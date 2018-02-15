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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 15 лют, 2018 13:38 Итоги: Прогнозы 15.02.18



Индекс потребительских цен в январе вырос на 0,5% м/м после роста на 0,2% в декабре. Базовый индекс потребительских цен, без волатильных цен на продукты питания и энергоносители, который вырос на 0,3% после роста на 0,2% в декабре.



Экономисты прогнозировали рост индекса на 0,4% и базового индекса потребительского цен на 0,2%. За год в январе потребительские цены поднялись на 2,1%.



Базовый индекс CPI вырос на 1,8% по сравнению с январем предыдущего года. Экономисты ждали годового роста цен на 1,9% и роста базовых цен на 1,7%. Рост инфляции основывался на подорожании бензина, увеличении цен на аренду жилья, продуктов питания и одежды.



Рост ИПЦ усиливает инфляционные опасения.



Индекс потребительских цен в январе в США вырос на 0,5%, что ознаменовало собой наибольший рост за пять месяцев, усилив опасения по поводу роста инфляции. Стоимость аренды, одежды, бензина, здравоохранения и автострахования показали рост.



Однако более высокие потребительские цены в январе существенно не изменили общую картину инфляции. Рост ИПЦ за последние 12 месяцев остался неизменным на уровне 2,1%.



Уолл-стрит обеспокоен тем, что более высокая инфляция заставит Федеральный резерв более агрессивно повышать процентные ставки США, перекладывая деньги на облигации и потенциально удушая экономическую экспансию, которой почти девять лет.



Однако многие экономисты и рыночные стратеги полагают, что опасения по поводу инфляции преувеличены. Хотя инфляция может колебаться около 2% или около того в 2018 году, она вряд ли будет расти намного дальше.



«Это классический инфляционный страх», - сказал Майкл Ароне, главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors, до того, как был опубликован отчет ИПЦ. Он думает, что инфляция скоро выровняется.



«Мы не меняем нашего мнения о том, что США сталкиваются с среднесрочными инфляционными рисками, но кратковременная картина не выглядит тревожной», - сказал Ян Шефердсон из Pantheon Macroeconomics.



США: Розничные продажи и продажи продуктов питания в январе упали на 0,3% м/м



Розничные продажи и продажи продуктов питания в январе упали на 0,3% м/м, сообщило Министерство торговли страны. Падение оказалось самым сильным за 11 месяцев.



Экономисты прогнозировали рост продаж в январе на 0,2% м/м. За год продажи в январе выросли на 3,6%.



Без учета автомобилей и запчастей к ним продажи в январе остались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Без учета бензина и автомобилей расходы упали на 0,2% м/м. Продажи автомобилей в январе упали на 1,3% м/м. Продажи на заправочных станциях выросли на 1,6%, что отражает повышение цен на бензин почти на восемь центов за галлон. Валовой внутренний продукт США в IV квартале вырос на 2,6% г/г, сообщило Министерство торговли.



Германия: ВВП в IV квартале вырос на 0,6% кв/кв.



В IV квартале 2017 года рост экономической активности в Германии немного замедлился, но был сильным благодаря экспорту товаров премиум-класса.

ВВП в IV квартале вырос на 0,6% кв/кв, в годовом исчислении составило 2,5%. Рост экспорта сильно ускорился, увеличив инвестиции в машины и оборудование.

Правительство повысило прогноз роста ВВП в 2018 году до 2,4% с 1,9%. Состояние экономики Германии очень хорошее.



Несколько ранее ожидаемого срока и миновав «буферную зону» относительной стабильности, рынок безналичного доллара в Украине сменил тренд с «медвежьего» на «бычий». Не исключено, что резкий разворот без ожидаемого нами «боковика» произошел из-за отсутствия на межбанке 15 февраля регулятора, в обязанности которого входит «сглаживание острых углов» на валютном межбанке.



Базовыми причинами смены тренда по всей видимости, стали достигнутые накануне локальные курсовые «низы» цен безналичного «американца», который в четверг и были выкуплены. Последнему благоприятствовал заметный, если судить по динамике «содержимого» коррсчетов регулятора, рост гривневой ликвидности.



Во-вторых, есть вероятность, что подавляющее большинство отечественного бизнеса если не рассчиталось с Казной, уплатив налоги, то во всяком случае, успело накопить требуемую сумму в нацвалюте, прекратив «сливать» СКВ ради гривни.



В-третьих, почувствовавшие близкий разворот рынка, импортеры, доселе саботировавшие покупки доллара, инициировали свой спрос. В свою очередь присутствовавшие на межбанке экспортеры не торопились расставаться с долларом, инициировав его продажи лишь после полудня, дождавшись максимального уровня цен.



В-четвертых, «зеленые быки» межбанка получали сдержанную поддержку от «коллег» с наличного рынка, который, напомним, продемонстрировав свою готовность к развороту тренда еще в среду, «подождал» отстающий межбанк.



На ближайших торгах валютного межбанка «быки» сохранят свой контроль за рынков в паре доллар-гривня при заметной поддержке «пятничного синдрома». Однако, в последний день «фискального периода» мы не исключаем вероятность сюрпризов со стороны опоздавших представителей бизнеса.



На следующей неделе в игру вступить выходной день в США 19-го (Америка отмечает День президента), обрекая наш валютный межбанк 16-го на интенсивную торговлю в паре доллар-гривня и скучный понедельник со сделками с «завтрашним» долларом.



