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Україна потрапила у десятку
найгірших країн для пенсіонерів

Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:35

  slavek написав:
  Sommer написав:А информация, что она украдена, откуда? Пролетарское чутье? Или обычная зрада?


Могу только ответить вопросом на вопрос - за сколько ее приватизировал нынешний президент и как она вообще ему досталась?


Так, уже "украдена" превратилась в "приватизирована"... ждем следующих прозрений.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:37

  galex написав:
  slavek написав:Ян Кум создал мессенджер, что создали Порошенко, Ахметов, Пинчук?


сами знаете - Рошен, СКМ и Интерпайп.


Ну тогда уже не "Рошен", а "Укрпроминвест".
Sommer
 
Повідомлень: 1464
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