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Не получается найти работу

Не получается найти работу
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 13:49

Первое, надо повсем сайтам кинуть резюме. Второе поспрашивать реально у своих знакомых. Но при этом оценить свои возможности, и не бояться менять работу, если не нравиться.
nadaPups
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:48

  nadaPups написав:Первое, надо повсем сайтам кинуть резюме. Второе поспрашивать реально у своих знакомых. Но при этом оценить свои возможности, и не бояться менять работу, если не нравиться.

Я раньше никогда не думал, что сайты по поиску работы дадут положительный результат. Но через время понял, что это все же работает. Мне пару раз позвонили и пригласили на собеседование и так я поменял работу даже сам того не ожидая. Так что совет рабочий
NautiLus
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:27

Хороший специалист никогда не останется без работы. Да и поиск работы сейчас намного легче и быстрее, чем раньше. Главное составить резюме, которое бы показало ваши сильные стороны и привлекло работодателя. Затем выложить его на сайты по поиску работы. Я, например, нашёл свою нынешнюю работу на этом сайте http://grc.kiev.ua. По сути поиска как такового даже и нет. Просто выставляешь резюме, а работодатели сами тебе звонят. Потом ходишь по собеседованиям и выбираешь понравившийся вариант.
Gray Cardinal
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:31

Re: Не получается найти работу

На чем вы специализируетесь? Согласен со всеми комментариями, составьте резюме и подавайтесь на все подходящие вакансии.
Zulian
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 12:40

У меня лично подруга нашла работу в Познани, точнее ей помогло агентство по трудоустройстве в Польше. Оформила все документы без проблем, с условиями по месту работы все тоже было отлично. После 2 лет вернулась в Украину и открыла свой бизнес. Вот агентство https://job-market.agency/vakansii/gorod/poznan
mykola_yaremchuk666
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 03:46

  mykola_yaremchuk666 написав:У меня лично подруга нашла работу в Познани, точнее ей помогло агентство по трудоустройстве в Польше. Оформила все документы без проблем, с условиями по месту работы все тоже было отлично. После 2 лет вернулась в Украину и открыла свой бизнес. Вот агентство https://job-market.agency/vakansii/gorod/poznan

Ваша подруга работала карщиком или сварщиком? Какой бизнес открыла? Сварка на дому? :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:27

Кто ищет тот найдёт

Gastarbaiter
Я нашёл работу в Познани в Убер через этих: https://eurojob.in.ua/ Ничего никому не платил. Потм через них же устроился шлифовщиком. Скучновато, но денег больше.
bigpenisorg
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:12

  bigpenisorg написав:Gastarbaiter
Я нашёл работу в Познани в Убер через этих: https://eurojob.in.ua/ Ничего никому не платил. Потм через них же устроился шлифовщиком. Скучновато, но денег больше.

Прекрасно. Именно на финансовом форуме наибольшая концентрация водителей убера и шлифовальщиков.
Кстати, насчет работы в Польше. Столкнулся с проблемой. После 3 лет работы на одном месте период уведомления об увольнении составляет 3 месяца. По некоторым вакансиям был отказ из-за того, что сотрудники нужны уже прям сейчас и 3 месяца ждать работодатель не готов. Короче, со сменой работы в Польше больше 2 лет лучше не тянуть.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:36

Знайти роботу

antaantina Мала подібну проблему, переїхала в Польщу пару років тому, звісно на початку було важко і так само не знала що маю робити.Пробувала працювати через посерендиків, але кидали і кучу грошей коштували їх послуги. Знайшла роботу через https://ua.europa.jobs/, все безкоштовно. Дуже зручно і відразу є контакт з роботодавцем
ymykhailiuk
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  #<12
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