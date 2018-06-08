Способы экономии денег.

Додано: Чет 10 тра, 2018 20:12

Hella



Не хочу рекламировать Приватовский продукт "Копилка", но если поставить 2 процента (ну, или 4) от покупок, и 10 от поступлений как свой взнос, довольно быстро что-то да набегает. Другое дело, что в условиях нашей страны уместно эту сумму не в грн накапливать, а в уе хотя бы (о голде молчу, там минимальный депо вряд ли меньше унции). И да - несите зелень на депо. Опять-таки, не рекламирую, но у "Укргазбанка" 3 процента годовых по карточному (свободный доступ) депо в зелени. Учитывая, что там драконовские комиссии за снятие и расчеты в торгово-сервисной сети, будете трижды думать, прежде чем с долларовой карты купить да хоть поллитра пепси-колы.



П. С. Пользуйтесь картами с кешбеком. Очень даже себя оправдывает, особенно если работаете официально, и банк (тот же Универсал в виде "Монобанка") дает Вам кредитный лимит (вот мне не дает - у меня туева хуча недвиги и депозитов, авто вот-вот прибудет, но работы типа нет)