Тем не менее, «бычий» тренд, лишенный «фанатизма», в паре доллар-гривня в обеих ветвях украинского валютного рынка сохранится в ближайшие несколько сессий.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Индекс потребительских цен в январе вырос на 0,5% м/м.Индекс потребительских цен в январе вырос на 0,5% м/м после роста на 0,2% в декабре. Базовый индекс потребительских цен, без волатильных цен на продукты питания и энергоносители, который вырос на 0,3% после роста на 0,2% в декабре.Экономисты прогнозировали рост индекса на 0,4% и базового индекса потребительского цен на 0,2%. За год в январе потребительские цены поднялись на 2,1%.Базовый индекс CPI вырос на 1,8% по сравнению с январем предыдущего года. Экономисты ждали годового роста цен на 1,9% и роста базовых цен на 1,7%. Рост инфляции основывался на подорожании бензина, увеличении цен на аренду жилья, продуктов питания и одежды.Рост ИПЦ усиливает инфляционные опасения.Индекс потребительских цен в январе в США вырос на 0,5%, что ознаменовало собой наибольший рост за пять месяцев, усилив опасения по поводу роста инфляции. Стоимость аренды, одежды, бензина, здравоохранения и автострахования показали рост.Однако более высокие потребительские цены в январе существенно не изменили общую картину инфляции. Рост ИПЦ за последние 12 месяцев остался неизменным на уровне 2,1%.Уолл-стрит обеспокоен тем, что более высокая инфляция заставит Федеральный резерв более агрессивно повышать процентные ставки США, перекладывая деньги на облигации и потенциально удушая экономическую экспансию, которой почти девять лет.Однако многие экономисты и рыночные стратеги полагают, что опасения по поводу инфляции преувеличены. Хотя инфляция может колебаться около 2% или около того в 2018 году, она вряд ли будет расти намного дальше.«Это классический инфляционный страх», - сказал Майкл Ароне, главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors, до того, как был опубликован отчет ИПЦ. Он думает, что инфляция скоро выровняется.«Мы не меняем нашего мнения о том, что США сталкиваются с среднесрочными инфляционными рисками, но кратковременная картина не выглядит тревожной», - сказал Ян Шефердсон из Pantheon Macroeconomics.США: Розничные продажи и продажи продуктов питания в январе упали на 0,3% м/мРозничные продажи и продажи продуктов питания в январе упали на 0,3% м/м, сообщило Министерство торговли страны. Падение оказалось самым сильным за 11 месяцев.Экономисты прогнозировали рост продаж в январе на 0,2% м/м. За год продажи в январе выросли на 3,6%.Без учета автомобилей и запчастей к ним продажи в январе остались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Без учета бензина и автомобилей расходы упали на 0,2% м/м. Продажи автомобилей в январе упали на 1,3% м/м. Продажи на заправочных станциях выросли на 1,6%, что отражает повышение цен на бензин почти на восемь центов за галлон. Валовой внутренний продукт США в IV квартале вырос на 2,6% г/г, сообщило Министерство торговли.Германия: ВВП в IV квартале вырос на 0,6% кв/кв.В IV квартале 2017 года рост экономической активности в Германии немного замедлился, но был сильным благодаря экспорту товаров премиум-класса.ВВП в IV квартале вырос на 0,6% кв/кв, в годовом исчислении составило 2,5%. Рост экспорта сильно ускорился, увеличив инвестиции в машины и оборудование.Правительство повысило прогноз роста ВВП в 2018 году до 2,4% с 1,9%. Состояние экономики Германии очень хорошее.Несколько ранее ожидаемого срока и миновав «буферную зону» относительной стабильности, рынок безналичного доллара в Украине сменил тренд с «медвежьего» на «бычий». Не исключено, что резкий разворот без ожидаемого нами «боковика» произошел из-за отсутствия на межбанке 15 февраля регулятора, в обязанности которого входит «сглаживание острых углов» на валютном межбанке.Базовыми причинами смены тренда по всей видимости, стали достигнутые накануне локальные курсовые «низы» цен безналичного «американца», который в четверг и были выкуплены. Последнему благоприятствовал заметный, если судить по динамике «содержимого» коррсчетов регулятора, рост гривневой ликвидности.Во-вторых, есть вероятность, что подавляющее большинство отечественного бизнеса если не рассчиталось с Казной, уплатив налоги, то во всяком случае, успело накопить требуемую сумму в нацвалюте, прекратив «сливать» СКВ ради гривни.В-третьих, почувствовавшие близкий разворот рынка, импортеры, доселе саботировавшие покупки доллара, инициировали свой спрос. В свою очередь присутствовавшие на межбанке экспортеры не торопились расставаться с долларом, инициировав его продажи лишь после полудня, дождавшись максимального уровня цен.В-четвертых, «зеленые быки» межбанка получали сдержанную поддержку от «коллег» с наличного рынка, который, напомним, продемонстрировав свою готовность к развороту тренда еще в среду, «подождал» отстающий межбанк.На ближайших торгах валютного межбанка «быки» сохранят свой контроль за рынков в паре доллар-гривня при заметной поддержке «пятничного синдрома». Однако, в последний день «фискального периода» мы не исключаем вероятность сюрпризов со стороны опоздавших представителей бизнеса.На следующей неделе в игру вступить выходной день в США 19-го (Америка отмечает День президента), обрекая наш валютный межбанк 16-го на интенсивную торговлю в паре доллар-гривня и скучный понедельник со сделками с «завтрашним» долларом.Тем не менее, «бычий» тренд, лишенный «фанатизма», в паре доллар-гривня в обеих ветвях украинского валютного рынка сохранится в ближайшие несколько сессий.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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