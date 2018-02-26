Итоги: Прогнозы 26.02.18

Додано: Пон 26 лют, 2018 13:46

Инфляция в еврозоне снизилась до 1,3% в январе.Инфляция в еврозоне опустилась до 1,3% в январе 2018 года с 1,4% в декабре прошлого года, свидетельствуют данные Европейского статистического агентства Eurostat.Как Eurostat, в ЕС инфляция также сократилась на 0,1 п. п. до 1,6% в январе текущего года.Годом ранее, в январе 2017 года, инфляция составляла 1,8% в еврозоне и 1,7% в ЕС.Самый низкий годовой уровень инфляции в январе был зафиксирован на Кипре (-1,5%), в Греции (0,2%) и Ирландии (0,3%).Самый высокий уровень был зарегистрирован в Литве и Эстонии (3,6%), Румынии (3,4%). По сравнению с декабрем 2017 года годовая инфляция упала в 21 стране ЕС, осталась стабильной в одной и выросла в шести.В январе 2018 года промышленное производство в Украине выросло на 3,6% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 2,9% (скорректированных) по сравнению с январем 2017 года.Об этом сообщила Государственная служба статистики.При этом в январе 2018 года промпроизводство сократилось на 13,9% (не скорректированных на эффект календарных дней) и выросло на 0,2% (скорректированных) по сравнению с декабрем 2017 года.Как сообщало агентство, в декабре 2017 года промышленное производство сократилось на 0,5% (не скорректированных на эффект календарных дней) и выросло на 0,4% (скорректированных) по сравнению с декабрем 2016 года.В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.В 2016 году промышленное производство выросло на 2,4% по сравнению с 2015 годом.Вопреки наши ожиданиям, на понедельничной сессии валютного межбанка, доллар отказывался динамично расти в цене. Виной тому массовые продажи «американца» во стороны нерезидентов, которые, судя по всему, решили всерьез обосноваться на рынке Украины в здешних «казенных» бумагах. Минфин нынче не проводил никаких размещений, но его на этом поприще заменил «верный вассал» регулятора «казенный» Укрэксимбанк. Государственная форма собственности этого финансового института гарантировала «безопасность» вхождения «варягами» в его облигации. Ради которых они, дождавшись утром локальных максимумов долларовых цен на межбанке, начали продажи СКВ.В свою очередь регулятор, появившись на рынке, постарался не допустить чрезмерного укрепления гривни, выкупая «лишние» доллара у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса.Лишенный поддержки регулятора, а также в отсутствие изрядного гривневого «Навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ наличный рынок, видя состояние дел на валютном межбанке, тоже пошел вниз в долларовых ценах.При этом нельзя не отметить, что средневзвешенный курс доллара на торгах безналичным «американцев» все-аки продемонстрировал на моменте некоторый рост по сравнению с предыдущей сессией.Так что, наш прогноз, пусти и не в столь очевидной виде, все-таки был реализован. Стараниями гривневых интервенций регулятора а также отсутствием в должном объем притока экспортной СКВ из-за рубежа, как всегда бывает по понедельникам.Разбухшие гривневые остатки на транзитных и коррсчетах НБУ являются своеобразным «дамокловым мечом», создавая угрозу разворота рынка на саботаже продаж экспортеров и притоке этой гривневой ликвидности на межбанк для конвертации части этой «навеса» в более твердую валюту.Разумеется, такой сценарий может реализоваться, если финансовые власти страны не придумают в очередной раз достойное применение этим гривневым излишкам. Например, размещения ОВГЗ или астрономическую продажу депосертификатов НБУ на очень привлекательных условиях.Во всяком случае, на ближайших торгах валютного межбанка нетвердое доминирование «зеленых быков» должно сохраниться. А наличный рынок, вероятнее всего, будет ждать боковой тренд на фоне сохранения текущих цен наличной пары доллар-гривня.«Боковик» рынка наличных имеет шансы сменить вероятный «покой» на любое направление движения, азимут которого в значительной степени будет зависеть от настроений межбанка и судьбы означенного гривневого «дамоклова меча» объемом 54 673,1 млн. грн.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: