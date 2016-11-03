SWIFT - перевод: доллары - в США. Февраль 2018. Посоветуйте

Родич займається кріптовалютою.
Сказав так:
- у США завести-вивести - немає проблєм.
- в Україні вивести - майже неможливо. Сказав, будеш, родич, отримувати свій cash де-небудь у гаражному кооперативі, у балці, за самим драним гаражем, на вітру, у кущах... І то не факт...
Так що мене інтересує чисто та без проблєм, і не для кріптовалюти...
Ось тут бачу ІНТЕРЕСНЕ ПИТАННЯ: у меня чистые деньги после продажи квартиры, все налоги уплачены.
У кожному банку зараз створений Відділ фінансового моніторінгу.
Приходиш з Договором купівлі-продажу квартири з метою показати, звідки дрОва (з лісу, хто не знає) для відправлення SWIFT transfer - даєш копію Договору - і відділ - як я розумію, (може я неправильно розумію) починає працювати над питаннями:
- де покупець взяв гроші... Що то за покупець?
- чи дійсно розрахунок йшов через безготівкові маршрути: "Долари- гривня-банк (обмеження готівкових розрахунів на суму більше 50 000 гривень) - нотаріус - вартість оцінки майна - укладення Договору - відміна укладення Договору - штраф на суму Договору".
Прі-коль-но...