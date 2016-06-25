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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:48
Золото в гранулах
Кто что думает о золоте в гранулах? По идее, подделать его практически нереально, легко проверить любую гранулу. Есть ли авторитетные производители? Где можно купить?
Додано: Пон 26 лют, 2018 23:34
Я понимаю, что это не слиток и не монета, просто на сегодня столько опасений в их подделках, что невольно задаешься вопросом, почему не распространены гранулы.
Додано: Суб 03 бер, 2018 00:28
Гранулы интересуют только ювелиров в переплавку. Так ими с успехом ювелиров снабжают "из гаражей" а не с ЛМЕ обдиральшики позолоты с советских часов и радиодеталей. Ни один инвестор в здравом уме такое не купит. Чтоб не платить потом при попытке продать за проверку каждой гранулы отдельно.
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