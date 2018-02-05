Банкіри очікують стабілізації курсу гривні при помірному прояві внутрішніх і зовнішніх ризиків.
Дивися повний текст Банкіри повідомили, чого чекають від курсу найближчим часом.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 17:00
Банкіри повідомили, чого чекають від курсу найближчим часом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкіри повідомили, чого чекають від курсу найближчим часом.
Додано: Сер 21 лют, 2018 17:36
Работа над ошибками
Краткое содержание предыдущей серии
В своем декабрьском посте я предсказывал, что в январе курс доллара начнет снижаться, поэтому, делаю я рискованный вывод, имеет смысл продать баксы в самом конце декабря – начале января и бросить новообретенную гривну на депозит. И на процентах будет выигрыш, и на курсе.
Но январь преподнес определенные нежданчики. Если в районе Нового года доллар стоил 28 гривень (что лично мне казалось уже запредельно дорого), то к 22 января бакс дошел почти до 29. Враги и особо буйные паникеры ждали тридцаточку к февралю и пятьдесят к концу года, раз пошла такая пьянка, и хором поругивали "владу барыг". Держатели же гривневых депозитов, сцепив зубы, напоминали себе, что один день на депозите компенсирует одну копейку роста курса, и вообще – всех денег не заработаешь... Но с 23 января курс доллара чудесным образом начал снижаться, потом падать, потом валиться, и за три недели рухнул почти на 2 гривни. Явно, барыги/масоны/рептилоиды что-то намутили. А ведь кто-то покупал по 29! Доллар упал бы ещё ниже, но выручить его решил Национальный банк (Украины), выкупив только за 6-7 февраля, минуточку, 175 млн баксов. Барыги такие барыги!
Если смотреть в целом, то именно такой обвал я и ждал. Вот цитата из декабрьского поста: "как только сезонный фактор уйдет (а уйдет он сразу после Нового года или непосредственно перед ним) – доллар, скорее всего, начнет дешеветь, с провалом к 19 февраля". По моей мысли, импортеры с Нового года существенно сократят закупки, а 19 февраля – квартальный налоговый период, перед которым бизнесу понадобятся тонны гривни. Отсюда, поворот тенденции произойдет между этими двумя датами, но ближе к Новому году.
Фактически, я промазал всего на 3 недели: пик курса пришелся на 21 января (межбанк: 28,88–28,91), а не на первое. Разумеется, в таком сомнительном занятии, как рыночное прогнозирование, три недели погрешности вполне допустимы; тут среднесрочную тенденцию увидеть – уже искусство, доступное лишь посвященным не ниже 23 градуса регулярного масонства. А ловить пики – дело совершенно безнадежное и гарантированно затратное (спойлер: пик по определению – наивысшее значение перед падением. То есть он может быть опознан лишь после падения. Поэтому попасть на него можно исключительно случайно. Но вероятность такой случайности мала, а значит любители ловли пиков в большинстве случаев будут лишь спонсировать своими ставками фундаментальных игроков). Но все же хотелось бы разобраться, исключительно на будущее, почему дата перелома тенденции оказалась сдвинута на вторую половину января. Тут есть один фактор, который я недоучел и за полтора месяца заработал (курс на сейчас плюс проценты) на каждом долларе всего 1,5 гривни вместо теоретически возможных 2.
Истина где-то рядом
Итак, предновогодний потребительский бум должен был бы закончиться когда? "До Нового года!" – радостно рапортует Капитан Очевидность. Но оптовые импортные закупки, по идее, сворачиваются на пару недель раньше, а с ними и спрос на баксы должен был бы тоже сразу сократиться раза в полтора-два – еще до 1 января. Однако мы видели, что максимум курса доллара почему-то сдвинут существенно за 1 января, а до этого в январе бакс еще и успел неслабо так подрасти. Причем такая посленовогодняя курсовая вакханалия происходит три года подряд!
Ладно, в 2016 посленовогодний скачек курса мог быть вызван отставкой правительства Яценюка и общей военной нервозностью, а в 2017 – эпопеей с национализацией "Приватбанка". Но когда такое происходит три года подряд – это уже правило. И если это правило удастся объяснить – дальше его можно будет смело использовать.
