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SWIFT - перевод: доллары - в
США. Февраль 2018. Посоветуйте

SWIFT - перевод: доллары - в США. Февраль 2018. Посоветуйте
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:06

  Stringer написав:
  Козак-характерник написав:akurt Ось коли потрібна кріптовалюта. :P

фигня - комиссия по переводу и обналичке битка, минимум раз в пять больше, чем свифт у привата...
не говоря уже о потере времени и нервов на все эти операции, и риски получить фиат на 25% меньше отправленного


Родич займається кріптовалютою.
Сказав так:
- у США завести-вивести - немає проблєм.
- в Україні вивести - майже неможливо. Сказав, будеш, родич, отримувати свій cash де-небудь у гаражному кооперативі, у балці, за самим драним гаражем, на вітру, у кущах... І то не факт...

Так що мене інтересує чисто та без проблєм, і не для кріптовалюти...

  Kripo написав:
  Козак-характерник написав:
  Kripo написав:да, и мне нафиг там анонимные карточники не упали, я наркотиками не торгую и убийсво не заказываю, у меня чистые деньги после продажи квартиры, все налоги уплачены.
Модня шняга... :wink:


Ось тут бачу ІНТЕРЕСНЕ ПИТАННЯ: у меня чистые деньги после продажи квартиры, все налоги уплачены.
У кожному банку зараз створений Відділ фінансового моніторінгу.
Приходиш з Договором купівлі-продажу квартири з метою показати, звідки дрОва (з лісу, хто не знає) для відправлення SWIFT transfer - даєш копію Договору - і відділ - як я розумію, (може я неправильно розумію) починає працювати над питаннями:
- де покупець взяв гроші... Що то за покупець?
- чи дійсно розрахунок йшов через безготівкові маршрути: "Долари- гривня-банк (обмеження готівкових розрахунів на суму більше 50 000 гривень) - нотаріус - вартість оцінки майна - укладення Договору - відміна укладення Договору - штраф на суму Договору".
Прі-коль-но...
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:36

  akurt написав:Прі-коль-но...

абАрзєлі, шо характєрно! Душіть кроля, пані та панове! Це святе і богоугодне діло... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 10:09

akurt

Не чув, щоб фінмон цікавився походженням грошей, що надійшли продавцю за нерухомість
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 15:10

Re: SWIFT - перевод: доллары - в США. Февраль 2018. Посовету

  akurt написав:чи дійсно розрахунок йшов через безготівкові маршрути: "Долари- гривня-банк (обмеження готівкових розрахунів на суму більше 50 000 гривень) - нотаріус - вартість оцінки майна - укладення Договору - відміна укладення Договору - штраф на суму Договору".
Прі-коль-но...


еще таможенник у вас эти заниматься будет, нет серьезно, шизофрения это плохо.

Хотя почти с каждом случаеться когда на руках налик стока как за всю жизнь заработал...

A еще умники предлагают модные способы с деньгами расстаться, МММ, золото, биткокноты...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 15:25

  akurt написав:Есть необходимость перечислить детям в США перевод в долларах США.
Раньше отправляли через Правекс-банк (комиссия не зависела от суммы), Приват-банк (комиссия 0,5 процента+12 долларов, вроде как можно было через интернет-банкинг сделать, правда с геморроем).
Что посоветуете по состоянию на февраль 2018?
В каком банке минимальная комиссия?

Дешевші варіанти
БМ банк 0.5% (без плюс $12)
Прокредит 0.3% (теж без плюс $12)
До речі якщо банк отримувача відрізняється від банка кореспондента (проміжний банк) то проміжний банк ще $20 зніме за свої послуги.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 22:19

Дякую за інфу... Записав у блокнот... Працюємо...
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:54

akurt
Можно через КредиАгриколь. Стоимость - 0,8 процента от суммы перевода. Но не меньше 30 юсд. И, если нет счета, + стоимость открытия двух счетов (в юсд и в гривне) по 80 грн. каждый.
Правда не в каждом отделении банка получится. Только там, где сотрудники не тупят:)..
Не очень дешево, но удобно. Можно через интернет банкинг отслеживать состояние.
mb4
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:13

Re: SWIFT - перевод: доллары - в США. Февраль 2018. Посовету

Также интересует данный вопрос. Точнее не именно в США, а вообще. Может кто-то подскажет ресурс где собраны актуальные комиссии украинских банков на сегодняшний день, чтобы не рыться в каждом банке отдельно. Да и не все банки предоставляют такую информацию, точнее зачастую там пишется - согласно вашему счету. Нашла в одном месте, но там статья от 2012 года :(
i_d_kalitchuk
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:03

SWIFT перевод за границу

Делюсь опытом
Самый дешёвый Свифт перевод из Украины на счёт заграницу; в малоизвестном банке Львів (40% банка купила Швейцарская компания поэтому за надежность не волнуйтесь).
https://www.banklviv.com/download.php?articleid=127

Любая сумма $25 в еквиваленте в гривне


Дешевле приват банка на 237 долларов при отправке $50 тис долларов
Зображення
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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