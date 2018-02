Банкіри повідомили, чого чекають від курсу найближчим часом

Додано: Чет 22 лют, 2018 10:48

Vial написав: В конце июля нерезиденты пойдут на выход из ОВДП. Их поддержат депозитчики 6+6. Аграрии и мелкий бизнес решат "началось" и тоже начнут закупки. В конце июля нерезиденты пойдут на выход из ОВДП. Их поддержат депозитчики 6+6. Аграрии и мелкий бизнес решат "началось" и тоже начнут закупки.



Абсолютно те же ощущения. С середины мая нужно стоять на низком старте для закрытия позиции в гривне для покупки "старой доброй" у.е. Абсолютно те же ощущения. С середины мая нужно стоять на низком старте для закрытия позиции в гривне для покупки "старой доброй" у.е.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.