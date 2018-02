Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Вів 20 лют, 2018 13:48 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.02.18 Европа



Фондовые торги в Европе завершились в понедельник снижением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в понедельник снизился при отсутствии явных катализаторов снижения, активность была ниже так как рынки в США и Китае были закрыты на выходные.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 index снизился на 0,63%. На прошлой неделе индекс вырос на 3,3% (это стало самым высоким недельным ростом с декабря 2016 г.) после недавней распродажи.



Пара евро-доллар остается около $1,2400.



Рынок частично откатился после роста в пятницу, который отражал движение на рынке США, хотя Dow и S&P 500, в конце концов, закрылись ниже максимумов, а Nasdaq перешел к снижению.



Британский FTSE 100 просел на 0,64% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 247,66 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,53%, до 12 385,6 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,48% — на отметке 5 256,18 пункта.



Азия



Японский индекс Nikkei по итогам торгов вторника снизился на 1% из-за стремления инвесторов зафиксировать прибыль после ощутимого роста показателя днем ранее.



По итогам торгов вторника японский индекс Nikkei 225 просел на 1,01%, до 21925,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,01%, до 5940,9 пункта, корейский KOSPI - 1,13%, до 2415,12 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index сократился на 0,79% - до 30869,53 пункта.



Биржи Китая остаются закрытыми с конца прошлой недели в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. На этом фоне объем торгов на рынках Азии остается сниженным.



На рынке Японии во вторник преобладали коррекционные настроения после того, как днем ранее основной фондовый индекс вырос на 2% на фоне ослабления курса иены к доллару.



Кроме того, в понедельник в связи с национальным праздником были закрыты биржи США, что лишило рынки дополнительных факторов, на которые можно обратить внимание.



«Возможность рынков продолжать восстановление в значительной степени зависит от динамики американских фондовых бирж», - считает старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава.



В Австралии инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, крупнейшая в мире горнодобывающая компания, австралийская BHP Billiton Ltd, сообщила, что по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 декабря, получила чистую прибыль в размере $2,015 миллиарда, что на 37% ниже показателя годичной давности. На этом фоне акции компании подешевели на 0,4%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,02% - до 2254,92 пункта, РТС - на 0,34%, до 1259,01 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,22% - до $65,63 за баррель.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева поднялся на 0,03%, до 56,3241 RUB/USD, курс евро опустился на 0,05%, до 69,92 RUB/EUR.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,03%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,79%. Акции «Газпрома» выросли в цене на 1,05%, «АЛРОСы» — на 0,02%, Московской биржи — на 0,1%.



Техническая картина на рынке РФ пока остается прежней. Для ее улучшения необходимо повторно закрывать сессию выше 2270 пунктов по индексу Мосбиржи. Станет возможным ретест максимумов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 19 февраля, повысился на 0,08 пункта или 0,02% до уровня 335,87 пунктов.



Объем торгов за день составил 62,9 млн. грн., акциями наторговали 0,36 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 16 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,02 пункта или 0,01% до уровня 335,79 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,81 пунктов или на 6,60% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут на фоне ослабления волатильности рынков, биржи Китая закрыты на время праздников.



По состоянию на 06.55 Киева корейский KOSPI поднимался на 0,81%, до 2441,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,67%, до 5943,8 пункта, Nikkei 225 - на 1,71%, до 22090,91 пункта.



Биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга повысился на 1,97% - до 31115,43 пункта.



При этом японский Nikkei 225 поддерживается позитивной внутренней статистикой. Как сообщило ранее в понедельник министерство финансов страны, экспорт Японии в январе вырос на 12,2% в годовом выражении при прогнозе в 10,3%. Импорт в отчетном месяце увеличился на 7,9%, тогда как аналитики ожидали роста на 8,3%. Экспорт Японии демонстрирует рост 14 месяц подряд, отмечает The Wall Street Journal.



Это своего рода ралли восстановления.



Биржи США закрылись в основном ростом в пятницу, при этом в понедельник американские индексы не будут торговаться в связи с Днем президента в США.



В начале февраля мировые биржи снижались на фоне опасений инвесторов по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Некоторое время волатильность оказывала давление на мировые фондовые рынки.



«Увеличение индексов в Азии является последним признаком роста доверия на мировых рынках», - пишет Nikkei, отмечая, что теперь инвесторы обращают свое внимание на корпоративные отчетности компаний.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.00 Киева просел на 0,13% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 285,14 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,1% и был равен 12 439,95 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,11%, находился на отметке 5 275,74 пункта.



Отечественный рынок акций в понедельник продолжил наметившуюся в конце прошлой недели боковую динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,09% - до 1460,38 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,02% - до 335,87 пункта.



Объем торгов на УБ составил 46,8 млн. грн., в том числе акциями - 3,7 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 62,9 млн. грн., в том числе акциями - 0,36 млн. грн.



Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-2,81%), Мотор Сичи (-1,64%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,72%).

Выросли в цене только акции Укрнафты (+2,79%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,46%) и Мотор Сичи (-0,27%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 0,13% - до 504,42 пункта при объеме торгов 0,74 млн. злотых (5,9 млн. грн.).



Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги «Агротона» (+1,27%), агрохолдинга ИМК (+1,13%) и KSG Agro (-2,23%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник на фоне низких объемов торгов, а также следуя динамике европейских бирж накануне.



По состоянию на 06.40 Киева японский индекс Nikkei 225 опускался на 1,01%, до 21925,80 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,12% - до 31151,65 пункта.



Корейский KOSPI уменьшался на 0,84%, до 2422,19 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,08%, до 5936,6 пункта.



Биржи Шанхая и Вьетнама по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.



В понедельник основные европейские индексы закрылись снижением. По итогам торгов немецкий DAX опустился на 0,53% - до 12385,6 пункта, французский CAC 40 - на 0,48% - до 5256,18 пункта, британский FTSE 100 - на 0,64% - до 7247,66 пункта.



Как считает начальник отдела продаж по региону АТР в Saxo Capital Markets Эндрю Брэслер, на фоне закрытия китайских бирж до четверга на этой неделе не стоит пытаться объяснить динамику на рынках, так как объемы торгов «очень, очень низкие».



По словам стратега по фондовым биржам в Daiwa Capital Markets Пола Китни, несмотря на продолжение сезона отчетностей, особенно в Австралии, трейдеры уже анализируют другие факторы, в частности неопределенность на фондовых биржах, которая наблюдалась ранее в этом месяце.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.15 Киева просел на 0,35% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 223,44 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,06% и был равен 12 378,7 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,11%, находился на отметке 5 262,19 пункта.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com ,

