Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:40 Итоги: Мировой фондовый рынок 09.02.18 США



Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги резким снижением в четверг, потеряв более 1000 пунктов, так как распродажи усилились в конце торгового дня. Индекс DJIA потерял 1032 пункта, или 4,2%, до 23 860 пунктов, при этом все 30 его компонентов закрылись на отрицательной территории. Лидером снижения стали акции компании Boeing Co.



Индекс S&P500 снизился на 3,8% до 2 581 пунктов.



Как S&P500, так и Dow закончили сессию на территории коррекции, определяемой как снижение по меньшей мере на 10% от недавнего максимума.



Между тем, Nasdaq Composite потерял 3,9% до уровня 6777 пунктов.



Опасения по поводу инфляции вызвали обеспокоенность в отношении перспективы экономики. Индекс Dow потерял 2800 пунктов за 9 сессий.



Таким образом, это второй худший в истории день для Dow Jones по снижению по процентным пунктам - в четверг показатель также потерял 4,2%.

В понедельник на американских биржах произошел резкий обвал, когда индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. На следующий день индексы частично компенсировали потерю.

С начала недели с учетом коррекции Dow Jones снизился на 1660,5 пункта (6,5%), NASDAQ - на 463,35 пункта (6,4%), а S&P 500 - на 181,13 пункта (6,6%).



«Несомненно, главное - это страх, что ФРС собирается совершить ошибку, и высокие доходы будут сокращаться», - пояснил Associated Press старший стратег Wells Fargo Investment Institute Скотт Рен. Трейдеры опасаются, что ФРС слишком быстро повысит процентные ставки.



В четверг министерство труда США опубликовало данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за последнюю неделю. Показатель, вопреки прогнозам, уменьшился на 9 тысяч с уровня предыдущей недели и составил 221 тысячу. Аналитики, напротив, ожидали роста числа заявок с показателя прошлой недели на 6 тысяч - до 236 тысяч.



Наиболее значительно к завершению торговой сессии упали акции Citigroup (-3,65%), General Electric (-4,79%), Microsoft (-4,12%), Google (-3,93%). Таким образом с 26 января, когда Dow Jones и S&P 500 достигли рекордных показателей, оба они обрушились примерно на 10%.



«Это, конечно, не конец света, однако ситуация неприятная», - прокомментировал обстановку на рынке главный управляющий PNC Investment Рич Гиррини. Специалист по вопросам инвестиционной стратегии в компании LPL Financing Райан Детрик задался вопросом о том, «не следует ли ожидать в будущем более высоких темпов



инфляции по сравнению с теми, что сейчас прогнозируются».

Рынок начал обваливаться в прошлую пятницу после того, как американское Министерство труда опубликовало положительные данные по росту заработных плат в США. Инвесторы опасаются, что рост окладов негативно скажется на прибыли корпораций.



Кроме того, многие считают это признаком более высоких темпов инфляции, что может побудить Федрезерв США повысить банковскую учетную ставку для сдерживания экономики.



«Сейчас сильнее всего преобладает страх того, что ФРС совершит ошибку», - отмечает старший аналитик Wells Fargo Investment Скотт Рен.



Старший партнер в нью-йоркской компании Meridian Equity Partners Джонатан Карпина в свою очередь считает, что возвращения стабильности на рынке в ближайшее время ожидать не приходится.



«Пыль еще не осела, и я считаю, что как покупатели, так и продавцы акций сейчас пытаются понять, чего же хочет рынок».



С ним согласен старший менеджер компании Globalt Investments Том Мартин. «Это займет больше времени, чем многие ожидают», - заявил он, говоря о продолжающейся волатильности.



На нынешней неделе это уже второй случай, когда Dow Jones падает более чем на 1000 пунктов: в минувший понедельник он рухнул на рекордные 1175 пунктов (4,6%) до отметки 24345 пунктов.



Промышленный индекс Dow Jones упал на 1032,89 пунктов или на 4,15% до 23 860,46 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 понизился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 100,66 пункта или на 3,75% и составил 2 581,00 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 274,82 пункта или на 3,90% до 6 777,16 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в четверг снижением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок резко снизился, на фоне снижения на американском фондовом рынке, снижения цены на нефть.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,60%, частично нейтрализовав ралли на 2% в среду, когда индекс прервал серию из семи сессий снижения. С начала недели индекс снижается на 3,6%.



Открытие было на отрицательной территории, далее снижение усилилось, когда американский рынок открылся со снижением и увеличилась волатильность. Опасения в отношении роста инфляции и роста доходностей облигаций оказывали давление на настроение трейдеров, что привело к снижению Dow Jones Average к рекордному в пунктах снижению в понедельник.



Курс доллара рос, после того как в среду лидеры конгресса в США достигли соглашения бюджету на два года, что может увеличить бюджетные расходы и избегает прекращения работы правительства.



В Великобритании фунт вырос и оказывал давление на акции после того, как Банк Англии неожиданно использовал более «жесткий» тон и намекнул на возможность повышения процентной ставки уже в мае.



Президент Бундесбанка Вайдманн заявил, что ЕЦБ должен прекратить программу выкупа облигаций после сентября, несмотря на тренд укрепления евро и волатильность на мировых финансовых рынках.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,60%, частично нейтрализовав ралли на 2% в среду, когда индекс прервал серию из семи сессий снижения. С начала недели индекс снижается на 3,6%.



Британский FTSE 100 просел на 1,49% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 170,69 пункта.



Немецкий DAX понизился на 2,62% до 12 260,29 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,98% — на отметке 5 151,68 пункта.



Азия

Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу в значительном «минусе» на фоне нового обвала бирж США.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 4,05%, до 3129,85 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 3,19%, до 1679,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,1%, до 29507,42 пункта.



Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,82%, до 2363,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,89%, до 5838 пунктов, японский индекс Nikkei 225 - на 2,32%, до 21382,62 пункта.



Давление на биржи АТР вновь оказывает отрицательная динамика индексов США, которые по итогам торгов четверга упали на 3,8-4,15% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынках в условиях роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Это второе масштабное падение за текущую неделю, в понедельник американские индексы обвалились на 3,8-4,6%.



На фоне роста неопределенности на рынке вырос спрос на иену, которая традиционно считается безопасным активом. Удорожание национальной валюты привело к снижению японского индекса, так как рост курса иены отрицательно сказывается на стоимости акций японских экспортеров. В результате недельное снижение индекса стало рекордным за два года - более 8%.



Большая часть разговоров на рынке по-прежнему сводится к тому, является ли распродажа последней недели коррекционной после значительного роста 2017 года для многих мировых фондовых рынков или же это начало устойчивого снижения. Нежелание переносить риски на выходные оправдано.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: торги на российском фондовом рынке в четверг завершились отрицательной динамикой.

Так, индекс Мосбиржи просел на 1,22% и составил 2 227,24 пункта. Индекс РТС уменьшился на 2,56% до 1 210,69 пункта.



Бумаги Сбербанка подешевели на 1,56%, «Газпрома» — на 2,66%, Московской биржи — на 0,65%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,18%. Акции «АЛРОСы» подорожали на 3,07%.



На российском рынке продолжается спад. Индекс Мосбиржи до сих пор не пробил 2 225 пунктов, нижнюю границу краткосрочного диапазона. Поэтому цель на снижение в область 2 200 пунктов незначительно откладывается — на пятницу будет актуален все тот же «боковик» в пределах 2 225/2 230—2 265 пунктов. Для индекса РТС картина последовательно ухудшается — после пробоя уровня поддержки на отметке 1 215 пунктов индикатору открыта дорога к 1 200 пунктам.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 08 февраля, повысился на 0,83 пункта или на 0,25%, оказавшись на отметке 335,43 пунктов.



Объем торгов за день составил 2,9 млрд. грн., акциями наторговали 0,38 млн. грн.



Как сообщалось в среду 07 февраля, ПФТС-индекс понизился на 0,33 пункта или на 0,10%, оказавшись на отметке 334,60 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,38 пунктов или на 6,47% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 08 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно умеренную положительную динамику в четверг после резких скачков в начале недели.



По состоянию на 06.50 Киева японский индекс Nikkei 225 рос на 0,49%, до 21751,99 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,5%, до 3259,7 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,86%, до 1729,18 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,06% - до 30342,53 пункта, корейский KOSPI - на 0,63%, до 2409,52 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,29%, до 5893 пунктов.



