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Україна стала активніше
торгувати з Росією

Україна стала активніше торгувати з Росією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 20:43

  Jorj написав:
  ceba написав:в некоторых странах дядя женится на дяде, это лучше?

А что, там какой-то дядя заставил вас как дядю жениться на себе?
Ну так и galexа никто не заставлял делать женское обрезание.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 03:15

  ceba написав:
  Jorj написав:
  ceba написав:в некоторых странах дядя женится на дяде, это лучше?

А что, там какой-то дядя заставил вас как дядю жениться на себе?
Ну так и galexа никто не заставлял делать женское обрезание.


дело в том, что тем, кому делают, немножко заставляют. и далеко не немножко.
а дяди с дядями живут в разных странах, в том числе и в тех, где им жениться запрещено. просто где-то у них есть штампы в паспорте а где-то нет.
вообще странно объяснять такие элементарные вещи, казалось бы ресурс предполагает iq комментариев чуть выше аудитории шария...

и да, украинские националисты, гоняющиеся за геями - такие же идиоты, как и российские ватники (хотя часть и тех и других просто отрабатывает бабло. причем из того же котла, что и организовывает гей-парады). но мы же общаемся о нормальных людях.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 06:41

  galex написав:
  ceba написав:
  Jorj написав:А что, там какой-то дядя заставил вас как дядю жениться на себе?
Ну так и galexа никто не заставлял делать женское обрезание.


дело в том, что тем, кому делают, немножко заставляют. и далеко не немножко.
а дяди с дядями живут в разных странах, в том числе и в тех, где им жениться запрещено. просто где-то у них есть штампы в паспорте а где-то нет.
вообще странно объяснять такие элементарные вещи, казалось бы ресурс предполагает iq комментариев чуть выше аудитории шария...

и да, украинские националисты, гоняющиеся за геями - такие же идиоты, как и российские ватники (хотя часть и тех и других просто отрабатывает бабло. причем из того же котла, что и организовывает гей-парады). но мы же общаемся о нормальных людях.
Перед тем как кичиться своим IQ вам бы следовало сначала научиться правильно излагать свои мысли и правильно строить предложения.
Объясню свою позицию для интеллектуала. Дикости в гомосексуальности не может быть,т.к. это является природной девиацией. Нет дикости и в стремлении, особо продвинутых стран, придать однополым бракам одинаковый статус с разнополыми. Это не дикость ,это моральное ур** , глупость и безответственность.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 06:52

  galex написав:По моему это нормальная логика - прежде чем рожать детей, нужно озаботиться достаточностью средств по их обеспечению.
Кроме того, автоматизация вполне позволяет сделать так, чтобы 50 человек производило достаточно материальных благ для тысячи. соотвтественно часть остальных будет оказывать различные услуги, детская часть - учиться и развиваться, пенсионеры и те, кому не хочется ничего делать - получать определенный безусловный доход, достаточный для умеренного уровня потребления.

Я соглашусь с вами если объясните мне на цифрах. Сколько должны зарабатывать 50 человек и сколько они должны платить налогов ,чтобы производить достаточно материальными благ для тысячи? Блесните своим IQ.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:12

Re: Україна стала активніше торгувати з Росією

  ceba написав:Нет дикости и в стремлении, особо продвинутых стран, придать однополым бракам одинаковый статус с разнополыми. Это не дикость ,это моральное ур** , глупость и безответственность.


это лишь ваше оценочное суждение. кто-то считает что это абсолютно нормально. учитывая тот факт что в большинстве наиболее развитых стран с топовым уровнем жизни эти браки как правило разрешены, вывод напрашивается сам собой.

я где-то еще могу понять тех, кто призывает не допускать "пропаганды г-ма" и требует не выпячивать это на всеобщее обозрение (мол, мне пофиг кто с кем спит, пока они делают это в своей квартире, лишь бы мне это под нос не совали). но я не понимаю какая кому разница - делают они это со штампом в паспорте или нет.

ладно, попробуем зайти с другой стороны в объяснении разницы между гомобраками и женским обрезанием и привести цитату:

"Я вот недавно услышал такой тезис, мол лучше шагать строем как в Северной Корее, чем смотреть по телеку на бородатую женщину.

Эти люди не понимают фундаментальной разницы между Великим Вождем и бородатой женщиной. Бородатую женщину в любой момент можно выключить. А Великий Вождь в любой момент может выключить тебя." (c)
galex
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:46

  ceba написав:
  galex написав:По моему это нормальная логика - прежде чем рожать детей, нужно озаботиться достаточностью средств по их обеспечению.
Кроме того, автоматизация вполне позволяет сделать так, чтобы 50 человек производило достаточно материальных благ для тысячи. соотвтественно часть остальных будет оказывать различные услуги, детская часть - учиться и развиваться, пенсионеры и те, кому не хочется ничего делать - получать определенный безусловный доход, достаточный для умеренного уровня потребления.

Я соглашусь с вами если объясните мне на цифрах. Сколько должны зарабатывать 50 человек и сколько они должны платить налогов ,чтобы производить достаточно материальными благ для тысячи? Блесните своим IQ.


в качестве примера
50 - зарабатывают в среднем по 60к
еще 250 оказывают услуги - в среднем по 30к. небольшая часть из этих 250 - гос.услуги.
еще 300 сидят ничего не делают получают миндоход.
остальные 400 пенсы и дети.
налогов платится например треть.

итого (7,5+3)/3 = 3,5 ляма на всех без дохода получается по 5к.
если кому-то 5к мало - встает с дивана идет работать. можно год поработать потом полгода например сидеть на диване.
это просто в качестве примера.
galex
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  #<1 ... 5678
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