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Золото в гранулах

Золото в гранулах
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<123>
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:16

jabba Повторю вопросы:

Еще вопрос, что сложнее - засунуть вольфрам в слиток или в каждую гранулу по отдельности?

Есть ли способы определить вольфрам внутри золота?
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:18

Re: Золото в гранулах

Не так давно ходили медные посеребренные гранулы под видом серебра. Так что я бы сто раз подумал, прежде чем покупать такое.

Вообще не совсем понятно, к чему этот геморрой, когда существует такая прекрасная вещь для бомж-стайл инвестирования для прохаванных, как лом. Покупайте лом в проверенных местах, хоть на тех же виолити или аукро у людей с высоким рейтингом и будет вам счастье. Только брать надо попроще - не дутье, без камней и прочего. Его хоть скинуть в любой ломбард можно без вопросов.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:49

  art_kushnir_mcc написав:jabba Повторю вопросы:

Еще вопрос, что сложнее - засунуть вольфрам в слиток или в каждую гранулу по отдельности?

Есть ли способы определить вольфрам внутри золота?


Естественно намного проще покрыть золотом например электролизом вольфрамовую дробь чем всунуть в слиток вольфрам.
Способы есть - разрезать. Разрезать один слиток от сомнительного продавца куда проще чем разрезать кучу золотых гранул - ведь вариант что принесут гранулу настоящую впополам с поддельной тоже принесет мошеннику немалый профит. :wink:
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 20:49

smdtranz Во-первых, речь идет про золото, во-вторых нигде не было указано, бомж инвестирование или нет. В-третьих, природа происхождения всех вопросов одна - как проверить подлинность золота? Наличие упаковки или штампы на слитке за доказательство подлинности не считаю.
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 21:44

Достоверно проверить можно только так:
плавите ваш металл в чистом (новом) тигле сами или хотя бы у вас на глазах. Слиток извлекаете, раскусываете пополам и делаете анализ прибором с торца. Это позволяет отличить чистое золото от нечистого.
Либо в слитке сверлится несколько сквозных отверстий, стружка плавится опять в слиток поменьше, раскатывается, зачищается напильником посередине и делается анализ зачищенного места. Тогда можно определить еще и пробу с достаточной для любительских расчетов точностью.

Все остальные неразрушающие методы не позволяют заглянуть внутрь, а там может быть нечистое золото, вольфрам, железо и что угодно еще.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:11

smdtranz Окей, тогда тот же вопрос. Куда легче засунуть вольфрам - в килограммовый слиток или кучу гранул?
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:19

Re: Золото в гранулах

А зачем именно вольфрам? Гранулу можно отлить просто из грязного золота, подобрав цвет, да и все. Поверху еще позолотить для верности.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:26

smdtranz И что, будет плотность как у чистого золота?
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:09

art_kushnir_mcc А кто ( и особенно чем) вам будет определять плотность гранул? Вы много видели практически весов для взвешивания в воде? Так а у тех кто покупает гранулу для своих целей шансы встретить такие весы еще на порядок меньше чем в других местах.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:39

jabba А что, эти весы такие дорогостоящие и редкие? У меня ощущение, что вы мыслите категориями мелких скупщиков ювелирного лома, в то время, как тема и форум посвящены инвестированию и банковским металлам.
art_kushnir_mcc
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