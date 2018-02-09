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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:34 Итоги: Валюта 09.02.18



По состоянию на 06.40 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $0,4, или на 0,03% - до $1319,5 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,04% - до $16,33 за унцию.



Инвесторы в пятницу предпочитают вкладывать средства в более надежные активы, среди которых находится золото, после того, как на мировых фондовых рынках возобновились распродажи.



По итогам четверга основные фондовые индексы США упали на 3,8-4,15%. За ними в пятницу утром снижаются и биржи Азии в пределах до 4%.



«Золото получило определенную поддержку в качестве более надежного актива, поскольку инвесторы стараются обезопасить свои портфели от рыночной волатильности», - таково мнение аналитика Argonaut Securities Хелен Лау.



Курс доллара к иене коррекционно поднимается в пятницу утром, после того как американская валюта подешевела в четверг к японской на фоне нового обвала бирж.



По состоянию на 06.45 Киева курс доллара к иене рос до ¥109,01 за доллар со ¥108,74 на предыдущем закрытии, при этом в четверг, до обвала, иена торговалась к доллару на уровне около ¥109,5-109,7 за доллар.



Курс евро к доллару поднимался до $1,2256 за евро против $1,2247 на предыдущих торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,04%, до 90,26 пункта.



В четверг биржи США закрылись падением на почти 4%. Вслед за американскими опускаются и индексы Азии - в диапазоне 1-4%. При этом администрация США уверена, что экономика страны по-прежнему сильна, а обвал бирж не говорит об экономическом кризисе.



Золото закрылось с ростом в четверг - устойчивый доллар и падение на фондовом рынке США оказали металлу достаточную поддержку, чтобы отыграть некоторые потери, понесенные за последние четыре сессии.



По итогам торгов на СОМЕХ апрельское золото выросло на $4,40, или 0,3%, до $1319 за унцию. Оно снижалось в каждой из последних четырех сессий — это самая длинная серия снижений с декабря. Фьючерсы на золото с начала недели показывают на снижение более чем на 1%.



Мартовское серебро также прибавило 10,3 центов, или 0.6%, до $16,341 за унцию.



«Были некоторые покупки золота, но недостаточно, чтобы восстановить уровень в $1 325, где я думал, что поддержка будет удерживаться», - сказал Джефф Райт, главный инвестиционный директор Wolfpack Capital. - «Я не верю, что рынок уделяет большое внимание экономическим данным на этой неделе, скорее, дело в панике».



Недавние снижения золота были увязаны с ростом доходности облигаций.

Индекс доллара USDX снизился менее чем на 0,1% до 90,18 пунктов, но может показать недельный рост на 1,1%.



Сила доллара оказывает давление на золото, но «большинство трейдеров будут шокированы, когда доллар США и цена на золото начнут расти вместе», - сказал Кен Фокс, президент Warwick Valley Financial Advisors. - «Это может произойти, если мы получим кризис кредитоспособности/ликвидности на внешних облигационных и валютных рынках».



Апрельская платина снизилась на 0,3% до $978,40 за унцию.

Мартовский палладий упал на 2,3% до $962,20 за унцию - самого низкого уровня с октября.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 09 февраля повысился на 49,82 коп. и составил 58,1718 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 34,13 коп., на торгах четверга понизился на 0,44 коп., оказавшись на уровне 27,1240 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 08 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,10/27,14 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» заметно вырос в цене к 27,20/27,23, но через 30 минут, сменив настроение, просел к 27,15/27,18 UAH/USD на фоне появившихся продаж СКВ.

Коррекция доллара под давлением продавцов продолжалась, и он продолжал терять в цене, оказавшись по состоянию на 11.40 Киева около цифры 27,10/27,13 UAH/USD.

Эти цены были действующими до 12.15, и с этого часа «американец» возобновил падение, просев к 27,06/27,08 UAH/USD.



На обеденный перерыв валютный межбанк ушел около 13.22 на фоне немного растянувших спред цен: 27,05/27,09 UAH/USD, которые не изменялись до 14.40.

С этого часа на опустевшем рынке единичные покупки доллара возобновили его рост, поэтапно подняв его цену до 27,08/27,12 UAH/USD.



Эти цены не изменялись до завершения торгов.



На цифре 27,08/27,12 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 08 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1240 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,36% с 28,0672 UAH/USD до 27,1240 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 08 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,50% годовых (с 13.00 Киева - 14,00/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 08 февраля сменил тренд с «медвежьего» на бычий» по следующим причинам.



