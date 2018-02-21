Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 21.02.18 Итоги: Прогнозы 21.02.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 21 лют, 2018 13:18 Итоги: Прогнозы 21.02.18



Минфин США после почти полугодового промедления запустил процесс самого масштабного за последние за 9 лет увеличения государственного долга. На аукционах во вторник американское казначейство продало облигации на беспрецедентную в истории сумму - $179 млрд. Инвесторам были предложены 4-недельные векселя на $55 млрд., 3-месячные векселя на 51 млрд, 6-месячные бумаги на $45 млрд 2-летние ноты на $28 млрд. Суммарный спрос достиг $489,5 млрд.



В среду состоятся еще два размещения - по 5-летним и 7-летним облигациям на 64 млрд долларов. Недельный объем аукционов - $258 млрд. - также станет абсолютным рекордом в истории США.



Чистый объем размещения госбумаг (минус погашения) составит $64 млрд. за неделю и $154 млрд. с начала месяца, что вдвое больше показателя за весь январь.



И это только начало, следует из плана-прогноза комитета по займам американского казначейства: за первый квартал США намерены занять на рынке $441 млрд. - максимальную сумму с кризиса 2008-09 гг, когда американская администрация экстренно собирала деньги на спасение банковской системы.



Планы небывалых по масштабам займов американский Минфин озвучивал еще в прошлом году, однако их реализация многократно откладывалась: в апреле вновь вступил в силу «потолок госдолга», связавший руки администрации Трампа.



Договориться о его отмене (по сценарию 2011 и 2013 гг) с конгрессом удалось лишь в начале февраля. Тогда же и был запущен «пылесос», изымающие доллары в американский бюджет.



Увеличить долговые аппетиты Минфин США вынуждает налоговая реформа, затеянная администрацией Трампа: снижение налоговых ставок увеличит «дыру» в бюджете-2018 практически вдвое - до $1,2 трлн., прогнозирует Goldman Sachs.



Запущенный цикл увеличения рыночного долга США даст старт тренду на укрепление доллара. Долгосрочно в пользу американской валюты играет разница в процентных ставках: 2-летние бумаги США дают доходность на 2,7 процентного пункта выше, чем аналогичные бонды Германии, при этом ФРС настроена продолжать ужесточение политики, а фьючерсы на ставку закладывают 100% вероятности ее повышения в марте и 73% - повторного шага уже в июне.



Краткосрочно же доллару поможет лавина из размещений, запланированных на ближайшие месяцы: рынок американского госдолга будет оттягивать долларовую ликвидность с рынков, а крупнейшим банкам первичным дилерам ФРС, которые являются стержневыми покупателями долговых бумаг США на аукционах и контролируют более 70% рынка forex, придется уходить в американскую валюту. Ситуацию усугубляет то, что аналогичные операции по изъятию долларовой ликвидности проводит ФРС, сокращающая свой баланс.



Привыкшим к избытку дешевых денег это грозит серьезными испытаниями, предупреждал ранее Bank of America Merrill Lynch. В худшем сценарии, писал в декабре стратег BofA Майк Харнетт, возможен обвал, который по масштабу будет сопоставим с крахом Dow Jones в 1987 году (когда рынок США рухнул более чем на 20% за день), коллапсом долгового рынка в 1994 году, когда доходности американских облигаций взлетели на 2 процентных пункта за день, и событиями 1998 года, когда обрушились валюты Азии, а Россия объявила дефолт.



Как и предполагалось, отложенные за длинные выходные дни в США поступления валютной выручки обеспечили откат на рынке безналичного «американца». Доминирование оферов СКВ на валютном межбанке Украины поддерживалось признаками сжатия гривневой ликвидности, на которые указывала динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Мы не исключаем, что на последнее все-таки могло оказать влияние состоявшееся накануне размещение гривневых ОВГЗ наши Минфином, «вымывшее» с рынка толику гривневой ликвидности.



Наличный рынок, удостоверившись в появлении на валютном межбанке «зеленых медведей», пролонгировал коррекцию наличных пары доллар-гривня и евро-гривня.

Здешний откат, кроме следования настроениями на валютном межбанке, преследовал еще две цели – небезуспешные попытки добиться равновесия покупок и продаж, а также стимулировать обороты. Если относительный баланс спроса и предложения удалось в большинстве центров этого финансового бизнеса сформировать, то с оборотами получалось не очень.



На ближайших торгах валютного межбанка очень возможно сохранение текущего снижения курса безналичной пары доллар-гривня стараниями притока экспортной выручки из дальнего зарубежья, поддерживаемой аналогичными настроениями на наличном рынке.



А вот уже в пятницу участники рынка «зеленого» безнала инициируют подготовку к намеченному на начало новой недели появлении на рынке гривневого ресурса заметных объемов компенсаций НДС нашим Казначейством. С одной стороны это заморозит продажи СКВ ради гривни нашими экспортерами, получившими компенсацию в нацвалюте, с другой, не исключено появление части этого гривневого изобилия на валютном межбанке с известными последствиями для курса доллара.