Тогда поехали!
В какой-то степени посленовогодние скачки можно пояснить "отрыжкой" (извините за мой французский) предпраздничной потребительской лихорадки. Коммерсанты закрыли сезон и выводят в валюту заработанную прибыль, а также оборотные средства – до следующего сезона. Кроме того, средний бизнес часто делает предновогодние закупки за счет займов (обычной оборотки на этот экстрим не хватает). Разумеется, неформальные займы обычно номинируются в валюте. А после Нового года валюту нужно срочно купить обратно по любому курсу – проценты-то капают! Кроме того, если предпраздничные продажи оказались лучше ожидаемых, торговцам нужно пополнить запасы – и снова таки импортерам нужна валюта, на этот раз в январе. А вот поступления валюты на рынок в упадке из-за общего расслабона. Напоминаю, что именно импортеры дают порядка 80% нашего спроса на валюту (остальные 20% - финансовый сектор, государство и частные лица), поэтому именно от поведения импортеров зависит, в большинстве случаев, ситуация на рынке. Впрочем, импортеры ориентируются на спрос населения и предприятий, так что тут вопрос диалектический...
Вроде все логично, но тут, оказывается, есть еще один фактор.
Элементарно, Ватсон!
Переходим к моему любимому графику денежной базы. И видим там явные скачки этой самой денежной базы последние три года аккурат в декабре.
Понятно, что если денег за декабрь месяц становится больше на 5-6%, то курс реагирует на это, как спаниель на шоколадку в руке у хозяина. Но за счет чего, по каким статьям, в декабре их (денег, не спаниелей) вдруг становится больше?
Смотрим баланс НБУ. На 1 декабря Нацбанк должен был органам госвласти и управления (через Единый казначейсткий счет) круглую сумму в 109 млрд грн. На 1 января этот долг перед Родиной упал вдвое - до 56 млрд грн. То есть 53 млрд грн (эквивалент, минуточку, $2 млрд) в конце декабря покинули Нацбанк. Причем, резкое уменьшение госсредств в НБУ наблюдается в декабре каждого года.
Вот откуда денежки-то на рынке! Формально это нельзя назвать эмиссией, скорее это восстановление справедливости, но результат – тот же, что и у обычной эмиссии. То есть бюджеты весь год копили средства, – а в конце декабря по ряду причин кинулись их тратить. Тут как: потратишь раньше – можешь остаться в конце года без карманных денег; протупишь и не потратишь до 1 января – деньги, конечно, перейдут на следующий год, но проекты прошлого года ими уже не закроешь. Причем речь идет не о регулярных тратах (пенсии, зарплаты и т.д.), а об оплате различных разовых программ. И, попав в частные руки, эта гривна мгновенно, через одну-две итерации, оказывается на валютном рынке. Простые люди, получившие премию к Новому году, бегут покупать на неё товары длительного пользования (в основном – импортные); предприятия закупают оборудование (в основном - импортное); а кто-то просто не мудрствуя лукаво, купит валюту или/и выведет деньги за границу. И вот эти бюджетные 56 млрд и оказали давление на валютный рынок в самом конце декабря – январе. Так было и в прошлом году, и в позапрошлом. Причем, один раз попав в обращение, эта "лишняя" гривна продолжает там вращаться, многократно давя на валютный рынок, пока не будет связана валютными интервенциями НБУ или не окажется вновь заблокированной на казначейских счетах. Это как пенопласт в унитаз по наивности набросать (кто не пробовал – рассказываю: он там останется, сколько не сливай воду...). Отсюда декабрьские несколько десятков миллиардов лишних гривень (по большому счету – умеренная сумма) благополучно месяц кошмарили курс.
Все могло быть еще хужее, но Нацбанк в декабре связал часть (если точно, то 31 млрд) этой горячей гривни депозитными сертификатами. Вроде получилось, только к середине января сертификаты были благополучно обменены взад на живые деньги, что еще больше подхлестнуло январскую валютную лихорадку.
