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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 22 лют, 2018 13:26 Итоги: Прогнозы 22.02.18



- Большинство членов сказали, что более высокий рост увеличивает вероятность большего числа повышений процентной ставки;

- Некоторые видят заметный риск отставания инфляции от цели;

- Голосующие согласились, что недавнее укрепление экономики повысило вероятность дальнейших постепенных повышений процентной ставки;

- Большинство голосующих сказал, что последние данные предполагают умеренно сильную краткосрочную экономическую перспективу, чем это было видно в декабре;

- В целом оценили риски как примерно сбалансированные, но некоторые видят риски в сторону роста в краткосрочной перспективе;

- Ряд руководителей повысили прогнозы экономического роста в краткосрочной перспективе из-за более сильных экономических данных, и информации, предполагающей более высокое влияние изменения налогообложения;

- Некоторые отметили важность наблюдения за наклоном кривой доходности;

- Предупредили, что могут возникнуть дисбалансы на финансовых рынках, так как экономика действует выше потенциального уровня;

- Эксперты ФРС прогнозируют, что рост ВВП до 2020 г. будет выше потенциального;

- Большинство руководителей считают, что инфляция, вероятно, будет расти в 2018 г. и стабилизируется около 2% в среднесрочной перспективе;

- Несколько считают, что последние данные повышают уверенность в том, что инфляция растет к 2%;

- Руководители ожидают, что инфляция продолжит расти на фоне увеличения давления в сторону повышения зарплат;

- Эксперты ФРС ожидают, что инфляция будет расти в 2018 заметно быстрее из-за силы экономики, исчезновения временных факторов;

- Несколько руководителей считают, что ослабление доллара поможет инфляции вернуться к 2%;

- Эксперты ФРС прогнозируют, что базовая инфляция достигнет 2% в 2019 г., а основной показатель — к 2020 г.;

- Некоторые руководители отметили, что на рынке труда ещё сохраняется некоторое недоиспользование ресурсов;

- Признаки широкомасштабного роста заработной платы остаются немногочисленными;

- Недавний сильный рост расходов домохозяйств, компаний, указывает на положительные импульс в экономике.



В ФРС планируют продолжить повышение ставок.



В руководстве Федеральной резервной США рассчитывают продолжить постепенное ужесточение монетарной политики при условии сохранения стабильных темпов роста американской экономики в текущем году.

Об этом свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, прошедшего 30-31 января 2018 г.



«Участники заседания согласились с тем, что в текущих условиях стоит продолжать придерживаться постепенного похода к повышению процентных ставок, и подтвердили, что изменения в монетарной политике будут зависеть от того, как дальнейшие перспективы и риски для экономики будут меняться по сравнению с прогнозными оценками Комитета.

Участники заседания заявили о том, что продолжают рассчитывать на то, что в среднесрочном плане американская экономика будет расти умеренными темпами. При этом, согласно ожиданиям, темпы роста экономики в 2018 г. будут выше ожидаемых показателей экономического роста в долгосрочной перспективе, при этом ситуация на рынке занятости продолжит улучшаться. Большинство участников отметили, что более позитивный прогноз по экономическому росту повышает вероятность дальнейшего постепенного ужесточения монетарной политики».



Данное заседание FOMC под руководством экс-председателя ФРС Джанет Йеллен прошло почти месяц назад. За это время помимо смены главы ФРС на рынке акций США также произошла «смена режима» - от минимальных колебаний по мере роста рынка к рекордно высокой волатильности.



Спустя неделю после заседания на фондовом рынке США произошел серьезный обвал котировок на фоне опасений инвесторов по поводу повышения темпов роста инфляции в американской экономике и, как следствие, более быстрого ужесточения монетарной политики.



Уже после рекордных (в пунктах) обвалов по индексу Dow Jones ряд чиновников ФРС выступили с комментариями о намерении продолжать повышение процентных ставок.

В этом плане опубликованные «минутки» ФРС от 30-31 января не стали новостью для инвесторов, но, тем не менее, привели к заметной негативной реакции на рынках: рост большинства котировок на рынке акций США в среду, 21 февраля, был нивелирован. Dow Jones завершил сессию снижением на 0,7%, S&P 500 упал на 0,6%, Nasdaq снизился на 0,2%.

На долговом рынке ставки по 10-летним гособлигациям США протестировали отметку в 2,95%, что стало наиболее высоким уровнем доходности по данным "трежерис" с 2013 г.