Во-первых, Минфин приостановил размещение гривневых ОВГЗ, которое в предыдущие дни вызвало рост спроса на нацвалюту, роняя доллар на межбанке продажами СКВ.



Во-вторых, активно участвовавшие в рынке «казенных» ценных бумаг нерезиденты, вернулись на валютный рынок, возобновив приобретение упавшей в цене СКВ для репатриации дивидендов.



В-третьих, к четвергу сохраняются заметные поступления экспортной выручки, обуславливая продажи ее части на межбанке.



В-четвертых, к смене тренда на «бычий» безналичную СКВ «подтолкнул» рынок наличных, где рост курса доллара начался вечером в среду.



Смена тренда с «медвежьего» на «бычий» на валютном межбанке сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности, что подтвердила динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, где их объем упал с уровня 44 711,9 млн. грн. к отметке 38 567,7 млн. грн. Не исключено, что ограничение гривневого ресурса удержало безналичный доллар от более заметного подорожания.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 08 февраля понизились на $227,3 млн., оставаясь при этом на приличном уровне, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок приходил в себя после рекордной ликвидности сделок в среду.



Во-вторых, появление на рынке «быков», как известно, сопровождается снижением ликвидности.



В-третьих, сжатие гривневого ресурса ограничивало «размах» игравшим на повышение спекулянтам.



В-четвертых, если накануне участие НБУ в торгах валютного межбанка увеличило обороты аукционами и скупкой «лишнего» доллара по запросу наилучшего курса на $130,8 млн., нынче достаточно сбалансированный рынок обошелся своими силами, если не считать $20,0 млн., выкупленных регулятором по запросу наилучшего курса уже после обеда.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 07 февраля, в четверг, 08-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $459,3 млн. к отметке $235,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $435,3 млн. к $208,0 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.



Торги 08 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, которая повторяла сюжет «зеленых» торгов валютного банка, где, динамичный подскок долларовых цен на открытии сессии, впоследствии «разбазаривали» продажами, уронив безналичную пару доллар-гривня по состоянию на полдень ко внутридневному минимуму (27,06/27,08 UAH/USD).



Если на валютном межбанке доллар терял в цене из-за продаж СКВ экспортерами (как мы указали выше, в четверг приток экспортной выручки, часть которой надо было обязательно реализовать на межбанке), наличный доллар в течение четверга снижали в цене большей частью дилеры-«неформалы», подобным образом небезуспешно пытаясь катализировать ликвидность торгов, сохраняя при этом равновесие покупок и продаж.



В целом, по итогам четверга наличный доллар довольно заметно потерял в цене, но рынки всех вышеперечисленных населенных пунктов завершили торги 08-го в балансе спрос/предложение. В свою очередь, «дисконтная терапия» и равновесие покупок и продаж позволили как минимум, сохранить итоговую ликвидность на приличном уровне, повторив результат предыдущих торгов.



Исключение составил рынок столицы, дилеры которого похвалились прогрессом на участке ликвидности.



Итак, в течение четверга биды «неформального» наличного доллара понизились на 5,0-15,0 коп. (лидировал в коррекции рынок Запорожья, где до 14.00 Киева сделок не было вовсе, и требовалась радикальная «терапия»). Позиция «предложение» в течение 08-го понизилась на 5,0-23,0 коп.(снова лидировало Запорожье).



По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного доллара понизилась на 5,0-10,0 коп., офера стали ниже на 5,0-8,0 коп.



К четвергу в обеих ветвях валютного рынка сложилась забавная ситуация. Наличный рынок, войдя в «бычий» тренд раньше, после обеда среды, высоковероятно подтолкнул к подобному сюжету «зеленый» безнал. Однако, подобно известному афоризму «мавр сделал свое дело…», на следующий день рынок наличных совершил, как морской конвой противолодочный «поворот все вдруг», вернулся в стан «медведей», продемонстрировав в течение 08-го заметную курсовую коррекцию долларовых цен, безотносительно причин и целей, преследуемых этим откатом.



В этом контексте, полагаю, не стоит особенно удивляться, если на ближайших торгах рынок безналичной пары доллар-гривня, по сути войдя в четверг в боковой тренд (привес средневзвешенного курса безналичного «американца» на 0,44 коп. по нынешним временам – «не деньги»), на ближайших торгах межбанка продемонстрирует более выраженный «бычий» тренд, к которому его дополнительно «обяжет» «пятничный синдром».



Впрочем, по порядку.



Торги 08 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,25/27,40 UAH/USD, евро – 33,55/33,95 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.



