленная дверь и много недоделок. Те, кто купил квартиры тут, с радостью показывали фото и проводили экскурсии, чтобы акцентировать внимание на халатном отношении к работе строителей и к тому, как поставлены окна и дверь. То, что можно увидеть в этом ЖК - полное неуважение к инвесторам. Ведь неужели так трудно заделать щели вверху над дверью, хотя бы для вида показать, что все сделано хорошо? Такое отношение только усугубляет доверие и убивает то хорошее, что еще может быть.

А документы, кадастровый номер и вовсе в каком-то неопределенном состоянии. На карте до сих пор нет информации о данном объекте. Да, есть информация в ДАБИ, но все же, будет ли полный порядок у данного застройщика? Или как обычно: красивая картинка, за которой спрятано издевательское и унизительное отношение к тем, кто ищет для себя комфортное и качественное жилье, а в итоге покупает квартиру совершенно не ту, о которой так долго мечталось и которую обещали?

К сожалению, в который раз убеждаюсь, что для наших застройщиков важен лишь доход, но никак не качество и хорошее отношение к тем, кто приносит этот доход им. Инвестор получит (в лучшем случае) квартиру, самостоятельно исправит косяки строителей, и буде рад, что ему повезло и он получил свое жилье... Но так ли должно быть?.. Цитрусовые. Уже были мандарины, а сегодня можно посмотреть на лимоны. Ведь на самом деле те мандаринки, что были вчера, вызвали лишь горечь и грусть. Вдруг лимоны окажутся слаще и вкуснее? Поэтому обратим внимание на ЖК Lemongrass. Читая название этого ЖК, так и хочется представит яркий и красивый лимон, на котором капельки росы сверкают в лучах утреннего солнца.Открывая сайт, сразу можно увидеть яркие фотографии и, конечно же, красивое описание. Тут можно узнать, что в 2016 году тихий городок Ирпень бы признан самым «зелёным» центром областного значения и климатическим курортом Украины. Жилой комплекс буквально окружен зеленью. Выгодное месторасположение жилого комплекса "Лемонграсс" в городе Ирпень обусловлено близлежащим расположением двух шикарных парков "Дубки" и "Правика",где с удовольствием, а, главное, с пользой для здоровья, могли бы и Вы проводить время вместе с остальными жителями Ирпеня. Не забыли отметить и то, что будет детская площадка и зона отдыха с красивыми аллеями. Почти мечта ведь? Дальше можно увидеть описание инфраструктуры. Мы все давно знаем, что в Ирпене ее как таковой нет, точнее, то что есть - очень мало значит для всего населения городка, который так быстро застраивают новыми домами. Поэтому чтение о том, что рядом садик и поликлиника как-то не порадовало, ведь сразу есть понимание, что в уже построенное давно попасть почти невозможно, да и адрес ЖК почему-то вызвал ощущение дежавю.Как оказалось, такое чувство возникло не зря, и на самом деле на данном участке строят еще несколько других ЖК. Дома, высотки… А как же зеленая зона, комфортный садик, поликлиники, школа? А зачем? Они ведь есть, их давно открыли и построили, и неважно, что в садик просто не попасть, он переполнен, как и школа. Ни один из тех, кто строит дома, не думает о комфорте инвестора, им важнее квартиры, ведь их продать можно, а инфраструктура...ну-у, пусть ее строят другие, и в итоге, как обычно – замкнутый круг, в который попадают покупатели квартир.Вернувшись к ЖК Lemongrass, я сразу хотела бы отметить красивый фасад с яркими красками, казалось бы, все должно быть наполнено солнечным светом и приятным теплом, но ведь осмотр только начинался, и внутри, как оказалось, ждали серые стены, плохо установленная дверь и много недоделок. Те, кто купил квартиры тут, с радостью показывали фото и проводили экскурсии, чтобы акцентировать внимание на халатном отношении к работе строителей и к тому, как поставлены окна и дверь. То, что можно увидеть в этом ЖК - полное неуважение к инвесторам. Ведь неужели так трудно заделать щели вверху над дверью, хотя бы для вида показать, что все сделано хорошо? Такое отношение только усугубляет доверие и убивает то хорошее, что еще может быть.А документы, кадастровый номер и вовсе в каком-то неопределенном состоянии. На карте до сих пор нет информации о данном объекте. Да, есть информация в ДАБИ, но все же, будет ли полный порядок у данного застройщика? Или как обычно: красивая картинка, за которой спрятано издевательское и унизительное отношение к тем, кто ищет для себя комфортное и качественное жилье, а в итоге покупает квартиру совершенно не ту, о которой так долго мечталось и которую обещали?К сожалению, в который раз убеждаюсь, что для наших застройщиков важен лишь доход, но никак не качество и хорошее отношение к тем, кто приносит этот доход им. Инвестор получит (в лучшем случае) квартиру, самостоятельно исправит косяки строителей, и буде рад, что ему повезло и он получил свое жилье... Но так ли должно быть?.. Иллюзия

Повідомлень: 84 З нами з: 08.02.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 81 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 вер, 2018 12:37 ЖК Камертон

Не так давно я увидела красивый дом с удивительным названием «Камертон». Сразу же почувствовалось легкое звучание музыки и возникло ощущение праздника. Неужели этот ЖК на самом деле будет вдохновляющим? Посмотрим. Строит его компания Фундамент, название, казалось бы, вполне логичное для строительной компании, и обещает какую-то надежность. Но что мы получим в итоге?