Однако, с конца января прилетела обратка. Деловые успехи конца года обуславливают необходимость уплаты аномально высоких, извините, месячных, а также годовых налогов. И "лишняя" гривна стала массово возвращаться на единый казначейский счет. Такой вот получается Ураборус, вечно кусающий собственный хвост.
("Вообще-то, это не хвост" – пробормотал Ураборус и покраснел).
К слову, проблема экстремальных декабрьских бюджетных расходов наблюдалась и при старике Пахло.
Но в те веселые доисторические времена, особенно в 2012-13 годах, бюджет тратился, что называется "с колес", поэтому декабрьское обнуление счетов не оказывало столь бодрящего влияния на валютный рынок, а постоянные валютные интервенции даже это незначительное воздействие полностью нивелировали. Но сейчас бюджет как бы перевыполняется, отчего и без того непростая жизнь валютных спекулянтов многократно усложнилась.
То есть, эту отрефлексированную нами закономерность теперь нужно будет учитывать в будущем. И если по итогам очередного ноября на казначейских счетах мы снова увидим больше 100 млрд, – значит нас в очередной раз ждет веселое и поучительное посленовогоднее валютное ралли.
Бюджет – крупнейший оператор гривневой массы. А значит, именно его действия, точнее отклонения от обычного скучного поведения, оказывают самое судьбоносное влияние на валютный рынок.
Что год грядущий нам готовит?
В этом году, в силу очередного косяка депутатов, уделяющих больше внимания собственным делишкам и/или политическим игрищам, а не кропотливой законотворческой работе, первый квартальный налоговый период оказался растянут. 19 февраля – срок уплаты десятка квартальных налогов и платежей, самые крупные из которых – квартальный НДС и ренты. Далее, до 7 марта нужно уплатить квартальный и годовой налог на прибыль. Чтобы заплатить налоги по итогам самого динамичного IV квартала, бизнесу нужны десятки (если не сотня) миллиардов гривень. Дабы их собрать, кому-то пришлось и доллары доставать из заначки. А что произойдет, если выбросить на наш хрупкий, как экран китайского смартфона, валютный рынок лишний миллиард-другой баксов? Допускаю, что самые хитрые попытались сработать на опережение, а не тянуть до середины февраля. Но у нас в стране хитрый каждый первый – вот бакс в конце января и обвалился почти на 10%. С 15-16 февраля, когда основные деньги на налог были собраны и даже уплачены, пошла обратка. Но её мощь будет смягчена необходимостью собирать деньги на оплату налога на прибыль до 7 марта. А дальше – весна. У нас сейчас аграрии вышли на первое место по экспортным поступлениям, значит у них и самые изобильные валютные заначки. Но эту валюту придется расходовать на оплату весенних хлопот (самых затратных в годовом аграрном цикле). Отсюда курс, по большому счету, будет идти на минималках до мая; в середине мая случится новый квартальный налоговый период; потом летнее затишье. В общем, по всем расчетам, курс доллара может начать расти лишь летом, а до того будет сползать от 27 гривень к 26. Если ничего не случится, то произойдет этот рост со второй половины августа (19 августа – очередной квартальный налоговый период). Но если в воздухе запахнет мировым экономическим кризисом (а им уже неслабо так пахнет), курс может сорваться и раньше конца августа. И до этого нужно успеть взять свое и на курсе, и на гривневых процентах. Понятно, что эти задачи в какие-то моменты начнут друг другу противоречить. Тут нужно отслеживать ситуацию и держать ушки на макушке, а хвост - пистолетом, чтобы вовремя войти в доллары, и затихариться на низком старте в ожидании следующей возможности. Но это уже тема отдельного, тяжелого как гантеля, разговора...
Напоминаю, что меня можно регулярно читать
Меня зовут Смит. Адам Смит
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:58
В конце июля нерезиденты пойдут на выход из ОВДП. Их поддержат депозитчики 6+6. Аграрии и мелкий бизнес решат "началось" и тоже начнут закупки.
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