Высказывания президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.



- Экономика США в очень хорошем состоянии; удивлен уверенностью, оптимизмом из-за сокращения налогов;

- Неясно, насколько большие долгосрочные различи сделает сокращение налогов;

- Действительно не знает, находятся ли США в состоянии полной занятости;

- Не уверенны ни в отношении нейтральной процентной ставки, ни отличием объёма выпуска от потенциального;

- Наилучший вариант — что сокращение налогов приведет к увеличению инвестиций и производительности;

- ФРС должна быть терпеливой, дать инфляции вырасти;

- Достижение цели по инфляции 2% дало бы ФРС больше гибкости в борьбе с будущими спадами;

- Он очень сосредоточен на росте зарплат, слабине на рынке труда, и инфляции;

- ФРС ответит, если инфляция начнёт проявлять себя;

- Мы видим некоторые признаки увеличения инфляции, но потребуется больше, чем данные одного месяца;

- Хотел бы видеть безусловные признаки роста инфляции к 2% перед тем, как поддерживать больше повышений ставок;

- Может быть ещё миллион американцев в кулуарах рынка труда, не хотел бы списывать их;

- ФРС может перевернуть кривую доходности и склонить экономику к рецессии, если она повысит ставки слишком агрессивно.



Министерство финансов Германии ожидает продолжения широкого экономического роста.



Месячный доклад министерства финансов бычий в отношении прогноза. Сильный внутренней спрос: экономика

Германии пользуется подъёмом потребления, вызванным:

- рекордно высокой занятостью;

- ростом реальных зарплат;

- увеличением уверенности в стабильности рабочего места;

- низкой стоимостью заимствований.

Рост заказов из-за границы: восстановление в экспорте и инвестиции компаний выступили в качестве дополнительных факторов роста.

Иностранный спрос на немецкую технику и оборудование явно вырос, и настроение у производителей хорошее, отмечает министерство, указывая на последние опросы настроений.

Германское правительство ожидает, что компании продолжат создавать больше рабочих мест и повышать зарплаты, что означает, что частное потребление останется важным фактором роста в 2018 г.



Наши опасения, что на валютный межбанк Украины вернутся «зеленые быки», ранее ожидаемого срока, оправдались – на торгах четверга безналичный «американец» вырос в цене. Думаю, к более раннему началу роста безналичную СКВ подтолкнул подорожавший накануне после обеда наличный доллар вследствие появившейся на наличном рынке партии «свежей» гривни.



Меж тем рост курса безналичного доллара глянулся пребывавшим в значительном количестве на межбанке потенциальным продавцам СКВ, которые, дождавшись локального максимума цен в дополуденной части сессии (около 10.45 Киева), тотчас инициировали свои продажи, развернув рынок безналичного доллара вниз. Налицо реализация фрагмента «классической» «курсовой пилы» с алгоритмом «два шага вверх, один вниз».



Как мы указывали ранее, основой причиной разворота тренда на рынке безналичного доллара стала заблаговременная подготовка к появлению в дебюте новой недели заметной партии безналичной гривни вследствие компенсации НДС нашим Казначейством.



К пятнице в игру вступит одноименный синдром, и безналичный «американец» окажется «в полной боевой готовности» к массированной закачке на рынок гривневой ликвидности. Боюсь, как бы «зеленые быки» не «перегорели» до начала этого «вброса».



Тем временем, ставший триггером смены тренда на рынке «зеленого» безнала наличный рынок, куда «быки» пришли накануне после обеда, на торгах четверга явно «заскучал». Дилеры «налички» из разных городов наперебой сообщали о терминации начавшегося ранее 21-го роста и постепенном откате долларовых цен. К этому «наличку» подталкивали клиентская пассивность а также появившиеся продавцы СКВ на валютном межбанке. К тому же в отличие от рынка «зеленого» безнала, у наличного рынка отсутствуют «радужные перспективы» в виде гривневого изобилия. на новой неделе.