Начиная с первой половины четверга дилеры «неформального» рынка Днепра были вынуждены прибегнуть к «дисконтной терапии», небезуспешно пытаясь подобным манером реанимировать впавшую в кому ликвидность. Думаю, к подобным мероприятиям «наличку» склоняла стартовавшая с 10.35 Киева коррекция цен в безналичной паре доллар-гривня на торгах межбанка. Снижая цену наличного розничного доллара, дилеры Днепра сохраняли текущее равновесие покупок и продаж, добившись по всем показателям ощутимого прогресса уже к полудню четверга.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизилось: 27,32/27,42 UAH/USD, евро - 33,45/33,80 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты поднялись до среднего уровня.



После обеда на рынке Днепра была пролонгирована «дисконтная терапия», результатом которой с одной стороны стал итоговый баланс спрос/предложение, с другой, благодаря этому равновесию обороты в розничном сегменте сохранились на «очень хорошем» уровне, заслужив «четверку с плюсом». Как и накануне.



В течение 08 февраля биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 10,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 07 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению понизился на 5,0 коп.



Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,25/27,40 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение четверга снижали действующие цены, пытаясь подобным манером увеличить обороты, сохранив при этом баланс спроса и предложения. Эти цели были достигнуты: к финишу торгов «неформалы» днепровского опта констатировали равновесие спроса и предложение, а также «хорошую» итоговую ликвидность, заслужившую, как и накануне, «твердую четверку».



На протяжении четверга биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» потеряли по 10,0 коп.



По сравнению с закрытием 07 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 08 февраля уровнями 33,55/33,95 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 15,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 08 февраля пришлось в основном заниматься отрицательной динамикой цен в паре доллар-гривня, ставшей следствием «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, а также «дисконтной терапии», призванной на помощь «приболевшей» ликвидности, не особенно отвлекаясь на пребывавшую в состоянии относительного равновесия пару евро-доллар на мировом валютном рынке.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2276 к отметке $1,2258 констатировав внутридневное его снижение на очень скромные 18 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка «вежливо» отозвались на эту потерю, пребывающей в целом в состоянии стабильности пары евро-доллар.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 08 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2260, пара евро-доллар в целом не покидала эту цифру, ограничившись ростом амплитуды разнополярных колебаний относительно этой цифры. Как водится, «апогей» размаха был достигнут на европейской сессии форекса, но при этом пара евро-доллар не покидала диапазона $1,2220-1,2288.

После 19.00 рамки валютного коридора, в котором пребывала главная валютная пара, сузился до $1,2235-1,2268, констатировав при этом некоторое снижение «базового» уровня, относительно которого совершались эти колебания до $1,2252…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар умеренно укрепляется к евро и иене в четверг на европейской сессии форекса после существенного скачка накануне, вызванного достижением лидерами Сената окончательной договоренности по бюджету США.



Соглашение, которое предусматривает увеличение в ближайшие два года расходов на оборону и ряд социальных программ, должно положить конец противостоянию, поставившему под вопрос нормальное финансирование текущей работы правительства США.

При этом обе палаты должны срочно принять очередной закон о временном финансировании исполнительной власти, так как текущее финансирование закончится утром в пятницу.



Пара евро-доллар к 15.15 Киева торгуется на уровне $1,2245 по сравнению с $1,2272 на закрытие предыдущей сессии. В среду доллар вырос на 0,9%.

Курс доллара к иене поднялся в ходе торгов до ¥109,64 против ¥109,33 накануне, курс евро к иене вырос до ¥134,24 по сравнению с ¥134,09 в среду.



Тем временем курс фунта стерлингов резко поднимается на итогах заседания Банка Англии. К доллару британская валюта подскочила на 0,9%, до $1,400 за фунт, к евро - на 1%.



Банк Англии по итогам заседания 8 февраля оставил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, как и прогнозировало подавляющее большинство экспертов.



Вместе с тем ЦБ улучшил прогноз роста британского ВВП на 2018 и 2019 годы до 1,8%. Ранее предполагалось, что в текущем году экономика Великобритании прибавит 1,6%, в следующем - 1,7%.



На этом фоне китайский юань в ходе торгов в четверг падает в паре с долларом рекордными темпами с 2015 года, когда власти КНР осуществили девальвацию национальной валюты.

Курс юаня упал на торгах в Шанхае на 1,1% - до 6,3287 юаня/$1. В ходе сессии его падение достигало 1,4%.



