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Исследования по недвижимости
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 00:29

Re: Исследования по недвижимости

А кто то проводил исследования в каком городе недвижимость дает макс отдачу от сдачи в аренду. Имеется ввиду отношение цены недвижимости к цене аренды в % годовых?
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 06:46

  otg написав:А кто то проводил исследования в каком городе недвижимость дает макс отдачу от сдачи в аренду. Имеется ввиду отношение цены недвижимости к цене аренды в % годовых?

А хто Вам безплатно проведе такі дослідження?
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Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 06:48

  Иллюзия написав:Nickoss1 На самом деле так и есть) Лучше строить свой дом или искать квартиру но не в новых домах) Качество новостроек вызывает грусть(((

Ви ж рекламуєте новобуди! Чим не подобається якість?
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Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:06

  Frant написав:
  otg написав:А кто то проводил исследования в каком городе недвижимость дает макс отдачу от сдачи в аренду. Имеется ввиду отношение цены недвижимости к цене аренды в % годовых?

А хто Вам безплатно проведе такі дослідження?
При чем здесь платно\бесплатно? Многие инвестируют в недвижимость и возможно кто то для себя хотел выяснить куда, в какой город выгоднее вложиться.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:59

Иллюзия
добрый день, спасибо Вам за такую грандиозную работу. Мне очень интересно читать Ваши обозрения.
если можно опишите , пожалуйста, про ЖК"Сады вишневые" и ЖК " Стожары".
и побольше критики, я на полном серьезе. :D
lusoy
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:40

  lusoy написав:Иллюзия
добрый день, спасибо Вам за такую грандиозную работу. Мне очень интересно читать Ваши обозрения.
если можно опишите , пожалуйста, про ЖК"Сады вишневые" и ЖК " Стожары".
и побольше критики, я на полном серьезе. :D


Так реально цікаві дослідження,викликають повагу. Ще би Ви написали до яких ЖК варто приглянутися.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:22

  Ethereum написав:
  lusoy написав:Иллюзия
добрый день, спасибо Вам за такую грандиозную работу. Мне очень интересно читать Ваши обозрения.
если можно опишите , пожалуйста, про ЖК"Сады вишневые" и ЖК " Стожары".
и побольше критики, я на полном серьезе. :D


Так реально цікаві дослідження,викликають повагу. Ще би Ви написали до яких ЖК варто приглянутися.

Дослідження, звісно, "грандіозні"))) Купа таблиць, діаграм, графіків. Невизначеність наведена, всі ризики враховані)))
Крім реклами новобудів - жодної корисної інформації для себе я не знайшов у цих "дослідженнях".
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:46

Re: Исследования по недвижимости

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Это в Украине вообще реально? Какая вероятность не выполнения компанией таких заявлений?
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