Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 27.02.18 Итоги: Прогнозы 27.02.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 27 лют, 2018 13:44 Итоги: Прогнозы 27.02.18



В соответствии с статистической информацией на официальном сайте Банка России, отток средств с рублевых депозитов физических лиц в январе 2018 года составил 453 млрд. рублей или 45,7% внесенных в течение декабря вкладов.

По состоянию на 1 февраля объем рублевых депозитов физических лиц был равен 20,19 трлн. рублей. Таким образом, население за первый месяц года забрало из банков 2,24% всех своих денег. Сбережения физлиц в иностранной валюте также сократились, но не столь существенно. Показатель снизился на 63 млрд. в рублевом эквиваленте.



Сезонно для января является типичным сокращение средств населения, но на этот раз сумма в абсолютном значении выделяется среди прочих. Так, в январе прошлого года отток средств составил 155 млрд. рублей, что контрастирует с 453 млрд. в январе 2018-го.

По словам главного экономиста Эксперт РА Антона Табаха, причин для паники нет, поскольку разовое сокращение показателя на 2% не является угрожающим:



«Вот если это продолжится, тогда мы будем считать, что снижение инфляции и процентных ставок по кредитам люди на своей шкуре не ощущают».



Статистика Банка России отражает, что максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц в I декаде февраля упала до 6,964%, а к настоящему моменту до 6,909%, что является абсолютным минимумом за всю историю подсчета показателя с 2009 года.



В течение всего 2017 года объем рублевых вкладов населения стабильно увеличивался за исключением августа и сентября. В эти два месяца происходила санация двух крупных банков — «Открытие» и «Бинбанк». Темпы роста в период с января по ноябрь прошлого года составляли в среднем 2,4 млрд рублей в день. Без учета валютной переоценки — 3,0 млрд. в день. В декабре, в связи с традиционными выплатами премий и иных предновогодних вознаграждений, вклады физлиц увеличились на 990,5 млрд., что в среднем соответствовало темпам в размере 32 млрд. рублей в день.





Как предполагают экономисты Райффайзенбанка, столь резкий отток средств в январе может быть обусловлен снижением сберегательной способности населения, вынужденным переходом к потребительской модели поведения из-за снижения реальных располагаемых доходов.



В январе Верховный суд РФ принял неоднозначное решение, которое разрешает банкам не выдавать вкладчикам деньги, если у них возникнут вопросы относительно законности этих средств. Решение суда создает тревожный прецедент. Теперь банки смогут удерживать средства, в том числе и добросовестных клиентов по, возможно, надуманным основаниям.



«Допустим, банк заявляет, что я этому вкладчику деньги с депозита не дам, потому что они подозрительные. Или когда АСВ требует вернуть снятые ранее вклады. Но это личные деньги людей — не чьи-то! Возникает ощущение, что проще деньги держать под подушкой», — комментирует ситуацию директор института НИУ ВШЭ Василий Солодков.



Появление на валютном межбанке обязательной к здешней продаже части экспортной выручки в комплекте с пролонгацией аккумулирования нашими финансовыми институтами гривневых ресурсов, необходимых для отчетности об обязательном резервировании, на сей раз основательно «подкосили» курс безналичного «американца» на межбанке, на помощь которому был вынужден поспешить регулятор, выкупая в свои «закрома» долларовые излишки, не допуская чрезмерного укрепления нашей нацвалюты.



«Медвежьи» настроения на межбанке поддержали пролонгацию аналогичного тренда на наличном рынке, что, в свою очередь, посредством обратной связи оказывало поддержку «зеленым медведям» межбанка.



Дополнительным «медвежьим» фактором на наличном рынке стало обострение нехватки гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



Значимость этого фактора была подтверждена на рынке наличных столицы, к полудне продемонстрировавшего заметный отскок курса доллара и евро при появлении в городе толики «свежей» гривни.



Таким образом, думается, в ближайшее время настроение на валютном межбанке и на наличном рынке будут определяться состоянием гривневого ресурса. Строго говоря, для нас остается загадкой смена тренда с «бычьего» на «медвежий» на рынке безналичного доллара при столь заметном объеме остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Очевидно, виной тому пассивность импортеров, рассчитывающих после понедельничного замедления «бычьего» тренда на пролонгацию отката курса «американца» в разгар сезона отчетности по резервированию и возобновлении притока обязательнйо к продаже на межбанке части экспортной выручки.



Не думаю, что это проявление гривнепатриотизма затянется надолго, и старт сезона репатриации дивидендов «варягами» в комплекте с началом нового месяца, вернут на межбанк «зеленых быков».



