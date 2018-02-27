Итоги: Прогнозы 27.02.18

В соответствии с статистической информацией на официальном сайте Банка России, отток средств с рублевых депозитов физических лиц в январе 2018 года составил 453 млрд. рублей или 45,7% внесенных в течение декабря вкладов.
По состоянию на 1 февраля объем рублевых депозитов физических лиц был равен 20,19 трлн. рублей. Таким образом, население за первый месяц года забрало из банков 2,24% всех своих денег. Сбережения физлиц в иностранной валюте также сократились, но не столь существенно. Показатель снизился на 63 млрд. в рублевом эквиваленте.
Сезонно для января является типичным сокращение средств населения, но на этот раз сумма в абсолютном значении выделяется среди прочих. Так, в январе прошлого года отток средств составил 155 млрд. рублей, что контрастирует с 453 млрд. в январе 2018-го.
По словам главного экономиста Эксперт РА Антона Табаха, причин для паники нет, поскольку разовое сокращение показателя на 2% не является угрожающим:
«Вот если это продолжится, тогда мы будем считать, что снижение инфляции и процентных ставок по кредитам люди на своей шкуре не ощущают».
Статистика Банка России отражает, что максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц в I декаде февраля упала до 6,964%, а к настоящему моменту до 6,909%, что является абсолютным минимумом за всю историю подсчета показателя с 2009 года.
В течение всего 2017 года объем рублевых вкладов населения стабильно увеличивался за исключением августа и сентября. В эти два месяца происходила санация двух крупных банков — «Открытие» и «Бинбанк». Темпы роста в период с января по ноябрь прошлого года составляли в среднем 2,4 млрд рублей в день. Без учета валютной переоценки — 3,0 млрд. в день. В декабре, в связи с традиционными выплатами премий и иных предновогодних вознаграждений, вклады физлиц увеличились на 990,5 млрд., что в среднем соответствовало темпам в размере 32 млрд. рублей в день.
Как предполагают экономисты Райффайзенбанка, столь резкий отток средств в январе может быть обусловлен снижением сберегательной способности населения, вынужденным переходом к потребительской модели поведения из-за снижения реальных располагаемых доходов.
В январе Верховный суд РФ принял неоднозначное решение, которое разрешает банкам не выдавать вкладчикам деньги, если у них возникнут вопросы относительно законности этих средств. Решение суда создает тревожный прецедент. Теперь банки смогут удерживать средства, в том числе и добросовестных клиентов по, возможно, надуманным основаниям.
«Допустим, банк заявляет, что я этому вкладчику деньги с депозита не дам, потому что они подозрительные. Или когда АСВ требует вернуть снятые ранее вклады. Но это личные деньги людей — не чьи-то! Возникает ощущение, что проще деньги держать под подушкой», — комментирует ситуацию директор института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
Появление на валютном межбанке обязательной к здешней продаже части экспортной выручки в комплекте с пролонгацией аккумулирования нашими финансовыми институтами гривневых ресурсов, необходимых для отчетности об обязательном резервировании, на сей раз основательно «подкосили» курс безналичного «американца» на межбанке, на помощь которому был вынужден поспешить регулятор, выкупая в свои «закрома» долларовые излишки, не допуская чрезмерного укрепления нашей нацвалюты.
«Медвежьи» настроения на межбанке поддержали пролонгацию аналогичного тренда на наличном рынке, что, в свою очередь, посредством обратной связи оказывало поддержку «зеленым медведям» межбанка.
Дополнительным «медвежьим» фактором на наличном рынке стало обострение нехватки гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).
Значимость этого фактора была подтверждена на рынке наличных столицы, к полудне продемонстрировавшего заметный отскок курса доллара и евро при появлении в городе толики «свежей» гривни.
Таким образом, думается, в ближайшее время настроение на валютном межбанке и на наличном рынке будут определяться состоянием гривневого ресурса. Строго говоря, для нас остается загадкой смена тренда с «бычьего» на «медвежий» на рынке безналичного доллара при столь заметном объеме остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Очевидно, виной тому пассивность импортеров, рассчитывающих после понедельничного замедления «бычьего» тренда на пролонгацию отката курса «американца» в разгар сезона отчетности по резервированию и возобновлении притока обязательнйо к продаже на межбанке части экспортной выручки.
Не думаю, что это проявление гривнепатриотизма затянется надолго, и старт сезона репатриации дивидендов «варягами» в комплекте с началом нового месяца, вернут на межбанк «зеленых быков».
Однако, рискнем предположить, что приближение фарисейского по своей сути «женского» праздника, предполагающего изрядные гривневые расходы сильной половины нашего населения, заметно «смягчит» доминирование «быков» на валютном рынке. Впрочем, последующая конвертация значительной части гривневой выручки тружениками торговли после длинных мартовских выходных могут катализировать рост спроса на СКВ и, следовательно, повышение ее курса.
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