Разумеется, безналичный доллар с 26-го должен вырасти в цене. К этому обязывает рост гривневого ресурса, исключающего продажи доллара экспортерами ради гривни «на текущие расходы», а также привычная по понедельникам ограниченность притока СКВ экспортной выручки из-за рубежа. При этот стоит учесть высоковероятную смену ролей на участке цен. Думаю, котировки «зеленого» безнала с понедельника или даже ранее, обгонят цена наличного рынка. Не исключено, это может обеспечить малую продолжительность «зеленого» ралли на валютном межбанке.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Вышел протокол заседания FOMC США в январе.- Большинство членов сказали, что более высокий рост увеличивает вероятность большего числа повышений процентной ставки;- Некоторые видят заметный риск отставания инфляции от цели;- Голосующие согласились, что недавнее укрепление экономики повысило вероятность дальнейших постепенных повышений процентной ставки;- Большинство голосующих сказал, что последние данные предполагают умеренно сильную краткосрочную экономическую перспективу, чем это было видно в декабре;- В целом оценили риски как примерно сбалансированные, но некоторые видят риски в сторону роста в краткосрочной перспективе;- Ряд руководителей повысили прогнозы экономического роста в краткосрочной перспективе из-за более сильных экономических данных, и информации, предполагающей более высокое влияние изменения налогообложения;- Некоторые отметили важность наблюдения за наклоном кривой доходности;- Предупредили, что могут возникнуть дисбалансы на финансовых рынках, так как экономика действует выше потенциального уровня;- Эксперты ФРС прогнозируют, что рост ВВП до 2020 г. будет выше потенциального;- Большинство руководителей считают, что инфляция, вероятно, будет расти в 2018 г. и стабилизируется около 2% в среднесрочной перспективе;- Несколько считают, что последние данные повышают уверенность в том, что инфляция растет к 2%;- Руководители ожидают, что инфляция продолжит расти на фоне увеличения давления в сторону повышения зарплат;- Эксперты ФРС ожидают, что инфляция будет расти в 2018 заметно быстрее из-за силы экономики, исчезновения временных факторов;- Несколько руководителей считают, что ослабление доллара поможет инфляции вернуться к 2%;- Эксперты ФРС прогнозируют, что базовая инфляция достигнет 2% в 2019 г., а основной показатель — к 2020 г.;- Некоторые руководители отметили, что на рынке труда ещё сохраняется некоторое недоиспользование ресурсов;- Признаки широкомасштабного роста заработной платы остаются немногочисленными;- Недавний сильный рост расходов домохозяйств, компаний, указывает на положительные импульс в экономике.В ФРС планируют продолжить повышение ставок.В руководстве Федеральной резервной США рассчитывают продолжить постепенное ужесточение монетарной политики при условии сохранения стабильных темпов роста американской экономики в текущем году.Об этом свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, прошедшего 30-31 января 2018 г.«Участники заседания согласились с тем, что в текущих условиях стоит продолжать придерживаться постепенного похода к повышению процентных ставок, и подтвердили, что изменения в монетарной политике будут зависеть от того, как дальнейшие перспективы и риски для экономики будут меняться по сравнению с прогнозными оценками Комитета.Участники заседания заявили о том, что продолжают рассчитывать на то, что в среднесрочном плане американская экономика будет расти умеренными темпами. При этом, согласно ожиданиям, темпы роста экономики в 2018 г. будут выше ожидаемых показателей экономического роста в долгосрочной перспективе, при этом ситуация на рынке занятости продолжит улучшаться. Большинство участников отметили, что более позитивный прогноз по экономическому росту повышает вероятность дальнейшего постепенного ужесточения монетарной политики».Данное заседание FOMC под руководством экс-председателя ФРС Джанет Йеллен прошло почти месяц назад. За это время помимо смены главы ФРС на рынке акций США также произошла «смена режима» - от минимальных колебаний по мере роста рынка к рекордно высокой волатильности.Спустя неделю после заседания на фондовом рынке США произошел серьезный обвал котировок на фоне опасений инвесторов по поводу повышения темпов роста инфляции в американской экономике и, как следствие, более быстрого ужесточения монетарной политики.Уже после рекордных (в пунктах) обвалов по индексу Dow Jones ряд чиновников ФРС выступили с комментариями о намерении продолжать повышение процентных ставок.В этом плане опубликованные «минутки» ФРС от 30-31 января не стали новостью для инвесторов, но, тем не менее, привели к заметной негативной реакции на рынках: рост большинства котировок на рынке акций США в среду, 21 февраля, был нивелирован. Dow Jones завершил сессию снижением на 0,7%, S&P 500 упал на 0,6%, Nasdaq снизился на 0,2%.