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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:53
art_kushnir_mcc На кой крен брать дерьмовый сплав золота и покрывать его позолотой? Затраты на такую операцию прикидывали для слитков или гранул? Окупается?
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:55
Re: Золото в гранулах
окуенно, берешь золото 99% и делаешь 50%, позолота 3µм, навар 20$ с грамма, 20000$ с килограмма, совсем не окупаеться...
На один вопрос вы ответили, удачи!
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:06
Круто, и что, плотность будет как у золота?
По поводу вопросов - потрудитесь прочитать сообщения вначале темы.
"Абы поговорить", "удачи" - если вы пришли на форум побарыжить, то и вам удачи в этом нелегком деле. Нормальные люди приходят общаться и делиться знаниями и опытом.
Додано: Пон 05 бер, 2018 18:40
Мы считаем вскрытие упаковки с гранулами необратимым процессом, который моментально и навсегда превращает ваш бывший ранее банковским металл в лом неизвестного происхождения и пробы. Вы где вы вообще эту куету про гранулы услышали? Не на российских ли зомбосайтах?Так у них на слитки НДС в 20% а на гранулу наверное нет. А в Украине на слитки НДС нет поэтому с этой дрянью у нас связаться может или хозяин крупного ювелирного производства или полный лох.
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