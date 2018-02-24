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В Україні з'явиться
ще одне міністерство

В Україні з'явиться ще одне міністерство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:42

В Україні з'явиться ще одне міністерство

Пропонуємо до обговорення:
Створити відомство від Кабміну вимагала Верховна Рада.

Дивися повний текст В Україні з'явиться ще одне міністерство.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:42

Бред!!!
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:42

Дякуемо!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:47

Не всех ещё сыночков, дочек, кумов, братов, сватов, водителей, охранников, массажистов, уборщиц, любовниц, сослуживцев, одноклассников пристроили по министерствам
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:52

Re: В Україні з'явиться ще одне міністерство

Всё нормально, не последнее. Где два хохла,там три гетмана.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:20

  vitali_kalinin написав:Дякуемо!

Ага,за наше счастливое...))) :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:30

Интересный подход. При сокращении гос. аппарата он по факту еще больше увеличивается, а вот если новое министерство создать - может тогда гос. аппарат уменьшится :D Ну нет логики, но попробовать надо. :D
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:49

Их уже столько, что...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:58

А можно будет ещё огласить список всех ветеранов, чтоб можно было их потом поблагодарить благодарным потомкам?
junta_scaffold
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:34

Re: В Україні з'явиться ще одне міністерство

Больше министерств - хороших и разных!
fokus
 
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