Ослаблению юаня способствовали, в частности, статданные, указавшие на менее существенный, чем ожидалось, профицит торгового баланса КНР на фоне быстрых темпов роста импорта. Кроме того, эксперты ожидают, что власти Китая могут принять меры для ограничения укрепления юаня после роста его курса к доллару до двухлетнего максимума ранее на этой неделе.



Судя по всему, в четверг негативный тон основным валютам задал новозеландский доллар, который подешевел к доллару США после оглашения решения по процентной ставке Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Регулятор сохранил денежно-кредитную политику без изменения, оставив учетную ставку на уровне 1,75%. А вот тон сопроводительного заявления и комментариев представителей регулятора оказался мягким.



На торгах в Европе свое решение огласил Банк Англии. ЦБ принял решение оставить процентную ставку на текущем уровне 0,5%. Решение совпало с ожиданиями рынка. За сохранение ставки единогласно проголосовали девять членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. Объем выкупа активов с рынка остался в объеме £435 млрд.



Курс британского фунта отреагировал на новости ростом на 130 пунктов, до $1,4007.



Евро оказался под давлением из-за обвала кросс-пары евро-фунт с £0,8810 до £0,8742. Он подешевел на 35 пунктов, до $1,2212.



После того как курс евро упал ниже $1,2300, у покупателей опустились руки, так как на дневном графике активировалась модель «двойная вершина». По ней ближайшая целевая область находится между $1,2210 и $1,2167, подтверждая «серьезность намерений» пары евро-доллар устремиться в сторону $1,2100 и еще ниже. Признаться, мы заждались этого момента, однако трубить победу еще рано и вот почему.



Напомним, что 07-го пара евро-доллар показала падение четвертый день подряд.



Начав падать с утра от отметки $1,24, пара упала на полторы фигуры, до $1,2250.



В четверг минимум был обновлен на цифре $1,2212, после чего пара ушла на коррекцию и теперь идет борьба вокруг того, будет ли по итогам дня пятая «черная свечка» подряд, или все-таки пойдет серьезный отскок.



Американские рынки в четверг падают, после отскока на 2,33% во вторник и нулевого закрытия 07-го в четверг индекс Dow Jones показывает падение на 1,5% на 21.40 Киева.



Нефть обвалилась в четверг ниже $65 за баррель после новости о пересмотре Минэнерго США объемов производства нефти в США за прошлый год, плюс еженедельные данные среды показали резкий рост производства нефти в США до нового максимума в 10,25 млн. барр. в сутки.



Одним словом, наш сценарий того, что рост аппетитов к риску снова возобновится, приведя к новому росту против доллара всех ключевых инструментов, оказался под угрозой.



Все движения по-прежнему идут без видимых поводов, если не считать подскок британского фунта почти на две фигуры вверх по итогам заседания Банка Англии, к текущему моменту, впрочем, пара почти растеряла весь рост.



Хотя события вокруг фактора, которым мы считаем ключевым для определения судьбы пары евро-доллар в ближайшее время, продолжают развиваться.



Сенат США выработал двухпартийную сделку по бюджету, которая задержит действие потолка госдолга до 01 марта 2019 года и разрешит $300 млрд. дополнительных расходов, главным образом, на оборону.

Кстати говоря, обнародованный в среду законопроект предполагает продажу 100 млн. баррелей нефти из стратегических резервов США для финансирования расходов, это также, очевидно, является одним факторов, приведших 07-го к обвалу цен на нефть.



В Сенате США законопроект, очевидно, пройдет без проблем, там он и выработан компромиссом республиканцев и демократов, а вот в Палате Представителей демократы и часть республиканцев могут проголосовать против.



Республиканцы имеют в Палате Представителей большинство 238 против 193, и если «ренегаты»-республиканцы, числом около трех дюжин, проголосуют против, законопроект не пройдет, так что нужны будут и голоса демократов.



Спикер Палаты Представителей Райан, впрочем, выразил уверенность, что законопроект будет принят. Законопроект продлевает финансирование правительства до 23 марта в обычном режиме, и этот срок законодатели используют для того, чтобы прийти к компромиссу по долгосрочным расходам.



Для нас здесь важно то, как поведет себя Казначейство после принятия законопроекта, который отменит действие порога госдолга. Мы склонны предположить, что без «полноценного» поднятия порога госдолга Казначейство не будет иметь полномочий проводить агрессивное наращивание госдолга. А значит, до 23 марта значительных заимствований на рынке мы не увидим.



Это открывает возможность для дальнейшего ослабления доллара. Поэтому пока мы склонны считать выход пары евро-доллар вниз из диапазона $1,2350-1,2520 ложным.



