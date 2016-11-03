SWIFT - перевод: доллары - в США. Февраль 2018. Посоветуйте
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Козак-характерник написав:akurt Ось коли потрібна кріптовалюта.
фигня - комиссия по переводу и обналичке битка, минимум раз в пять больше, чем свифт у привата... не говоря уже о потере времени и нервов на все эти операции, и риски получить фиат на 25% меньше отправленного
Родич займається кріптовалютою. Сказав так: - у США завести-вивести - немає проблєм. - в Україні вивести - майже неможливо. Сказав, будеш, родич, отримувати свій cash де-небудь у гаражному кооперативі, у балці, за самим драним гаражем, на вітру, у кущах... І то не факт...
Так що мене інтересує чисто та без проблєм, і не для кріптовалюти...
Kripo написав:
Козак-характерник написав:
Kripo написав:да, и мне нафиг там анонимные карточники не упали, я наркотиками не торгую и убийсво не заказываю, у меня чистые деньги после продажи квартиры, все налоги уплачены. Модня шняга...
Ось тут бачу ІНТЕРЕСНЕ ПИТАННЯ: у меня чистые деньги после продажи квартиры, все налоги уплачены. У кожному банку зараз створений Відділ фінансового моніторінгу. Приходиш з Договором купівлі-продажу квартири з метою показати, звідки дрОва (з лісу, хто не знає) для відправлення SWIFT transfer - даєш копію Договору - і відділ - як я розумію, (може я неправильно розумію) починає працювати над питаннями: - де покупець взяв гроші... Що то за покупець? - чи дійсно розрахунок йшов через безготівкові маршрути: "Долари- гривня-банк (обмеження готівкових розрахунів на суму більше 50 000 гривень) - нотаріус - вартість оцінки майна - укладення Договору - відміна укладення Договору - штраф на суму Договору". Прі-коль-но...
абАрзєлі, шо характєрно! Душіть кроля, пані та панове! Це святе і богоугодне діло...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
akurt написав:чи дійсно розрахунок йшов через безготівкові маршрути: "Долари- гривня-банк (обмеження готівкових розрахунів на суму більше 50 000 гривень) - нотаріус - вартість оцінки майна - укладення Договору - відміна укладення Договору - штраф на суму Договору". Прі-коль-но...
еще таможенник у вас эти заниматься будет, нет серьезно, шизофрения это плохо.
Хотя почти с каждом случаеться когда на руках налик стока как за всю жизнь заработал...
A еще умники предлагают модные способы с деньгами расстаться, МММ, золото, биткокноты...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
akurt написав:Есть необходимость перечислить детям в США перевод в долларах США. Раньше отправляли через Правекс-банк (комиссия не зависела от суммы), Приват-банк (комиссия 0,5 процента+12 долларов, вроде как можно было через интернет-банкинг сделать, правда с геморроем). Что посоветуете по состоянию на февраль 2018? В каком банке минимальная комиссия?
Дешевші варіанти БМ банк 0.5% (без плюс $12) Прокредит 0.3% (теж без плюс $12) До речі якщо банк отримувача відрізняється від банка кореспондента (проміжний банк) то проміжний банк ще $20 зніме за свої послуги.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
akurt Можно через КредиАгриколь. Стоимость - 0,8 процента от суммы перевода. Но не меньше 30 юсд. И, если нет счета, + стоимость открытия двух счетов (в юсд и в гривне) по 80 грн. каждый. Правда не в каждом отделении банка получится. Только там, где сотрудники не тупят:).. Не очень дешево, но удобно. Можно через интернет банкинг отслеживать состояние.
Также интересует данный вопрос. Точнее не именно в США, а вообще. Может кто-то подскажет ресурс где собраны актуальные комиссии украинских банков на сегодняшний день, чтобы не рыться в каждом банке отдельно. Да и не все банки предоставляют такую информацию, точнее зачастую там пишется - согласно вашему счету. Нашла в одном месте, но там статья от 2012 года