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Итоги: Прогнозы 21.02.18

Итоги: Прогнозы 21.02.18
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Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 13:18

Итоги: Прогнозы 21.02.18

США: Минфин начал рекордное изъятие долларов с рынков.

Минфин США после почти полугодового промедления запустил процесс самого масштабного за последние за 9 лет увеличения государственного долга. На аукционах во вторник американское казначейство продало облигации на беспрецедентную в истории сумму - $179 млрд. Инвесторам были предложены 4-недельные векселя на $55 млрд., 3-месячные векселя на 51 млрд, 6-месячные бумаги на $45 млрд 2-летние ноты на $28 млрд. Суммарный спрос достиг $489,5 млрд.

В среду состоятся еще два размещения - по 5-летним и 7-летним облигациям на 64 млрд долларов. Недельный объем аукционов - $258 млрд. - также станет абсолютным рекордом в истории США.

Чистый объем размещения госбумаг (минус погашения) составит $64 млрд. за неделю и $154 млрд. с начала месяца, что вдвое больше показателя за весь январь.

И это только начало, следует из плана-прогноза комитета по займам американского казначейства: за первый квартал США намерены занять на рынке $441 млрд. - максимальную сумму с кризиса 2008-09 гг, когда американская администрация экстренно собирала деньги на спасение банковской системы.

Планы небывалых по масштабам займов американский Минфин озвучивал еще в прошлом году, однако их реализация многократно откладывалась: в апреле вновь вступил в силу «потолок госдолга», связавший руки администрации Трампа.

Договориться о его отмене (по сценарию 2011 и 2013 гг) с конгрессом удалось лишь в начале февраля. Тогда же и был запущен «пылесос», изымающие доллары в американский бюджет.

Увеличить долговые аппетиты Минфин США вынуждает налоговая реформа, затеянная администрацией Трампа: снижение налоговых ставок увеличит «дыру» в бюджете-2018 практически вдвое - до $1,2 трлн., прогнозирует Goldman Sachs.

Запущенный цикл увеличения рыночного долга США даст старт тренду на укрепление доллара. Долгосрочно в пользу американской валюты играет разница в процентных ставках: 2-летние бумаги США дают доходность на 2,7 процентного пункта выше, чем аналогичные бонды Германии, при этом ФРС настроена продолжать ужесточение политики, а фьючерсы на ставку закладывают 100% вероятности ее повышения в марте и 73% - повторного шага уже в июне.

Краткосрочно же доллару поможет лавина из размещений, запланированных на ближайшие месяцы: рынок американского госдолга будет оттягивать долларовую ликвидность с рынков, а крупнейшим банкам первичным дилерам ФРС, которые являются стержневыми покупателями долговых бумаг США на аукционах и контролируют более 70% рынка forex, придется уходить в американскую валюту. Ситуацию усугубляет то, что аналогичные операции по изъятию долларовой ликвидности проводит ФРС, сокращающая свой баланс.

Привыкшим к избытку дешевых денег это грозит серьезными испытаниями, предупреждал ранее Bank of America Merrill Lynch. В худшем сценарии, писал в декабре стратег BofA Майк Харнетт, возможен обвал, который по масштабу будет сопоставим с крахом Dow Jones в 1987 году (когда рынок США рухнул более чем на 20% за день), коллапсом долгового рынка в 1994 году, когда доходности американских облигаций взлетели на 2 процентных пункта за день, и событиями 1998 года, когда обрушились валюты Азии, а Россия объявила дефолт.

Как и предполагалось, отложенные за длинные выходные дни в США поступления валютной выручки обеспечили откат на рынке безналичного «американца». Доминирование оферов СКВ на валютном межбанке Украины поддерживалось признаками сжатия гривневой ликвидности, на которые указывала динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Мы не исключаем, что на последнее все-таки могло оказать влияние состоявшееся накануне размещение гривневых ОВГЗ наши Минфином, «вымывшее» с рынка толику гривневой ликвидности.

Наличный рынок, удостоверившись в появлении на валютном межбанке «зеленых медведей», пролонгировал коррекцию наличных пары доллар-гривня и евро-гривня.
Здешний откат, кроме следования настроениями на валютном межбанке, преследовал еще две цели – небезуспешные попытки добиться равновесия покупок и продаж, а также стимулировать обороты. Если относительный баланс спроса и предложения удалось в большинстве центров этого финансового бизнеса сформировать, то с оборотами получалось не очень.

На ближайших торгах валютного межбанка очень возможно сохранение текущего снижения курса безналичной пары доллар-гривня стараниями притока экспортной выручки из дальнего зарубежья, поддерживаемой аналогичными настроениями на наличном рынке.

А вот уже в пятницу участники рынка «зеленого» безнала инициируют подготовку к намеченному на начало новой недели появлении на рынке гривневого ресурса заметных объемов компенсаций НДС нашим Казначейством. С одной стороны это заморозит продажи СКВ ради гривни нашими экспортерами, получившими компенсацию в нацвалюте, с другой, не исключено появление части этого гривневого изобилия на валютном межбанке с известными последствиями для курса доллара.

Ну а пребывающий на локальных низах наличный «американец» под влиянием высоковероятных перемен на межбанке снова может стать объектом пристального внимания потенциальных покупателей.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://finance.ua, http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
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