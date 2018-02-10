Ну так и galexа никто не заставлял делать женское обрезание.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 20:43
Додано: Сер 07 бер, 2018 03:15
дело в том, что тем, кому делают, немножко заставляют. и далеко не немножко.
а дяди с дядями живут в разных странах, в том числе и в тех, где им жениться запрещено. просто где-то у них есть штампы в паспорте а где-то нет.
вообще странно объяснять такие элементарные вещи, казалось бы ресурс предполагает iq комментариев чуть выше аудитории шария...
и да, украинские националисты, гоняющиеся за геями - такие же идиоты, как и российские ватники (хотя часть и тех и других просто отрабатывает бабло. причем из того же котла, что и организовывает гей-парады). но мы же общаемся о нормальных людях.
Додано: Сер 07 бер, 2018 06:41
Перед тем как кичиться своим IQ вам бы следовало сначала научиться правильно излагать свои мысли и правильно строить предложения.
Объясню свою позицию для интеллектуала. Дикости в гомосексуальности не может быть,т.к. это является природной девиацией. Нет дикости и в стремлении, особо продвинутых стран, придать однополым бракам одинаковый статус с разнополыми. Это не дикость ,это моральное ур** , глупость и безответственность.
Додано: Сер 07 бер, 2018 06:52
Я соглашусь с вами если объясните мне на цифрах. Сколько должны зарабатывать 50 человек и сколько они должны платить налогов ,чтобы производить достаточно материальными благ для тысячи? Блесните своим IQ.
Додано: Чет 08 бер, 2018 17:12
Re: Україна стала активніше торгувати з Росією
это лишь ваше оценочное суждение. кто-то считает что это абсолютно нормально. учитывая тот факт что в большинстве наиболее развитых стран с топовым уровнем жизни эти браки как правило разрешены, вывод напрашивается сам собой.
я где-то еще могу понять тех, кто призывает не допускать "пропаганды г-ма" и требует не выпячивать это на всеобщее обозрение (мол, мне пофиг кто с кем спит, пока они делают это в своей квартире, лишь бы мне это под нос не совали). но я не понимаю какая кому разница - делают они это со штампом в паспорте или нет.
ладно, попробуем зайти с другой стороны в объяснении разницы между гомобраками и женским обрезанием и привести цитату:
"Я вот недавно услышал такой тезис, мол лучше шагать строем как в Северной Корее, чем смотреть по телеку на бородатую женщину.
Эти люди не понимают фундаментальной разницы между Великим Вождем и бородатой женщиной. Бородатую женщину в любой момент можно выключить. А Великий Вождь в любой момент может выключить тебя." (c)
Додано: Чет 08 бер, 2018 17:46
в качестве примера
50 - зарабатывают в среднем по 60к
еще 250 оказывают услуги - в среднем по 30к. небольшая часть из этих 250 - гос.услуги.
еще 300 сидят ничего не делают получают миндоход.
остальные 400 пенсы и дети.
налогов платится например треть.
итого (7,5+3)/3 = 3,5 ляма на всех без дохода получается по 5к.
если кому-то 5к мало - встает с дивана идет работать. можно год поработать потом полгода например сидеть на диване.
это просто в качестве примера.
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