Так что наберемся терпения, а провал пары евро-доллар вначале к $1,20 а затем и ниже, от нас не уйдет.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 33,55/33,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное снижение бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 08 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 08 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по упавшему с закрытия среды на 15,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 08 февраля по спросу и по предложению не изменились.



Уставшие от непомерной тяжести ликвидности торгов 07 февраля игроки в четверг предприняли попытку отскока курса безналичного «американца» в дебюте сессии. На поверку это, вероятнее всего, стало рутинной «двухходовкой» «недобитых» накануне продавцов СКВ, превентивно поднявших цены в паре доллар-гривня, чтобы впоследствии расстаться с долларом по более приличной цене.



В целом же на рынке «зеленого» безнала очевидна «ломка тренда», которая всегда проходит непросто. Большей частью, через буферную зону бокового тренда и полосу относительной стабильности.



Ситуация для появившихся на межбанке «зеленых быков» осложняется продолжением сжатия гривневого ресурса, ограничивая возможности роста долларовых цен.

Тем не менее, думается, к пятнице «бычий» тренд в безналичной паре доллар-гривня обозначится более четко.



Наличный рынок, «впустивший к себе» «зеленых быков» вечером среды, нынче утром поторопился с ростом цен, едва не погубив ликвидность, и был вынужден пойти на попятную, понизив в течение четверга действующие котировки.



Не исключено, что на здешние настроения оказало влияние снижение курса безналичного доллара на межбанке, которое увидели потенциальные клиенты «налички», отказавшись приобретать валюту по утренним ценам.



Тем не менее, представляется, что к 09 февраля клиенты наличного рынка адаптируются к новым, более высоким ценам «американца», а поможет им в этом ожидаемый нами рост курса безналичного доллара в этот день.



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,08/27,12 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о пролонгации стартовавшего в среду сжатия гривневой ликвидности. На это намекали упавшие с уровня 38 567,7 млн. грн. к отметке 35 939,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Довольно рано, около 09.52 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 27,07/27,09 UAH/USD. «Помня вчерашний день, опасаемся резко в горы ломиться», - заметил наш гуру из банка-«госбегемота».



Спустя 32 минуты, на 10.24, «американец» передумал снижаться, а немного растянул спред (27,07/27,10 UAH/USD), обеспокоенный «бычьими» настроениями на наличном рынке.



К 11.00 безналичный доллар продолжал «топтаться» на месте, не покидая отметку 27,07/27,09 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием спроса и предложения.



Около 11.18 доллар на межбанке все-таки решился на снижение, оказавшись на указанный час на отметке 27,04/27,07 UAH/USD.



По состоянию на 11.45 Киева безналичный доллар опустился под давлением продаж до 27,03/27,05 UAH/USD.



Дополуденное «зеленое» «антиралли» на межбанке под аккомпанемент нетвердого и косноязычного брифинга представителя НБУ сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 14,00/15,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора.



Меж тем, со слов непосредственных участников торгов, «острой нехватки гривни на сессии межбанка не наблюдается». Излишки тоже отсутствуют.



Тем временем к 12.26 котировки доллара на межбанке, несколько замедлив коррекцию, обосновались на уровне 27,025/27,045 UAH/USD.



Наконец, около 12.58 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

При этом на межбанке цены немного растянул спред к отметке 27,02/27,04 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед. Судя по значительному проседанию цен, скорее всего, опозорившиеся на «брифинге» представители регулятора не рискнули появляться на межбанке за упавшими в цене долларами.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 09 февраля с уровней: доллар – 27,10/27,35 UAH/USD, евро – 33,20/33,70 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу не изменился, потеряв 15,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 08 февраля по спросу и по предложению потерял по 30,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 08 февраля по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2250, приподнявшись до $1,2270 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя немного вверх до $1,2284 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

09 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,25/27,35 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 10,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 33,50/33,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 февраля спрос понизился на 5,0-10,0 коп., офера упали на 10,0-15,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 50 пунктов).



На открытии торгов 09 февраля в розничном сегменте на моменте шла равновесная торговля в паре доллар-гривня с незначительным, едва заметным, преобладанием предложения.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,25/27,35 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 10,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 33,50/33,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 февраля спрос понизился на 5,0-10,0 коп., офера упали на 10,0-15,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 50 пунктов).



На старте торгов 09 февраля в оптовом сегменте рынка наблюдался баланс спрос/предложение с символическим преобладание оферов.