Открыв сайт компании, сразу понимаем, что дом будет премиум класса. Фото, конечно же, соответствует, ведь как иначе? Тут же узнаем о застройщике: строительная группа Фундамент на рынке аж с 1943 года, и, как оказалось, за это время они построили каждую шестую квартиру в Киеве, заложили фундаменты под НСК «Олимпийский», Украинский дом, Дворец «Украина», гостиницу «Салют» и другие известные объекты Киева. Далее, конечно же, идет обещание и рассказ о том, что компании группы выполняют полный цикл строительства. Собственные производства, логистика и техника гарантируют независимость от поставщиков, качество и выполнение работы в срок. Каждый объект — часть истории города, его будущего, и скоро премиум-апартаменты «Камертон» займут свое заслуженное место в центре Киева. Громкие слова? Думаю, да. Но что есть на самом деле?

Как оказалось, все просто на сайте, и сразу стоит обратить внимание на то, что заказчик строительства почему-то находится где-то очень далеко за рубежом, там, где так любят офшоры. Это уже вызывает много сомнений и вопросов. И все это не зря: как же строить дом и без скандала? Обвинение в самовольном захвате земли, споры с соседями, все это так прочно стало ассоциироваться именно с ЖК Камертон. И к большому разочарованию, музыка с теплой и нежной постепенно превращалась в какую-то страшную и холодную.

Несмотря на то, что они всё-таки суды выиграли, возникает вопрос, как же они получили разрешение на строительство дома, учитывая те проблемы, которые есть на участке. Возможно, у нас в государстве не стоит этому удивляться? Зачем думать о населении, об инвесторах, ведь есть застройщики и их деньги, которые уходят в офшоры. И все это - наши реалии. Я могу согласится с тем, что сейчас документы на стройку в относительном порядке, хотя и многие разрешения удивляют. Но что чаще ищет инвестор? Верно, красивую картинку и статус. А тут это всё будет. Красивый дом премиум класса почти в центре города - вот и вся реальность, которую открывает ЖК Камертон.

Почувствовать восторг, сказать, что именно тут будет воплощение мечты, к сожалению, нельзя. Все хорошее уходит с тихим и грустным звучанием музыки. А что будет дальше? Ведь с каждым таким домом доверие к застройщикам уходит… И вряд ли его будет легко вернуть. Не так давно я увидела красивый дом с удивительным названием «Камертон». Сразу же почувствовалось легкое звучание музыки и возникло ощущение праздника. Неужели этот ЖК на самом деле будет вдохновляющим? Посмотрим. Строит его компания Фундамент, название, казалось бы, вполне логичное для строительной компании, и обещает какую-то надежность. Но что мы получим в итоге?Открыв сайт компании, сразу понимаем, что дом будет премиум класса. Фото, конечно же, соответствует, ведь как иначе? Тут же узнаем о застройщике: строительная группа Фундамент на рынке аж с 1943 года, и, как оказалось, за это время они построили каждую шестую квартиру в Киеве, заложили фундаменты под НСК «Олимпийский», Украинский дом, Дворец «Украина», гостиницу «Салют» и другие известные объекты Киева. Далее, конечно же, идет обещание и рассказ о том, что компании группы выполняют полный цикл строительства. Собственные производства, логистика и техника гарантируют независимость от поставщиков, качество и выполнение работы в срок. Каждый объект — часть истории города, его будущего, и скоро премиум-апартаменты «Камертон» займут свое заслуженное место в центре Киева. Громкие слова? Думаю, да. Но что есть на самом деле?Как оказалось, все просто на сайте, и сразу стоит обратить внимание на то, что заказчик строительства почему-то находится где-то очень далеко за рубежом, там, где так любят офшоры. Это уже вызывает много сомнений и вопросов. И все это не зря: как же строить дом и без скандала? Обвинение в самовольном захвате земли, споры с соседями, все это так прочно стало ассоциироваться именно с ЖК Камертон. И к большому разочарованию, музыка с теплой и нежной постепенно превращалась в какую-то страшную и холодную.Несмотря на то, что они всё-таки суды выиграли, возникает вопрос, как же они получили разрешение на строительство дома, учитывая те проблемы, которые есть на участке. Возможно, у нас в государстве не стоит этому удивляться? Зачем думать о населении, об инвесторах, ведь есть застройщики и их деньги, которые уходят в офшоры. И все это - наши реалии. Я могу согласится с тем, что сейчас документы на стройку в относительном порядке, хотя и многие разрешения удивляют. Но что чаще ищет инвестор? Верно, красивую картинку и статус. А тут это всё будет. Красивый дом премиум класса почти в центре города - вот и вся реальность, которую открывает ЖК Камертон.Почувствовать восторг, сказать, что именно тут будет воплощение мечты, к сожалению, нельзя. Все хорошее уходит с тихим и грустным звучанием музыки. А что будет дальше? Ведь с каждым таким домом доверие к застройщикам уходит… И вряд ли его будет легко вернуть. Иллюзия

Повідомлень: 84 З нами з: 08.02.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 81 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 січ, 2019 23:12 Иллюзия



Проанализировав то, что сейчас предлагается в новостройках, с удивлением обнаружил, что даже жилье элит-класса основано на монолитно-каркасной концепции. Да, там есть бесшумные лифты и подземный паркинг. Но перегородки в 1 кирпич и соответственно нулевая звукоизоляция сводят к нулю всю "элитность". А перспектива жить ближайшие 5-7 лет среди перфораторов и груд строительного мусора при неработающем лифте заставляет добавить 50% к цене и искать квартиру на вторичке, где толщина стен позволяет не слышать соседей и шум от их ремонтных работ. Nickoss1 Повідомлень: 79 З нами з: 10.07.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 37 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 січ, 2019 17:03 Nickoss1 На самом деле так и есть) Лучше строить свой дом или искать квартиру но не в новых домах) Качество новостроек вызывает грусть((( Иллюзия

Повідомлень: 84 З нами з: 08.02.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9101112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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