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Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:35
slavek написав: Sommer написав:
А информация, что она украдена, откуда? Пролетарское чутье? Или обычная зрада?
Могу только ответить вопросом на вопрос - за сколько ее приватизировал нынешний президент и как она вообще ему досталась?
Так, уже "украдена" превратилась в "приватизирована"... ждем следующих прозрений.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:37
galex написав: slavek написав:
Ян Кум создал мессенджер, что создали Порошенко, Ахметов, Пинчук?
сами знаете - Рошен, СКМ и Интерпайп.
Ну тогда уже не "Рошен", а "Укрпроминвест".
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Додано: Суб 17 лют, 2018 07:14
slavek написав:
Могу только ответить вопросом на вопрос - за сколько ее приватизировал нынешний президент и как она вообще ему досталась?
galex написав:
купил. возможно не дорого, но дороже всех, кто был заинтересован в ее покупке.
Т.е. ответить нечего,можно только предположить, и так по всему остальному в биографии этого выдающегося "бизнесмена".
А старший брат его лишился жизни в результате чего?
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Додано: Суб 17 лют, 2018 07:17
slavek написав:
Ян Кум создал мессенджер, что создали Порошенко, Ахметов, Пинчук?
galex написав:
сами знаете - Рошен, СКМ и Интерпайп. два отличника-медалиста и один бывший (по слухам) криминальный авторитет.
Ага, у одного отличника-медалиста все сделал не папа вышедший после срока за хищения еще в СССР начиная с контрабанды оружия из Приднестровья, у другого не было тестя-президента, а третий вообще неизвестно чем занимался лет 10.
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