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Способы экономии денег.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 21 лют, 2018 11:01
Форумчане, у кого какие методы экономии денег? Я вот не могу отложить даже небольшую сумму, вроде бы и доход у меня немаленький, но все деньги каким то образом к концу месяца исчезают, при том, что я не совершаю каких-то дорогих и немыслимых покупок.
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Дмитрий Ус
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Додано: Сер 21 лют, 2018 11:07
Шановний Дмитрий Ус!
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З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 02:20
Метод один-тратить меньше, чем зарабатываеш.По другому никак.
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QIWIT
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 03:12
Дмитрий Ус написав:
Форумчане, у кого какие методы экономии денег? Я вот не могу отложить даже небольшую сумму, вроде бы и доход у меня немаленький, но все деньги каким то образом к концу месяца исчезают, при том, что я не совершаю каких-то дорогих и немыслимых покупок.
Define немаленький
Если "немаленький" хотя бы > 100 000 в мес, значит кто-то слишком много кушать.
Пересесть с 5 литрового ленд крузера на "лоховской" 1.6 литровник, и не есть исклюяительно в ресторанах.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 06:02
Дмитрий Ус написав:
Форумчане, у кого какие методы экономии денег? Я вот не могу отложить даже небольшую сумму, вроде бы и доход у меня немаленький, но все деньги каким то образом к концу месяца исчезают, при том, что я не совершаю каких-то дорогих и немыслимых покупок.
Жить нужно сегодня, т. к. завтра может и не быть
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 06:03
Captain Obvious написав: Дмитрий Ус написав:
Форумчане, у кого какие методы экономии денег? Я вот не могу отложить даже небольшую сумму, вроде бы и доход у меня немаленький, но все деньги каким то образом к концу месяца исчезают, при том, что я не совершаю каких-то дорогих и немыслимых покупок.
Define немаленький
Если "немаленький" хотя бы > 100 000 в мес, значит кто-то слишком много кушать.
Пересесть с 5 литрового ленд крузера на "лоховской" 1.6 литровник, и не есть исклюяительно в ресторанах.
Зачем тогда вообще жить?
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:01
safonovstanislav написав: Captain Obvious написав: Дмитрий Ус написав:
Форумчане, у кого какие методы экономии денег? Я вот не могу отложить даже небольшую сумму, вроде бы и доход у меня немаленький, но все деньги каким то образом к концу месяца исчезают, при том, что я не совершаю каких-то дорогих и немыслимых покупок.
Define немаленький
Если "немаленький" хотя бы > 100 000 в мес, значит кто-то слишком много кушать.
Пересесть с 5 литрового ленд крузера на "лоховской" 1.6 литровник, и не есть исклюяительно в ресторанах.
Зачем тогда вообще жить?
действительно, без пятилитрового крузака жизни нет
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Stringer
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Додано: Нед 11 бер, 2018 17:04
Я стараюсь по возможности покупать валюту. Это помогает не трогать деньги без крайней необходимости)
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WASP
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:21
ооберта кіосакі почетайте, досить багато за теке у ньому описано
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tushitel
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:59
Рецепт старый. Прячь в валюте под матрас и/или раскидывай по депозитам 3-х месячным.
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Yarick
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