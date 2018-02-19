Итоги: Прогнозы 19.02.18.

Число закладок новых домов в январе в США выросло на 9,7% м/м до 1,326 млн. домов в год, сообщило Министерство торговли. Рост закладок наблюдается третий раз за четыре месяца. Строительные компании также планируют ускорение строительства позднее в этом году. Число разрешений на строительство в январе выросло на 7,4% м/м до 1,396 млн. домов в год.
Экономисты прогнозировали рост числа закладок в январе на 4,2%, а числа разрешений на 0,8%. Строительство многоквартирных домов и домов на несколько семей увеличилось на 24%, домов на одну семью - на 3,7%.
За год число закладок выросло на 7,3%.
Сильный рынок труда и стабильный экономический рост заставляют отказаться от аренды в пользу покупки жилья.
Еще один пик выше $1,25 повышает неопределенность на рынке.
Еще один рост пары евро-доллар выше цифры $1,2500 приведет к повышению уровня неопределенности для рынка спекуляций, который является в целом длинным по евро, и может означать, что главный пик уже обозначен.
Шансы на большой пик перед $1,2600 всегда были сильными.
Но уровень на $1,2555, показанный в пятницу, был достигнут без вызвавших его новостей или данных, предполагая тем самым, что это связано с денежным потоком.
Ситуация на рынке может указывать на то, что спекулятивные длинные позиции могут быть слишком большими.
Корпорации и опционные трейдеры имеют большой интерес для продажи евро выше $1,25, но третий, и на этот раз неожиданный пик выше $1,25 - это, пожалуй, большая новость, чем максимумы, которые последовали за январским ЕЦБ и февральскими данными по NFP.
Прорыв, подтвержденный закрытием ниже 21-DMA на $1,2369, будет предполагать, что пара евро-доллар достигла максимума.
Ожидаем снижения курса доллара – ING.
В ING Research оценивают перспективы доллара США, рассматривая расхождение в доходностях облигаций США и доллара США и отмечают следующие ключевые моменты.
«1) рост доходности казначейских облигаций в этом году, по-видимому, был обусловлен ростом премии и отражением фискальных рисков США.
2) недавняя резкая корректировка корреляций происходит редко и в среднем наблюдается снижение курса пары доллар-иена на 6% за последующий 3-месячный период», - отмечают в ING.
«У нас среднесрочные расчеты по справедливой стоимости для пар евро-доллар и доллар-иена находятся на отметках $1,22 и ¥104. Однако мы полагаем, что премия за долларовый риск может привести к движению доллара на недооцененную территорию и в настоящее время имеем консервативные цели на конец года для двух пар на $1,30 и ¥100», - указывают в ING.
Японская экономика показывает рост.
Японский экспорт вырос 14-й месяц подряд в январе, чему способствовал постоянный спрос со стороны Азии на оборудование для производства полупроводников, сообщили в понедельник в министерстве финансов Японии.
Экспорт увеличился на 12,2% по сравнению с предыдущим годом.
Торговый баланс Японии за январь составил дефицит в размере ¥943,4 млрд., что немного меньше, чем оценка дефицита в размере ¥1,1 трлн. в исследовании Nikkei.
По прогнозам аналитиков, ожидается, что экспорт продолжит расти на фоне укрепления мировой экономики, в то время как импорт также, вероятно, сохранит твердость из-за роста цен на энергоносители и восстановления внутреннего спроса.
Частное потребление оказало большую поддержку японской экономике в IV квартале 2017 года, что довело ее темп роста до восьми кварталов подряд — это самый длинный промежуток роста за 28 лет.
Сальдо торгового баланса с США в январе снизилось на 12,3% по сравнению с предыдущим годом и составило ¥349,6 млрд.
Сложно и «небезопасно» строить среднесрочные стратегии, основываясь на курсовой конкретике торгов безналичным долларом «в степях Украины» валютированием «завтра» в дебюте новой недели. Полагаю, следует набраться терпения и дождаться сессии 21 февраля, когда цены и объемы сделок станут в большей степени отражать текущую реальность.
Меж тем, судя по настроениям на наличном рынке, который в силу непопулярности у нас «завтрашнего» безналичного доллара был предоставлен сам себе, сохранился переток более дешевой «зелени», приобретенной ранее на межбанке на более дорогой наличный рынок. Этот приток обеспечил едва заметное снижение действующих цен на рынках Днепра, столицы и так далее. А в Запорожье оптовые предложения СКВ от банков удерживали «перекос» в сторону «приноса» до обеда.
Рискнем предположить, что в среду (мы с осторожностью относимся к курсовой конкретике торгов 20-го из-за возможного искажения картины отложенным из-за длинных выходных в Америке спросом на доллар, а в полной мере приток экспортной выручки на межбанк восстановится лишь к среде) валютный межбанк испытает заметное давление оферов СКВ, следствием которого может стать установление здесь равновесия покупок и продаж доллара, следствием которого высоковероятно станет вхождение безналичной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности.
Не факт, что при этом курс безналичного доллара испытает курсовую коррекцию, вероятнее всего его цены останутся на приподнявшихся в течение последних сессий уровнях.
Наличный рынок 19-го уже продемонстрировал очевидное стремление к стабильности. Думаю, это 21-го ждет и «зеленый» безнал.
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