В четверг биржи региона стабилизируются после того, как во вторник они резко упали вслед за рынками США, а в среду в течение торгов корректировались вверх, но к концу торговой сессии снова оказались в «красной зоне».



«Существует множество рисков, а на рынках было ложное чувство безопасности в течение последних нескольких лет из-за длительного периода низких ставок. В целом рискованные активы должны сохранить хорошую динамику, несмотря на гораздо большую волатильность, чем в прошлом», - заметил менеджер по управлению активами Kapstream Capital Стив Колдман.



Участники торгов также обратили внимание на неоднозначную статистику из Китая. Так, по данным главного таможенного управления КНР, в январе объем экспорта Китая вырос на 11,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт - на 36,9%. При этом аналитики ожидали, что показатель экспорта увеличится на 9,6%, а импорта - на 9,8%. Месяцем ранее показатели выросли на 10,9% и 4,5% соответственно. При этом профицит торгового баланса Китая составил в отчетном месяце $20,34 миллиарда, что оказалось хуже ожиданий аналитиков на уровне $54,65 миллиарда и значительно ниже показателя предыдущего месяца на отметке $54,69 миллиарда.



Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг в основном в «плюсе», стабилизируясь после обвала в начале недели.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,43%, до 3262,05 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - вырос на 1,18%, до 1734,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,42%, до 30451,27 пункта.



Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,46%, до 2407,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,24%, до 5890,7 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 1,13%, до 21890,86 пункта.



Трейдеры обратили внимание на статистику по торговому балансу Китая. По данным главного таможенного управления КНР, в январе объем экспорта Китая вырос на 11,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт - на 36,9%, что привело к значительному сокращению - на 48,1% - профицита торгового баланса страны, до $20,34 миллиарда.



При этом аналитики отмечают, что данные по торговле Китая в начале года всегда слегка искажены, так как отражают ситуацию накануне праздников - китайского нового года. В этом году он состоится 16 февраля.



Индексы слегка стабилизировались после нескольких дней сильной волатильности на рынке. В понедельник американские биржи обвалились на 3,8-4,6%, что спровоцировало резкое снижение на мировых биржах в последующие дни торгов. При этом аналитики сообщают, что такая волатильность была неизбежной, так как до этого рынки долго демонстрировали затишье.



По мнению аналитиков Capital Economics, однако, рано говорить о стабилизации рынков.



«Наш прогноз заключается в том, что необузданный оптимизм уступит место растущему пессимизму, поскольку станет ясно, что экономика США замедлит рост в условиях ужесточения монетарной политики ФРС и постепенного отказа от монетарных стимулов», - таково мнение аналитиков организации.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.25 Киева просел на 0,9% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 214,19 пункта.



Немецкий DAX понизился на 1,08% и был равен 12 456,91 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,90%, находился на отметке 5 208,46 пункта.





Отечественные фондовые индексы в четверг вновь изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,54% - до 1460,08 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,25% - до 335,43 пункта.



Объем торгов на УБ составил 342,9 млн. грн., в том числе акциями - 4,59 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 2,9 млрд. грн., в том числе акциями - 0,38 млн. грн.



В «индексной корзине» УБ больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-2,64%), Мотор Сичи (-2,18%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,9%).

Выросли в цене только акции Укрнафты (+0,53%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,67%) и Центрэнерго (+0,47%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,32% - до 503,07 пункта при объеме торгов 5,6 млн. злотых (46,5 млн. грн.).



В «индексной корзине» больше всех подешевели акции «Агротона» (-2,02%), «Милкиленда» (-0,65%) и агрохолдинга ИМК (-0,38%).

Подорожали только акции «Астарты» (+1,54%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снова демонстрируют значительную негативную динамику вслед за биржами США после попыток стабилизации накануне.



По состоянию на 06.30 Киева японский индекс Nikkei 225 падал на 2,89%, до 21263,76 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рухнул на 4,11%, до 3127,92 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,64%, до 1688,82 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index упал на 3,33% - до 29436,73 пункта, корейский KOSPI - на 1,72%, до 2366,31 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 0,94%, до 5835,6 пункта.



Ключевым фактором, который уводит биржевые индексы Азии вниз в пятницу, являются возобновившиеся распродажи на американских рынках в четверг: по итогам торгов основные фондовые индексы США упали на 3,8-4,15%.