К 12.10 столичные валютчики-оптовики были вынуждены дисконтировать цены из-за низкой ликвидности и преобладания «приноса» до уровня 27,20/27,34 UAH/USD, евро – 33,50/33,70 UAH/EUR.

Мероприятие вернуло обороты на «средний» уровень, чему в немалой степени способствовало установившееся равновесие покупок и продаж.



По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен (27,20/27,30 UAH/USD, евро - 33,50/33,70 UAH/EUR, рубль 0,463/0,470 UAH/RUB), которое, впрочем, не привело к выравниванию местного рынка – здесь по прежнему «перекос» и доминирование клиентских оферов СКВ.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара b понизились: 27,17/27,27 UAH/USD, евро - 33,40/33,60 UAH/EUR, рубль 0,460/0,475 UAH/RUB. Так ответили наши валютчики «на происки» клиентов, «впечатлившихся «медвежьим» трендом на межбанке и заваливших рынок предложениями валюты.

На указанное время на рынке Днепра удалось сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты средние.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 09 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,30/27,45 UAH/USD, евро – 33,50/33,95 UAH/EUR, рубль 0,465/0,474 UAH/RUB, Киев опт 27,25-30/27,37-45 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,25-30/27,37-45 UAH/USD, евро (опт) 33,55/33,70-75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,55/33,70-75 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,25/27,35 UAH/USD, евро – 33,50/33,85 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,477 RUB/USD, Одесса – опт 27,25/27,35 UAH/USD, розница – 27,20/27,42 UAH/USD; Запорожье – 27,30/27,38 UAH/USD; евро – 33,55/33,75 UAH/EUR, рубль - 0,463/0,470 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота растет в пятницу утром после того, как возобновившиеся распродажи на мировых фондовых рынках способствовали увеличению спроса на более надежные активы.Курс доллара к иене коррекционно поднимается в пятницу утром, после того как американская валюта подешевела в четверг к японской на фоне нового обвала бирж.Золото закрылось с ростом в четверг - устойчивый доллар и падение на фондовом рынке США оказали металлу достаточную поддержку, чтобы отыграть некоторые потери, понесенные за последние четыре сессии.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,36% с 28,0672 UAH/USD до 27,1240 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 08 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,00/15,50% годовых (с 13.00 Киева - 14,00/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 08 февраля сменил тренд с «медвежьего» на бычий» по следующим причинам.Во-первых, Минфин приостановил размещение гривневых ОВГЗ, которое в предыдущие дни вызвало рост спроса на нацвалюту, роняя доллар на межбанке продажами СКВ.Во-вторых, активно участвовавшие в рынке «казенных» ценных бумаг нерезиденты, вернулись на валютный рынок, возобновив приобретение упавшей в цене СКВ для репатриации дивидендов.В-третьих, к четвергу сохраняются заметные поступления экспортной выручки, обуславливая продажи ее части на межбанке.В-четвертых, к смене тренда на «бычий» безналичную СКВ «подтолкнул» рынок наличных, где рост курса доллара начался вечером в среду.Смена тренда с «медвежьего» на «бычий» на валютном межбанке сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности, что подтвердила динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, где их объем упал с уровня 44 711,9 млн. грн. к отметке 38 567,7 млн. грн. Не исключено, что ограничение гривневого ресурса удержало безналичный доллар от более заметного подорожания.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 08 февраля понизились на $227,3 млн., оставаясь при этом на приличном уровне, имея для этого следующие основания.Во-первых, рынок приходил в себя после рекордной ликвидности сделок в среду.Во-вторых, появление на рынке «быков», как известно, сопровождается снижением ликвидности.В-третьих, сжатие гривневого ресурса ограничивало «размах» игравшим на повышение спекулянтам.В-четвертых, если накануне участие НБУ в торгах валютного межбанка увеличило обороты аукционами и скупкой «лишнего» доллара по запросу наилучшего курса на $130,8 млн., нынче достаточно сбалансированный рынок обошелся своими силами, если не считать $20,0 млн., выкупленных регулятором по запросу наилучшего курса уже после обеда.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со средой, 07 февраля, в четверг, 08-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $459,3 млн. к отметке $235,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $435,3 млн. к $208,0 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.Торги 08 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, которая повторяла сюжет «зеленых» торгов валютного банка, где, динамичный подскок долларовых цен на открытии сессии, впоследствии «разбазаривали» продажами, уронив безналичную пару доллар-гривня по состоянию на полдень ко внутридневному минимуму (27,06/27,08 UAH/USD).Если на валютном межбанке доллар терял в цене из-за продаж СКВ экспортерами (как мы указали выше, в четверг приток экспортной выручки, часть которой надо было обязательно реализовать на межбанке), наличный доллар в течение четверга снижали в цене большей частью дилеры-«неформалы», подобным образом небезуспешно пытаясь катализировать ликвидность торгов, сохраняя при этом равновесие покупок и продаж.