Не получается найти работу

Додано: Вів 27 лют, 2018 11:58

Вы знаете, так много всего умею, казалось бы. Помогаю людям решать разные задачи с компьютерами, разбираюсь во многих программах, умею много чего делать за компьютером и в интернете. А вот найти доходную и прибыльную работу, почему то у меня не получается. Прям даже не представляю, как себя предлагать, где находить этих работадателей или заказчиков, с которыми можно работать. Чему еще нужно научиться. И когда я уже вообще смогу нормально зарабатывать и нормально жить. Такое впечатление, что мир проходит мимо меня. А я вообще не живу. И что интересно, любые попытки зарабатывать денег увы...Как будто издеваются. И специально держат меня в этой нищете.

Вот хочу узнать, может тут у кого нибудь для меня будет какая работа? Что кому нужно поделать? Для кого я могу поработать? Хотела бы иметь нормальную работу и зарабатывать нормально денег. Будут какие предложения?