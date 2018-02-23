Итоги: Прогнозы 23.02.18

Число первичных заявок на пособие по безработице упало на 7000 до 222 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты прогнозировали число заявок на уровне 230 000.
Число заявок остается ниже уровня 300 000 почти три года - самый продолжительный период с 1970 года, но тогда численность населения США было меньше, чем сегодня.
Скользящая средняя заявок за четыре недели снизилась на 2250 до 226 000 на прошлой неделе. Количество повторных заявок снизилось до 1 875 000. Уровень безработицы в США остается около 4,1% - минимумом за 17 лет. Экономисты ожидают устойчивого экономического роста после принятия налоговой реформы.
США: Бонды пережили масштабную серию аукционов благодаря росту ставок.
Трейдеры долгового рынка могут отпраздновать успех с масштабной серией аукционов Министерства финансов США по размещению казначейских бумаг - по крайней мере, пока.
Хотя шквал предложения только надвигается, эта неделя стала напоминанием о том, что у американского правительства не должно возникнуть проблем с поиском покупателей на свои бумаги, пока оно готово достаточно платить.
На данный момент Минфин разместил векселя и ноты на $229 миллиардов из запланированных на эту неделю $258 миллиардов, и в основном аукционы прошли практически без запинки. Ключевой вывод: чтобы привлечь инвесторов, в ходе большинства размещений доходность должна была достигнуть максимума восьми лет или больше. Стратеги говорят, что США, возможно, должны ждать сходного роста стоимости заимствований и дальше в 2018 году.
«Участие в аукционах довольно приличное, если инвесторам не приходится выслушивать плохие новости об облигациях каждый день», - сказал в интервью стратег FTN Financial Capital Markets Джим Вогель. Но «можно ли сказать, что мы свыклись с объемом предложения, что он учтен в ценах? Пока слишком рано», - отметил он.
Аукционы этой недели знаменуют собой лишь первую волну предложения казначейских бумаг в текущем году. Дефицит бюджета США, скорее всего, будет увеличиваться, и стратеги ожидают, что для его покрытия Минфин продолжит наращивать объемы размещения бумаг до конца года.
Несмотря на снижение индекса IFO, перспективы экономики Германии позитивные.
В феврале индекс настроений потребителей в Германии по данным института Ifo, снизился после достижения исторического максимума в январе. Ожидания компаний относительно своих перспектив ухудшились, а индекс настроений в деловых кругах в феврале составил 115,4 с 117,6 в январе. Прогноз экономистов был 117.
Тем не менее оценки роста экономики Германии остаются высокими, ожидается, что ВВП Германии в I квартале составит 0,7% с 0,6% в IV квартале 2017 года.
Рост ВВП Британии в IV квартале 2017 года оказался слабее прогнозов.
Рост ВВП Великобритании за IV квартал 2017 года был пересмотрен в сторону до 0,4% с 0,5%, в основном из-за того, что остановка работы важных нефтегазовых месторождений на ремонт в декабре привела к снижению добычи нефти и газа в более значительных объемах, чем предполагалось.
Годовой рост ВВП в IV квартале тоже был пересмотрен в сторону понижения до 1,6% с 2,0%. С новыми данными, Британия станет одной из стран Большой Семерки с минимальными темпами роста ВВП в IV квартале 2017 года, вместе с Италией и Японией. Рост ВВП Великобритании за весь 2017 год составил 1,7%, ранее ожидалось 1,8%.
Случившийся раньше времени рост курса безналичного доллара (в четверг, вместо ожидаемого и более «естественного» в пятницу) «смешал все карты» отечественного валютного рынка.
Справедливости ради стоит указать на ощутимую поддержку отката цен «зеленого» безнала со стороны наличного рынка, продемонстрировавшего довольно сдержанную коррекцию на торгах четверга, несмотря на вышеупомянутый отскок средневзвешенного безналичного «американца» на 8,38 коп. в сопровождении заметно прибавившей ликвидности.
В этом контексте, думается, эти «несвоевременные верха» в четверг были проданы при серьезной поддержке наличного рынка.
В свою очередь, «обрадованный» «единодушием» с безналичным «родственником», наличный доллар на пятничной сессии тоже терял в цене.
Безотносительно случившегося в четверг фальстарта на рынке безналичного доллара, мы оставляем свой прежний прогноз на ближайшие торги валютного межбанка, сюжет которых, по всей видимости, будет определяться выросшей гривневой ликвидностью, низкими после пятничной коррекции ценами «американца» и привычной в дебюте новой недели скудностью притока экспортной СКВ-выручки из-за рубежа.
Иначе говоря, мы ставим на появление на валютном межбанке «зеленых быков».
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