«Коррекционная фаза на фондовых рынках может длиться весь февраль, и возможно, затронет март», - считает старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава.



Участники торгов обратили внимание и на корпоративные новости из Японии. Так, японский автопроизводитель Nissan Motor в четверг после закрытия торгов сообщил, что чистая прибыль по итогам третьего квартала текущего финансового года выросла в 2,3 раза в годовом выражении - до ¥301,6 миллиарда ($2,8 миллиарда), однако операционная прибыль снизилась вдвое - до ¥82,4 миллиарда ($751,1 миллиона). При этом аналитики ждали значения операционной прибыли на уровне ¥154,03 миллиарда ($1,4 миллиарда).



Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу в значительном «минусе» на фоне нового обвала бирж США.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 4,05%, до 3129,85 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 3,19%, до 1679,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,1%, до 29507,42 пункта.



Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,82%, до 2363,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,89%, до 5838 пунктов, японский индекс Nikkei 225 - на 2,32%, до 21382,62 пункта.



Давление на биржи АТР вновь оказывает отрицательная динамика индексов США, которые по итогам торгов четверга упали на 3,8-4,15% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынках в условиях роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Это второе масштабное падение за текущую неделю, в понедельник американские индексы обвалились на 3,8-4,6%.



На фоне роста неопределенности на рынке вырос спрос на иену, которая традиционно считается безопасным активом. Удорожание национальной валюты привело к снижению японского индекса, так как рост курса иены отрицательно сказывается на стоимости акций японских экспортеров. В результате недельное снижение индекса стало рекордным за два года - более 8%.



Большая часть разговоров на рынке по-прежнему сводится к тому, является ли распродажа последней недели коррекционной после значительного роста 2017 года для многих мировых фондовых рынков или же это начало устойчивого снижения. Нежелание переносить риски на выходные оправдано.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.10 Киева просел на 0,25% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 153,01 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,48% и был равен 12 201,32 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,53%, находился на отметке 5 124,22 пункта.





Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги резким снижением в четверг, потеряв более 1000 пунктов, так как распродажи усилились в конце торгового дня. Индекс DJIA потерял 1032 пункта, или 4,2%, до 23 860 пунктов, при этом все 30 его компонентов закрылись на отрицательной территории. Лидером снижения стали акции компании Boeing Co.Индекс S&P500 снизился на 3,8% до 2 581 пунктов.Как S&P500, так и Dow закончили сессию на территории коррекции, определяемой как снижение по меньшей мере на 10% от недавнего максимума.Между тем, Nasdaq Composite потерял 3,9% до уровня 6777 пунктов.Опасения по поводу инфляции вызвали обеспокоенность в отношении перспективы экономики. Индекс Dow потерял 2800 пунктов за 9 сессий.Таким образом, это второй худший в истории день для Dow Jones по снижению по процентным пунктам - в четверг показатель также потерял 4,2%.В понедельник на американских биржах произошел резкий обвал, когда индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. На следующий день индексы частично компенсировали потерю.С начала недели с учетом коррекции Dow Jones снизился на 1660,5 пункта (6,5%), NASDAQ - на 463,35 пункта (6,4%), а S&P 500 - на 181,13 пункта (6,6%).«Несомненно, главное - это страх, что ФРС собирается совершить ошибку, и высокие доходы будут сокращаться», - пояснил Associated Press старший стратег Wells Fargo Investment Institute Скотт Рен. Трейдеры опасаются, что ФРС слишком быстро повысит процентные ставки.В четверг министерство труда США опубликовало данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за последнюю неделю. Показатель, вопреки прогнозам, уменьшился на 9 тысяч с уровня предыдущей недели и составил 221 тысячу. Аналитики, напротив, ожидали роста числа заявок с показателя прошлой недели на 6 тысяч - до 236 тысяч.Наиболее значительно к завершению торговой сессии упали акции Citigroup (-3,65%), General Electric (-4,79%), Microsoft (-4,12%), Google (-3,93%). Таким образом с 26 января, когда Dow Jones и S&P 500 достигли рекордных показателей, оба они обрушились примерно на 10%.«Это, конечно, не конец света, однако ситуация неприятная», - прокомментировал обстановку на рынке главный управляющий PNC Investment Рич Гиррини. Специалист по вопросам инвестиционной стратегии в компании LPL Financing Райан Детрик задался вопросом о том, «не следует ли ожидать в будущем более высоких темповинфляции по сравнению с теми, что сейчас прогнозируются».Рынок начал обваливаться в прошлую пятницу после того, как американское Министерство труда опубликовало положительные данные по росту заработных плат в США. Инвесторы опасаются, что рост окладов негативно скажется на прибыли корпораций.Кроме того, многие считают это признаком более высоких темпов инфляции, что может побудить Федрезерв США повысить банковскую учетную ставку для сдерживания экономики.«Сейчас сильнее всего преобладает страх того, что ФРС совершит ошибку», - отмечает старший аналитик Wells Fargo Investment Скотт Рен.Старший партнер в нью-йоркской компании Meridian Equity Partners Джонатан Карпина в свою очередь считает, что возвращения стабильности на рынке в ближайшее время ожидать не приходится.«Пыль еще не осела, и я считаю, что как покупатели, так и продавцы акций сейчас пытаются понять, чего же хочет рынок».С ним согласен старший менеджер компании Globalt Investments Том Мартин. «Это займет больше времени, чем многие ожидают», - заявил он, говоря о продолжающейся волатильности.На нынешней неделе это уже второй случай, когда Dow Jones падает более чем на 1000 пунктов: в минувший понедельник он рухнул на рекордные 1175 пунктов (4,6%) до отметки 24345 пунктов.Фондовые торги в Европе завершились в четверг снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок резко снизился, на фоне снижения на американском фондовом рынке, снижения цены на нефть.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,60%, частично нейтрализовав ралли на 2% в среду, когда индекс прервал серию из семи сессий снижения. С начала недели индекс снижается на 3,6%.Открытие было на отрицательной территории, далее снижение усилилось, когда американский рынок открылся со снижением и увеличилась волатильность. Опасения в отношении роста инфляции и роста доходностей облигаций оказывали давление на настроение трейдеров, что привело к снижению Dow Jones Average к рекордному в пунктах снижению в понедельник.Курс доллара рос, после того как в среду лидеры конгресса в США достигли соглашения бюджету на два года, что может увеличить бюджетные расходы и избегает прекращения работы правительства.В Великобритании фунт вырос и оказывал давление на акции после того, как Банк Англии неожиданно использовал более «жесткий» тон и намекнул на возможность повышения процентной ставки уже в мае.Президент Бундесбанка Вайдманн заявил, что ЕЦБ должен прекратить программу выкупа облигаций после сентября, несмотря на тренд укрепления евро и волатильность на мировых финансовых рынках.Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу в значительном «минусе» на фоне нового обвала бирж США.Давление на биржи АТР вновь оказывает отрицательная динамика индексов США, которые по итогам торгов четверга упали на 3,8-4,15% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынках в условиях роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Это второе масштабное падение за текущую неделю, в понедельник американские индексы обвалились на 3,8-4,6%.На фоне роста неопределенности на рынке вырос спрос на иену, которая традиционно считается безопасным активом. Удорожание национальной валюты привело к снижению японского индекса, так как рост курса иены отрицательно сказывается на стоимости акций японских экспортеров. В результате недельное снижение индекса стало рекордным за два года - более 8%.Большая часть разговоров на рынке по-прежнему сводится к тому, является ли распродажа последней недели коррекционной после значительного роста 2017 года для многих мировых фондовых рынков или же это начало устойчивого снижения. Нежелание переносить риски на выходные оправдано.Бумаги Сбербанка подешевели на 1,56%, «Газпрома» — на 2,66%, Московской биржи — на 0,65%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,18%. Акции «АЛРОСы» подорожали на 3,07%.На российском рынке продолжается спад. Индекс Мосбиржи до сих пор не пробил 2 225 пунктов, нижнюю границу краткосрочного диапазона. Поэтому цель на снижение в область 2 200 пунктов незначительно откладывается — на пятницу будет актуален все тот же «боковик» в пределах 2 225/2 230—2 265 пунктов. Для индекса РТС картина последовательно ухудшается — после пробоя уровня поддержки на отметке 1 215 пунктов индикатору открыта дорога к 1 200 пунктам.