На долговом рынке ставки по 10-летним гособлигациям США протестировали отметку в 2,95%, что стало наиболее высоким уровнем доходности по данным "трежерис" с 2013 г.Высказывания президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.- Экономика США в очень хорошем состоянии; удивлен уверенностью, оптимизмом из-за сокращения налогов;- Неясно, насколько большие долгосрочные различи сделает сокращение налогов;- Действительно не знает, находятся ли США в состоянии полной занятости;- Не уверенны ни в отношении нейтральной процентной ставки, ни отличием объёма выпуска от потенциального;- Наилучший вариант — что сокращение налогов приведет к увеличению инвестиций и производительности;- ФРС должна быть терпеливой, дать инфляции вырасти;- Достижение цели по инфляции 2% дало бы ФРС больше гибкости в борьбе с будущими спадами;- Он очень сосредоточен на росте зарплат, слабине на рынке труда, и инфляции;- ФРС ответит, если инфляция начнёт проявлять себя;- Мы видим некоторые признаки увеличения инфляции, но потребуется больше, чем данные одного месяца;- Хотел бы видеть безусловные признаки роста инфляции к 2% перед тем, как поддерживать больше повышений ставок;- Может быть ещё миллион американцев в кулуарах рынка труда, не хотел бы списывать их;- ФРС может перевернуть кривую доходности и склонить экономику к рецессии, если она повысит ставки слишком агрессивно.Министерство финансов Германии ожидает продолжения широкого экономического роста.Месячный доклад министерства финансов бычий в отношении прогноза. Сильный внутренней спрос: экономикаГермании пользуется подъёмом потребления, вызванным:- рекордно высокой занятостью;- ростом реальных зарплат;- увеличением уверенности в стабильности рабочего места;- низкой стоимостью заимствований.Рост заказов из-за границы: восстановление в экспорте и инвестиции компаний выступили в качестве дополнительных факторов роста.Иностранный спрос на немецкую технику и оборудование явно вырос, и настроение у производителей хорошее, отмечает министерство, указывая на последние опросы настроений.Германское правительство ожидает, что компании продолжат создавать больше рабочих мест и повышать зарплаты, что означает, что частное потребление останется важным фактором роста в 2018 г.Наши опасения, что на валютный межбанк Украины вернутся «зеленые быки», ранее ожидаемого срока, оправдались – на торгах четверга безналичный «американец» вырос в цене. Думаю, к более раннему началу роста безналичную СКВ подтолкнул подорожавший накануне после обеда наличный доллар вследствие появившейся на наличном рынке партии «свежей» гривни.Меж тем рост курса безналичного доллара глянулся пребывавшим в значительном количестве на межбанке потенциальным продавцам СКВ, которые, дождавшись локального максимума цен в дополуденной части сессии (около 10.45 Киева), тотчас инициировали свои продажи, развернув рынок безналичного доллара вниз. Налицо реализация фрагмента «классической» «курсовой пилы» с алгоритмом «два шага вверх, один вниз».Как мы указывали ранее, основой причиной разворота тренда на рынке безналичного доллара стала заблаговременная подготовка к появлению в дебюте новой недели заметной партии безналичной гривни вследствие компенсации НДС нашим Казначейством.К пятнице в игру вступит одноименный синдром, и безналичный «американец» окажется «в полной боевой готовности» к массированной закачке на рынок гривневой ликвидности. Боюсь, как бы «зеленые быки» не «перегорели» до начала этого «вброса».Тем временем, ставший триггером смены тренда на рынке «зеленого» безнала наличный рынок, куда «быки» пришли накануне после обеда, на торгах четверга явно «заскучал». Дилеры «налички» из разных городов наперебой сообщали о терминации начавшегося ранее 21-го роста и постепенном откате долларовых цен. К этому «наличку» подталкивали клиентская пассивность а также появившиеся продавцы СКВ на валютном межбанке. К тому же в отличие от рынка «зеленого» безнала, у наличного рынка отсутствуют «радужные перспективы» в виде гривневого изобилия. на новой неделе.Разумеется, безналичный доллар с 26-го должен вырасти в цене. К этому обязывает рост гривневого ресурса, исключающего продажи доллара экспортерами ради гривни «на текущие расходы», а также привычная по понедельникам ограниченность притока СКВ экспортной выручки из-за рубежа. При этот стоит учесть высоковероятную смену ролей на участке цен. Думаю, котировки «зеленого» безнала с понедельника или даже ранее, обгонят цена наличного рынка. Не исключено, это может обеспечить малую продолжительность «зеленого» ралли на валютном межбанке.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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