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Способы экономии денег.
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:06
Бурик З. М. ~ Зоряна Бурик:
Особисто для мене дуже корисною виявилась порада ділити заробітну плату: половину залишати на карточці, а половину - знімати готівкою. І, наприклад, для купівлі продуктів використовувати тільки готівку, або тільки карточку. Так можна краще контролювати покупки і бачити на що йдуть кошти. Ще класний спосіб – планувати покупки (особливо якісь великі), і дотримуватись плану. Також можна визначити людей з якими ви переважно тратите найбільше грошей і постаратись чітко обмежити ваше спілкування, але якщо це ваша сім*я, то навряд чи такий лайфхак спрацює))
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Zoryana_Buryk
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:18
Для того, чтоб их экономить, нужно немного себя ограничить в чём то, покупать на распродажах.
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Надеждачка
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:57
Мне нравится совет из книги Дэвида Баха "Миллионер - автоматически". Там он дает распоряжение банку переводить (допустим) 10% от всех поступлений на отдельный счет. Вроде в Привате есть Копилка.
И не трогать эти деньги. У нас накопленное за год можно перевести в стабильную валюту и тоже в Копилку.
Смысл в том, что маленькие суммы за большой срок дают большие суммы ).
После этого вычета тратиться только то, что остается, и не страшно, что потратится все. Короче - очень рекомендую книгу. Она написана давно, страниц двести, но вторую половину можно почти пропустить, т.к. там об американских условиях. Но мне она помогла. Очень советую прочесть, а пользоваться или нет - каждый решает сам.
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Hella
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Додано: Чет 10 тра, 2018 20:12
Hella
Не хочу рекламировать Приватовский продукт "Копилка", но если поставить 2 процента (ну, или 4) от покупок, и 10 от поступлений как свой взнос, довольно быстро что-то да набегает. Другое дело, что в условиях нашей страны уместно эту сумму не в грн накапливать, а в уе хотя бы (о голде молчу, там минимальный депо вряд ли меньше унции). И да - несите зелень на депо. Опять-таки, не рекламирую, но у "Укргазбанка" 3 процента годовых по карточному (свободный доступ) депо в зелени. Учитывая, что там драконовские комиссии за снятие и расчеты в торгово-сервисной сети, будете трижды думать, прежде чем с долларовой карты купить да хоть поллитра пепси-колы.
П. С. Пользуйтесь картами с кешбеком. Очень даже себя оправдывает, особенно если работаете официально, и банк (тот же Универсал в виде "Монобанка") дает Вам кредитный лимит (вот мне не дает - у меня туева хуча недвиги и депозитов, авто вот-вот прибудет, но работы типа нет)
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max_us_ua
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Додано: Чет 10 тра, 2018 23:30
max_us_ua написав:
если поставить 2 процента (ну, или 4) от покупок, и 10 от поступлений как свой взнос, довольно быстро что-то да набегает
А если поставить 20(40) процентов от покупок и 100 от поступлений - набежит в 10 раз больше.
В данном режиме - это услуга для баранов, не умеющих планировать свой бюджет
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mustbe
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 00:16
кешбеки , копилки и т.д. - это настолько вторично что даже обсуждать глупо. Это может относиться уже к инвестициям сохраненного нежели к самому процессу сбережений. все эти приложения вроде домашней бухгалтерии тоже. Ерунда все это и отмазка лишь бы ничего не делать для экономии реально.
А ситуация у товарища как видно клиническая, практически криз.
Удивляют советы по экономии 10% от дохода - это детский сад, только для создания видимости процесса, вообще ни о чем. Я например начинал с 90%. И не потому что в начале у меня была большая зарплата, напротив. Это давало выработать жесткую самодисциплину, с которой видимо у ТС большие проблеммы , точнее ее совсем нет. Не предлагаю сразу брать такую жесткую аскезу , пусть чел сам определится , но это должна быть ощутимая экономия в 30-40-50% в мес. или исходя из своей з.п. Дальше все просто блокнот или страница экселя, чем проще гроссбух , тем лучше, куда вносить АБСОЛЮТНО все траты ежедневно вплоть до копеек. Исходя из намеченной цели (доход - экономия%)=месячный_бюджет/30 , минус регулярные месячные платежи типа квартплаты которые не сильно оптимизируешь, вывести дневной бюджет на повседневные расходы которого жестко придерживаться.
Через месяц а то и раньше будут видны непредвиденные и не всегда нужные траты. И здесь важно корректировать не установленную цель, снижая порог экономии до 0, а свои траты и свое раздолбайство. Анализируем расходы и оптимизируем их, например пусть поверхностно но обсуждают здесь
.
Решение элементарное - жесткая дисциплина и ежедневный контроль - все крайне просто , все остальные "способы экономии" - ерунда от лукавого, по типу диет и рецептов по похудению - чтобы такого сьесть чтобы похудеть. Если не будет основного - жесткого самоконтроля и дисциплины, не будет ничего.
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Surfer
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