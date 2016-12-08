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Не получается найти работу

Не получается найти работу
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 11:58

Не получается найти работу

Вы знаете, так много всего умею, казалось бы. Помогаю людям решать разные задачи с компьютерами, разбираюсь во многих программах, умею много чего делать за компьютером и в интернете. А вот найти доходную и прибыльную работу, почему то у меня не получается. Прям даже не представляю, как себя предлагать, где находить этих работадателей или заказчиков, с которыми можно работать. Чему еще нужно научиться. И когда я уже вообще смогу нормально зарабатывать и нормально жить. Такое впечатление, что мир проходит мимо меня. А я вообще не живу. И что интересно, любые попытки зарабатывать денег увы...Как будто издеваются. И специально держат меня в этой нищете.
Вот хочу узнать, может тут у кого нибудь для меня будет какая работа? Что кому нужно поделать? Для кого я могу поработать? Хотела бы иметь нормальную работу и зарабатывать нормально денег. Будут какие предложения?
antaantina
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