В целом, по итогам четверга наличный доллар довольно заметно потерял в цене, но рынки всех вышеперечисленных населенных пунктов завершили торги 08-го в балансе спрос/предложение. В свою очередь, «дисконтная терапия» и равновесие покупок и продаж позволили как минимум, сохранить итоговую ликвидность на приличном уровне, повторив результат предыдущих торгов.Исключение составил рынок столицы, дилеры которого похвалились прогрессом на участке ликвидности.Итак, в течение четверга биды «неформального» наличного доллара понизились на 5,0-15,0 коп. (лидировал в коррекции рынок Запорожья, где до 14.00 Киева сделок не было вовсе, и требовалась радикальная «терапия»). Позиция «предложение» в течение 08-го понизилась на 5,0-23,0 коп.(снова лидировало Запорожье).По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного доллара понизилась на 5,0-10,0 коп., офера стали ниже на 5,0-8,0 коп.К четвергу в обеих ветвях валютного рынка сложилась забавная ситуация. Наличный рынок, войдя в «бычий» тренд раньше, после обеда среды, высоковероятно подтолкнул к подобному сюжету «зеленый» безнал. Однако, подобно известному афоризму «мавр сделал свое дело…», на следующий день рынок наличных совершил, как морской конвой противолодочный «поворот все вдруг», вернулся в стан «медведей», продемонстрировав в течение 08-го заметную курсовую коррекцию долларовых цен, безотносительно причин и целей, преследуемых этим откатом.В этом контексте, полагаю, не стоит особенно удивляться, если на ближайших торгах рынок безналичной пары доллар-гривня, по сути войдя в четверг в боковой тренд (привес средневзвешенного курса безналичного «американца» на 0,44 коп. по нынешним временам – «не деньги»), на ближайших торгах межбанка продемонстрирует более выраженный «бычий» тренд, к которому его дополнительно «обяжет» «пятничный синдром».Впрочем, по порядку.Торги 08 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,25/27,40 UAH/USD, евро – 33,55/33,95 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,480 UAH/RUB.Начиная с первой половины четверга дилеры «неформального» рынка Днепра были вынуждены прибегнуть к «дисконтной терапии», небезуспешно пытаясь подобным манером реанимировать впавшую в кому ликвидность. Думаю, к подобным мероприятиям «наличку» склоняла стартовавшая с 10.35 Киева коррекция цен в безналичной паре доллар-гривня на торгах межбанка. Снижая цену наличного розничного доллара, дилеры Днепра сохраняли текущее равновесие покупок и продаж, добившись по всем показателям ощутимого прогресса уже к полудню четверга.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизилось: 27,32/27,42 UAH/USD, евро - 33,45/33,80 UAH/EUR, рубль 0,465/0,480 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты поднялись до среднего уровня.После обеда на рынке Днепра была пролонгирована «дисконтная терапия», результатом которой с одной стороны стал итоговый баланс спрос/предложение, с другой, благодаря этому равновесию обороты в розничном сегменте сохранились на «очень хорошем» уровне, заслужив «четверку с плюсом». Как и накануне.В течение 08 февраля биды и офера розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 10,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 07 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению понизился на 5,0 коп.Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,25/27,40 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение четверга снижали действующие цены, пытаясь подобным манером увеличить обороты, сохранив при этом баланс спроса и предложения. Эти цели были достигнуты: к финишу торгов «неформалы» днепровского опта констатировали равновесие спроса и предложение, а также «хорошую» итоговую ликвидность, заслужившую, как и накануне, «твердую четверку».На протяжении четверга биды и офера оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» потеряли по 10,0 коп.По сравнению с закрытием 07 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли столько же.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 08 февраля уровнями 33,55/33,95 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечные потери бидов и оферов.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 15,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 08 февраля пришлось в основном заниматься отрицательной динамикой цен в паре доллар-гривня, ставшей следствием «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, а также «дисконтной терапии», призванной на помощь «приболевшей» ликвидности, не особенно отвлекаясь на пребывавшую в состоянии относительного равновесия пару евро-доллар на мировом валютном рынке.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 33,55/33,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное снижение бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 08 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,480 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 08 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по упавшему с закрытия среды на 15,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 08 февраля по спросу и по предложению не изменились.