Ну а пребывающий на локальных низах наличный «американец» под влиянием высоковероятных перемен на межбанке снова может стать объектом пристального внимания потенциальных покупателей.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Минфин начал рекордное изъятие долларов с рынков.Минфин США после почти полугодового промедления запустил процесс самого масштабного за последние за 9 лет увеличения государственного долга. На аукционах во вторник американское казначейство продало облигации на беспрецедентную в истории сумму - $179 млрд. Инвесторам были предложены 4-недельные векселя на $55 млрд., 3-месячные векселя на 51 млрд, 6-месячные бумаги на $45 млрд 2-летние ноты на $28 млрд. Суммарный спрос достиг $489,5 млрд.В среду состоятся еще два размещения - по 5-летним и 7-летним облигациям на 64 млрд долларов. Недельный объем аукционов - $258 млрд. - также станет абсолютным рекордом в истории США.Чистый объем размещения госбумаг (минус погашения) составит $64 млрд. за неделю и $154 млрд. с начала месяца, что вдвое больше показателя за весь январь.И это только начало, следует из плана-прогноза комитета по займам американского казначейства: за первый квартал США намерены занять на рынке $441 млрд. - максимальную сумму с кризиса 2008-09 гг, когда американская администрация экстренно собирала деньги на спасение банковской системы.Планы небывалых по масштабам займов американский Минфин озвучивал еще в прошлом году, однако их реализация многократно откладывалась: в апреле вновь вступил в силу «потолок госдолга», связавший руки администрации Трампа.Договориться о его отмене (по сценарию 2011 и 2013 гг) с конгрессом удалось лишь в начале февраля. Тогда же и был запущен «пылесос», изымающие доллары в американский бюджет.Увеличить долговые аппетиты Минфин США вынуждает налоговая реформа, затеянная администрацией Трампа: снижение налоговых ставок увеличит «дыру» в бюджете-2018 практически вдвое - до $1,2 трлн., прогнозирует Goldman Sachs.Запущенный цикл увеличения рыночного долга США даст старт тренду на укрепление доллара. Долгосрочно в пользу американской валюты играет разница в процентных ставках: 2-летние бумаги США дают доходность на 2,7 процентного пункта выше, чем аналогичные бонды Германии, при этом ФРС настроена продолжать ужесточение политики, а фьючерсы на ставку закладывают 100% вероятности ее повышения в марте и 73% - повторного шага уже в июне.Краткосрочно же доллару поможет лавина из размещений, запланированных на ближайшие месяцы: рынок американского госдолга будет оттягивать долларовую ликвидность с рынков, а крупнейшим банкам первичным дилерам ФРС, которые являются стержневыми покупателями долговых бумаг США на аукционах и контролируют более 70% рынка forex, придется уходить в американскую валюту. Ситуацию усугубляет то, что аналогичные операции по изъятию долларовой ликвидности проводит ФРС, сокращающая свой баланс.Привыкшим к избытку дешевых денег это грозит серьезными испытаниями, предупреждал ранее Bank of America Merrill Lynch. В худшем сценарии, писал в декабре стратег BofA Майк Харнетт, возможен обвал, который по масштабу будет сопоставим с крахом Dow Jones в 1987 году (когда рынок США рухнул более чем на 20% за день), коллапсом долгового рынка в 1994 году, когда доходности американских облигаций взлетели на 2 процентных пункта за день, и событиями 1998 года, когда обрушились валюты Азии, а Россия объявила дефолт.Как и предполагалось, отложенные за длинные выходные дни в США поступления валютной выручки обеспечили откат на рынке безналичного «американца». Доминирование оферов СКВ на валютном межбанке Украины поддерживалось признаками сжатия гривневой ликвидности, на которые указывала динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Мы не исключаем, что на последнее все-таки могло оказать влияние состоявшееся накануне размещение гривневых ОВГЗ наши Минфином, «вымывшее» с рынка толику гривневой ликвидности.Наличный рынок, удостоверившись в появлении на валютном межбанке «зеленых медведей», пролонгировал коррекцию наличных пары доллар-гривня и евро-гривня.Здешний откат, кроме следования настроениями на валютном межбанке, преследовал еще две цели – небезуспешные попытки добиться равновесия покупок и продаж, а также стимулировать обороты. Если относительный баланс спроса и предложения удалось в большинстве центров этого финансового бизнеса сформировать, то с оборотами получалось не очень.На ближайших торгах валютного межбанка очень возможно сохранение текущего снижения курса безналичной пары доллар-гривня стараниями притока экспортной выручки из дальнего зарубежья, поддерживаемой аналогичными настроениями на наличном рынке.А вот уже в пятницу участники рынка «зеленого» безнала инициируют подготовку к намеченному на начало новой недели появлении на рынке гривневого ресурса заметных объемов компенсаций НДС нашим Казначейством. С одной стороны это заморозит продажи СКВ ради гривни нашими экспортерами, получившими компенсацию в нацвалюте, с другой, не исключено появление части этого гривневого изобилия на валютном межбанке с известными последствиями для курса доллара.Ну а пребывающий на локальных низах наличный «американец» под влиянием высоковероятных перемен на межбанке снова может стать объектом пристального внимания потенциальных покупателей.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61769 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3658 раз. Подякували: 6977 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 20.02.18

дядя Caша » Вів 20 лют, 2018 13:55 0 85

дядя Caша Вів 20 лют, 2018 13:55 Итоги: Прогнозы 19.02.18.

дядя Caша » Пон 19 лют, 2018 14:02 0 74

дядя Caша Пон 19 лют, 2018 14:02 Итоги: Прогнозы 16.02.18

дядя Caша » П'ят 16 лют, 2018 13:05 0 146

дядя Caша П'ят 16 лют, 2018 13:05 реклама