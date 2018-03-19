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Исследования по недвижимости
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2019 00:29
А кто то проводил исследования в каком городе недвижимость дает макс отдачу от сдачи в аренду. Имеется ввиду отношение цены недвижимости к цене аренды в % годовых?
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otg
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Додано: Вів 17 вер, 2019 06:46
otg написав:
А кто то проводил исследования в каком городе недвижимость дает макс отдачу от сдачи в аренду. Имеется ввиду отношение цены недвижимости к цене аренды в % годовых?
А хто Вам безплатно проведе такі дослідження?
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Frant
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Додано: Вів 17 вер, 2019 06:48
Иллюзия написав:Nickoss1
На самом деле так и есть) Лучше строить свой дом или искать квартиру но не в новых домах) Качество новостроек вызывает грусть(((
Ви ж рекламуєте новобуди! Чим не подобається якість?
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Додано: Вів 17 вер, 2019 22:06
Frant написав: otg написав:
А кто то проводил исследования в каком городе недвижимость дает макс отдачу от сдачи в аренду. Имеется ввиду отношение цены недвижимости к цене аренды в % годовых?
А хто Вам безплатно проведе такі дослідження?
При чем здесь платно\бесплатно? Многие инвестируют в недвижимость и возможно кто то для себя хотел выяснить куда, в какой город выгоднее вложиться.
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otg
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Додано: Сер 25 вер, 2019 09:59
Иллюзия
добрый день, спасибо Вам за такую грандиозную работу. Мне очень интересно читать Ваши обозрения.
если можно опишите , пожалуйста, про ЖК"Сады вишневые" и ЖК " Стожары".
и побольше критики, я на полном серьезе.
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lusoy
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Додано: Сер 09 жов, 2019 08:40
lusoy написав:Иллюзия
добрый день, спасибо Вам за такую грандиозную работу. Мне очень интересно читать Ваши обозрения.
если можно опишите , пожалуйста, про ЖК"Сады вишневые" и ЖК " Стожары".
и побольше критики, я на полном серьезе.
Так реально цікаві дослідження,викликають повагу. Ще би Ви написали до яких ЖК варто приглянутися.
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Ethereum
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:22
Ethereum написав: lusoy написав:Иллюзия
добрый день, спасибо Вам за такую грандиозную работу. Мне очень интересно читать Ваши обозрения.
если можно опишите , пожалуйста, про ЖК"Сады вишневые" и ЖК " Стожары".
и побольше критики, я на полном серьезе.
Так реально цікаві дослідження,викликають повагу. Ще би Ви написали до яких ЖК варто приглянутися.
Дослідження, звісно, "грандіозні"))) Купа таблиць, діаграм, графіків. Невизначеність наведена, всі ризики враховані)))
Крім реклами новобудів - жодної корисної інформації для себе я не знайшов у цих "дослідженнях".
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