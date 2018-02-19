Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 19.02.18. Итоги: Прогнозы 19.02.18. + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 19 лют, 2018 14:02 Итоги: Прогнозы 19.02.18.



Число закладок новых домов в январе в США выросло на 9,7% м/м до 1,326 млн. домов в год, сообщило Министерство торговли. Рост закладок наблюдается третий раз за четыре месяца. Строительные компании также планируют ускорение строительства позднее в этом году. Число разрешений на строительство в январе выросло на 7,4% м/м до 1,396 млн. домов в год.



Экономисты прогнозировали рост числа закладок в январе на 4,2%, а числа разрешений на 0,8%. Строительство многоквартирных домов и домов на несколько семей увеличилось на 24%, домов на одну семью - на 3,7%.

За год число закладок выросло на 7,3%.



Сильный рынок труда и стабильный экономический рост заставляют отказаться от аренды в пользу покупки жилья.



Еще один пик выше $1,25 повышает неопределенность на рынке.



Еще один рост пары евро-доллар выше цифры $1,2500 приведет к повышению уровня неопределенности для рынка спекуляций, который является в целом длинным по евро, и может означать, что главный пик уже обозначен.

Шансы на большой пик перед $1,2600 всегда были сильными.

Но уровень на $1,2555, показанный в пятницу, был достигнут без вызвавших его новостей или данных, предполагая тем самым, что это связано с денежным потоком.



Ситуация на рынке может указывать на то, что спекулятивные длинные позиции могут быть слишком большими.



Корпорации и опционные трейдеры имеют большой интерес для продажи евро выше $1,25, но третий, и на этот раз неожиданный пик выше $1,25 - это, пожалуй, большая новость, чем максимумы, которые последовали за январским ЕЦБ и февральскими данными по NFP.



Прорыв, подтвержденный закрытием ниже 21-DMA на $1,2369, будет предполагать, что пара евро-доллар достигла максимума.



Ожидаем снижения курса доллара – ING.



В ING Research оценивают перспективы доллара США, рассматривая расхождение в доходностях облигаций США и доллара США и отмечают следующие ключевые моменты.

«1) рост доходности казначейских облигаций в этом году, по-видимому, был обусловлен ростом премии и отражением фискальных рисков США.

2) недавняя резкая корректировка корреляций происходит редко и в среднем наблюдается снижение курса пары доллар-иена на 6% за последующий 3-месячный период», - отмечают в ING.



«У нас среднесрочные расчеты по справедливой стоимости для пар евро-доллар и доллар-иена находятся на отметках $1,22 и ¥104. Однако мы полагаем, что премия за долларовый риск может привести к движению доллара на недооцененную территорию и в настоящее время имеем консервативные цели на конец года для двух пар на $1,30 и ¥100», - указывают в ING.



Японская экономика показывает рост.



Японский экспорт вырос 14-й месяц подряд в январе, чему способствовал постоянный спрос со стороны Азии на оборудование для производства полупроводников, сообщили в понедельник в министерстве финансов Японии.

Экспорт увеличился на 12,2% по сравнению с предыдущим годом.

Торговый баланс Японии за январь составил дефицит в размере ¥943,4 млрд., что немного меньше, чем оценка дефицита в размере ¥1,1 трлн. в исследовании Nikkei.



По прогнозам аналитиков, ожидается, что экспорт продолжит расти на фоне укрепления мировой экономики, в то время как импорт также, вероятно, сохранит твердость из-за роста цен на энергоносители и восстановления внутреннего спроса.



Частное потребление оказало большую поддержку японской экономике в IV квартале 2017 года, что довело ее темп роста до восьми кварталов подряд — это самый длинный промежуток роста за 28 лет.



Сальдо торгового баланса с США в январе снизилось на 12,3% по сравнению с предыдущим годом и составило ¥349,6 млрд.



Сложно и «небезопасно» строить среднесрочные стратегии, основываясь на курсовой конкретике торгов безналичным долларом «в степях Украины» валютированием «завтра» в дебюте новой недели. Полагаю, следует набраться терпения и дождаться сессии 21 февраля, когда цены и объемы сделок станут в большей степени отражать текущую реальность.



Меж тем, судя по настроениям на наличном рынке, который в силу непопулярности у нас «завтрашнего» безналичного доллара был предоставлен сам себе, сохранился переток более дешевой «зелени», приобретенной ранее на межбанке на более дорогой наличный рынок. Этот приток обеспечил едва заметное снижение действующих цен на рынках Днепра, столицы и так далее. А в Запорожье оптовые предложения СКВ от банков удерживали «перекос» в сторону «приноса» до обеда.



Рискнем предположить, что в среду (мы с осторожностью относимся к курсовой конкретике торгов 20-го из-за возможного искажения картины отложенным из-за длинных выходных в Америке спросом на доллар, а в полной мере приток экспортной выручки на межбанк восстановится лишь к среде) валютный межбанк испытает заметное давление оферов СКВ, следствием которого может стать установление здесь равновесия покупок и продаж доллара, следствием которого высоковероятно станет вхождение безналичной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности.



Не факт, что при этом курс безналичного доллара испытает курсовую коррекцию, вероятнее всего его цены останутся на приподнявшихся в течение последних сессий уровнях.



