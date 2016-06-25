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Золото в гранулах

Золото в гранулах
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:53

art_kushnir_mcc На кой крен брать дерьмовый сплав золота и покрывать его позолотой? Затраты на такую операцию прикидывали для слитков или гранул? Окупается?
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:55

Re: Золото в гранулах

  art_kushnir_mcc написав:На кой крен брать дерьмовый сплав золота и покрывать его позолотой? Затраты на такую операцию прикидывали для слитков или гранул? Окупается?


окуенно, берешь золото 99% и делаешь 50%, позолота 3µм, навар 20$ с грамма, 20000$ с килограмма, совсем не окупаеться...


  Kripo написав:потрудитесь задать хоть один вопрос обстоятельно! ....

Вам "абы поговорить"?


На один вопрос вы ответили, удачи!
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:06

  Kripo написав:окуенно, берешь золото 99% и делаешь 50%, позолота 3µм, навар 20$ с грамма, 20000$ с килограмма, совсем не окупаеться...


Круто, и что, плотность будет как у золота?

По поводу вопросов - потрудитесь прочитать сообщения вначале темы.

"Абы поговорить", "удачи" - если вы пришли на форум побарыжить, то и вам удачи в этом нелегком деле. Нормальные люди приходят общаться и делиться знаниями и опытом.
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:40

  art_kushnir_mcc написав:Приехали )))

Вы считаете наличие упаковки гарантией подлинности?

Мы считаем вскрытие упаковки с гранулами необратимым процессом, который моментально и навсегда превращает ваш бывший ранее банковским металл в лом неизвестного происхождения и пробы. Вы где вы вообще эту куету про гранулы услышали? Не на российских ли зомбосайтах?Так у них на слитки НДС в 20% а на гранулу наверное нет. А в Украине на слитки НДС нет поэтому с этой дрянью у нас связаться может или хозяин крупного ювелирного производства или полный лох.
jabba
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