Однако, рискнем предположить, что приближение фарисейского по своей сути «женского» праздника, предполагающего изрядные гривневые расходы сильной половины нашего населения, заметно «смягчит» доминирование «быков» на валютном рынке. Впрочем, последующая конвертация значительной части гривневой выручки тружениками торговли после длинных мартовских выходных могут катализировать рост спроса на СКВ и, следовательно, повышение ее курса.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Население РФ в январе неожиданно забрало из банков полтриллиона рублей.В соответствии с статистической информацией на официальном сайте Банка России, отток средств с рублевых депозитов физических лиц в январе 2018 года составил 453 млрд. рублей или 45,7% внесенных в течение декабря вкладов.По состоянию на 1 февраля объем рублевых депозитов физических лиц был равен 20,19 трлн. рублей. Таким образом, население за первый месяц года забрало из банков 2,24% всех своих денег. Сбережения физлиц в иностранной валюте также сократились, но не столь существенно. Показатель снизился на 63 млрд. в рублевом эквиваленте.Сезонно для января является типичным сокращение средств населения, но на этот раз сумма в абсолютном значении выделяется среди прочих. Так, в январе прошлого года отток средств составил 155 млрд. рублей, что контрастирует с 453 млрд. в январе 2018-го.По словам главного экономиста Эксперт РА Антона Табаха, причин для паники нет, поскольку разовое сокращение показателя на 2% не является угрожающим:«Вот если это продолжится, тогда мы будем считать, что снижение инфляции и процентных ставок по кредитам люди на своей шкуре не ощущают».Статистика Банка России отражает, что максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц в I декаде февраля упала до 6,964%, а к настоящему моменту до 6,909%, что является абсолютным минимумом за всю историю подсчета показателя с 2009 года.В течение всего 2017 года объем рублевых вкладов населения стабильно увеличивался за исключением августа и сентября. В эти два месяца происходила санация двух крупных банков — «Открытие» и «Бинбанк». Темпы роста в период с января по ноябрь прошлого года составляли в среднем 2,4 млрд рублей в день. Без учета валютной переоценки — 3,0 млрд. в день. В декабре, в связи с традиционными выплатами премий и иных предновогодних вознаграждений, вклады физлиц увеличились на 990,5 млрд., что в среднем соответствовало темпам в размере 32 млрд. рублей в день.Как предполагают экономисты Райффайзенбанка, столь резкий отток средств в январе может быть обусловлен снижением сберегательной способности населения, вынужденным переходом к потребительской модели поведения из-за снижения реальных располагаемых доходов.В январе Верховный суд РФ принял неоднозначное решение, которое разрешает банкам не выдавать вкладчикам деньги, если у них возникнут вопросы относительно законности этих средств. Решение суда создает тревожный прецедент. Теперь банки смогут удерживать средства, в том числе и добросовестных клиентов по, возможно, надуманным основаниям.«Допустим, банк заявляет, что я этому вкладчику деньги с депозита не дам, потому что они подозрительные. Или когда АСВ требует вернуть снятые ранее вклады. Но это личные деньги людей — не чьи-то! Возникает ощущение, что проще деньги держать под подушкой», — комментирует ситуацию директор института НИУ ВШЭ Василий Солодков.Появление на валютном межбанке обязательной к здешней продаже части экспортной выручки в комплекте с пролонгацией аккумулирования нашими финансовыми институтами гривневых ресурсов, необходимых для отчетности об обязательном резервировании, на сей раз основательно «подкосили» курс безналичного «американца» на межбанке, на помощь которому был вынужден поспешить регулятор, выкупая в свои «закрома» долларовые излишки, не допуская чрезмерного укрепления нашей нацвалюты.«Медвежьи» настроения на межбанке поддержали пролонгацию аналогичного тренда на наличном рынке, что, в свою очередь, посредством обратной связи оказывало поддержку «зеленым медведям» межбанка.Дополнительным «медвежьим» фактором на наличном рынке стало обострение нехватки гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).Значимость этого фактора была подтверждена на рынке наличных столицы, к полудне продемонстрировавшего заметный отскок курса доллара и евро при появлении в городе толики «свежей» гривни.Таким образом, думается, в ближайшее время настроение на валютном межбанке и на наличном рынке будут определяться состоянием гривневого ресурса. Строго говоря, для нас остается загадкой смена тренда с «бычьего» на «медвежий» на рынке безналичного доллара при столь заметном объеме остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Очевидно, виной тому пассивность импортеров, рассчитывающих после понедельничного замедления «бычьего» тренда на пролонгацию отката курса «американца» в разгар сезона отчетности по резервированию и возобновлении притока обязательнйо к продаже на межбанке части экспортной выручки.Не думаю, что это проявление гривнепатриотизма затянется надолго, и старт сезона репатриации дивидендов «варягами» в комплекте с началом нового месяца, вернут на межбанк «зеленых быков».Однако, рискнем предположить, что приближение фарисейского по своей сути «женского» праздника, предполагающего изрядные гривневые расходы сильной половины нашего населения, заметно «смягчит» доминирование «быков» на валютном рынке. Впрочем, последующая конвертация значительной части гривневой выручки тружениками торговли после длинных мартовских выходных могут катализировать рост спроса на СКВ и, следовательно, повышение ее курса.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61920 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3668 раз. Подякували: 7003 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 26.02.18

дядя Caша » Пон 26 лют, 2018 13:46 0 112

дядя Caша Пон 26 лют, 2018 13:46 Итоги: Прогнозы 23.02.18

дядя Caша » П'ят 23 лют, 2018 13:46 0 240

дядя Caша П'ят 23 лют, 2018 13:46 Итоги: Прогнозы 22.02.18

дядя Caша » Чет 22 лют, 2018 13:26 0 91

дядя Caша Чет 22 лют, 2018 13:26 реклама