В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,08/27,12 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о пролонгации стартовавшего в среду сжатия гривневой ликвидности. На это намекали упавшие с уровня 38 567,7 млн. грн. к отметке 35 939,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Довольно рано, около 09.52 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 27,07/27,09 UAH/USD. «Помня вчерашний день, опасаемся резко в горы ломиться», - заметил наш гуру из банка-«госбегемота».Спустя 32 минуты, на 10.24, «американец» передумал снижаться, а немного растянул спред (27,07/27,10 UAH/USD), обеспокоенный «бычьими» настроениями на наличном рынке.К 11.00 безналичный доллар продолжал «топтаться» на месте, не покидая отметку 27,07/27,09 UAH/USD, удерживаясь на месте относительным равновесием спроса и предложения.Около 11.18 доллар на межбанке все-таки решился на снижение, оказавшись на указанный час на отметке 27,04/27,07 UAH/USD.По состоянию на 11.45 Киева безналичный доллар опустился под давлением продаж до 27,03/27,05 UAH/USD.Дополуденное «зеленое» «антиралли» на межбанке под аккомпанемент нетвердого и косноязычного брифинга представителя НБУ сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 14,00/15,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным снижением гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора.Меж тем, со слов непосредственных участников торгов, «острой нехватки гривни на сессии межбанка не наблюдается». Излишки тоже отсутствуют.Тем временем к 12.26 котировки доллара на межбанке, несколько замедлив коррекцию, обосновались на уровне 27,025/27,045 UAH/USD.Наконец, около 12.58 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.При этом на межбанке цены немного растянул спред к отметке 27,02/27,04 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед. Судя по значительному проседанию цен, скорее всего, опозорившиеся на «брифинге» представители регулятора не рискнули появляться на межбанке за упавшими в цене долларами.Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 09 февраля с уровней: доллар – 27,10/27,35 UAH/USD, евро – 33,20/33,70 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,490 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу не изменился, потеряв 15,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с открытием 08 февраля по спросу и по предложению потерял по 30,0 коп.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 08 февраля по спросу и по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2250, приподнявшись до $1,2270 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя немного вверх до $1,2284 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром09 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,25/27,35 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 10,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 33,50/33,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 февраля спрос понизился на 5,0-10,0 коп., офера упали на 10,0-15,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 50 пунктов).На открытии торгов 09 февраля в розничном сегменте на моменте шла равновесная торговля в паре доллар-гривня с незначительным, едва заметным, преобладанием предложения.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,25/27,35 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 10,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 33,50/33,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 февраля спрос понизился на 5,0-10,0 коп., офера упали на 10,0-15,0 коп.); рубль - 0,465/0,480 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 50 пунктов).На старте торгов 09 февраля в оптовом сегменте рынка наблюдался баланс спрос/предложение с символическим преобладание оферов.К 12.10 столичные валютчики-оптовики были вынуждены дисконтировать цены из-за низкой ликвидности и преобладания «приноса» до уровня 27,20/27,34 UAH/USD, евро – 33,50/33,70 UAH/EUR.Мероприятие вернуло обороты на «средний» уровень, чему в немалой степени способствовало установившееся равновесие покупок и продаж.По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен (27,20/27,30 UAH/USD, евро - 33,50/33,70 UAH/EUR, рубль 0,463/0,470 UAH/RUB), которое, впрочем, не привело к выравниванию местного рынка – здесь по прежнему «перекос» и доминирование клиентских оферов СКВ.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара b понизились: 27,17/27,27 UAH/USD, евро - 33,40/33,60 UAH/EUR, рубль 0,460/0,475 UAH/RUB. Так ответили наши валютчики «на происки» клиентов, «впечатлившихся «медвежьим» трендом на межбанке и заваливших рынок предложениями валюты.На указанное время на рынке Днепра удалось сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты средние.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 09 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,30/27,45 UAH/USD, евро – 33,50/33,95 UAH/EUR, рубль 0,465/0,474 UAH/RUB, Киев опт 27,25-30/27,37-45 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,25-30/27,37-45 UAH/USD, евро (опт) 33,55/33,70-75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,55/33,70-75 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,25/27,35 UAH/USD, евро – 33,50/33,85 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,477 RUB/USD, Одесса – опт 27,25/27,35 UAH/USD, розница – 27,20/27,42 UAH/USD; Запорожье – 27,30/27,38 UAH/USD; евро – 33,55/33,75 UAH/EUR, рубль - 0,463/0,470 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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