Наличный рынок 19-го уже продемонстрировал очевидное стремление к стабильности. Думаю, это 21-го ждет и «зеленый» безнал.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Число закладок новых домов в январе в США выросло на 9,7%.Число закладок новых домов в январе в США выросло на 9,7% м/м до 1,326 млн. домов в год, сообщило Министерство торговли. Рост закладок наблюдается третий раз за четыре месяца. Строительные компании также планируют ускорение строительства позднее в этом году. Число разрешений на строительство в январе выросло на 7,4% м/м до 1,396 млн. домов в год.Экономисты прогнозировали рост числа закладок в январе на 4,2%, а числа разрешений на 0,8%. Строительство многоквартирных домов и домов на несколько семей увеличилось на 24%, домов на одну семью - на 3,7%.За год число закладок выросло на 7,3%.Сильный рынок труда и стабильный экономический рост заставляют отказаться от аренды в пользу покупки жилья.Еще один пик выше $1,25 повышает неопределенность на рынке.Еще один рост пары евро-доллар выше цифры $1,2500 приведет к повышению уровня неопределенности для рынка спекуляций, который является в целом длинным по евро, и может означать, что главный пик уже обозначен.Шансы на большой пик перед $1,2600 всегда были сильными.Но уровень на $1,2555, показанный в пятницу, был достигнут без вызвавших его новостей или данных, предполагая тем самым, что это связано с денежным потоком.Ситуация на рынке может указывать на то, что спекулятивные длинные позиции могут быть слишком большими.Корпорации и опционные трейдеры имеют большой интерес для продажи евро выше $1,25, но третий, и на этот раз неожиданный пик выше $1,25 - это, пожалуй, большая новость, чем максимумы, которые последовали за январским ЕЦБ и февральскими данными по NFP.Прорыв, подтвержденный закрытием ниже 21-DMA на $1,2369, будет предполагать, что пара евро-доллар достигла максимума.Ожидаем снижения курса доллара – ING.В ING Research оценивают перспективы доллара США, рассматривая расхождение в доходностях облигаций США и доллара США и отмечают следующие ключевые моменты.«1) рост доходности казначейских облигаций в этом году, по-видимому, был обусловлен ростом премии и отражением фискальных рисков США.2) недавняя резкая корректировка корреляций происходит редко и в среднем наблюдается снижение курса пары доллар-иена на 6% за последующий 3-месячный период», - отмечают в ING.«У нас среднесрочные расчеты по справедливой стоимости для пар евро-доллар и доллар-иена находятся на отметках $1,22 и ¥104. Однако мы полагаем, что премия за долларовый риск может привести к движению доллара на недооцененную территорию и в настоящее время имеем консервативные цели на конец года для двух пар на $1,30 и ¥100», - указывают в ING.Японская экономика показывает рост.Японский экспорт вырос 14-й месяц подряд в январе, чему способствовал постоянный спрос со стороны Азии на оборудование для производства полупроводников, сообщили в понедельник в министерстве финансов Японии.Экспорт увеличился на 12,2% по сравнению с предыдущим годом.Торговый баланс Японии за январь составил дефицит в размере ¥943,4 млрд., что немного меньше, чем оценка дефицита в размере ¥1,1 трлн. в исследовании Nikkei.По прогнозам аналитиков, ожидается, что экспорт продолжит расти на фоне укрепления мировой экономики, в то время как импорт также, вероятно, сохранит твердость из-за роста цен на энергоносители и восстановления внутреннего спроса.Частное потребление оказало большую поддержку японской экономике в IV квартале 2017 года, что довело ее темп роста до восьми кварталов подряд — это самый длинный промежуток роста за 28 лет.Сальдо торгового баланса с США в январе снизилось на 12,3% по сравнению с предыдущим годом и составило ¥349,6 млрд.Сложно и «небезопасно» строить среднесрочные стратегии, основываясь на курсовой конкретике торгов безналичным долларом «в степях Украины» валютированием «завтра» в дебюте новой недели. Полагаю, следует набраться терпения и дождаться сессии 21 февраля, когда цены и объемы сделок станут в большей степени отражать текущую реальность.Меж тем, судя по настроениям на наличном рынке, который в силу непопулярности у нас «завтрашнего» безналичного доллара был предоставлен сам себе, сохранился переток более дешевой «зелени», приобретенной ранее на межбанке на более дорогой наличный рынок. Этот приток обеспечил едва заметное снижение действующих цен на рынках Днепра, столицы и так далее. А в Запорожье оптовые предложения СКВ от банков удерживали «перекос» в сторону «приноса» до обеда.Рискнем предположить, что в среду (мы с осторожностью относимся к курсовой конкретике торгов 20-го из-за возможного искажения картины отложенным из-за длинных выходных в Америке спросом на доллар, а в полной мере приток экспортной выручки на межбанк восстановится лишь к среде) валютный межбанк испытает заметное давление оферов СКВ, следствием которого может стать установление здесь равновесия покупок и продаж доллара, следствием которого высоковероятно станет вхождение безналичной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности.Не факт, что при этом курс безналичного доллара испытает курсовую коррекцию, вероятнее всего его цены останутся на приподнявшихся в течение последних сессий уровнях.Наличный рынок 19-го уже продемонстрировал очевидное стремление к стабильности. Думаю, это 21-го ждет и «зеленый» безнал.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61682 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3648 раз. Подякували: 6965 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 16.02.18

дядя Caша » П'ят 16 лют, 2018 13:05 0 125

дядя Caша П'ят 16 лют, 2018 13:05 Итоги: Прогнозы 15.02.18

дядя Caша » Чет 15 лют, 2018 13:38 0 86

дядя Caша Чет 15 лют, 2018 13:38 Итоги: Прогнозы 14.02.18

дядя Caша » Сер 14 лют, 2018 14:07 0 378

дядя Caша Сер 14 лют, 2018 14:07 реклама